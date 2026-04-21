Historia en 4 tiempos | Palmas macarras

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

Sesenta anos facendo cestas

José Rivera, “O Cesteiro da Bola”.

(2) Il chámase José, José Rivera, e adícase a facer cestiñas que logo venda na Praza. Dícenlle o cesteiro da Bola, xa que é diste pobo da nosa provincia, millor dito, do pobo de Castro, no aiuntamento da Bola. Atopeino na Feira cas súas cestiñas na man. Quedábanlle catro cestiñas, tan perrachas que case non se vían e, desde logo, en ningunha delas collía o que se di nin xiquera un escarabello de nada.

-¿Dende cando fai as cestas?

-Pois mire vostede, faille tantos anos como sesenta e seis. E sinon, faga vostede a conta. Teño oitenta feitos e vou pros oitenta e un, e empecéi os quince anos… Non hai perda.

-¿Con quén traballa nesto?

-As cestiñas faguémolas entre todolos da casa, en familia; mais o que di coma teñen que ser, son eu. Tamén traballei na Habana algúns anos, hastra que me viñen pra casa.

-¿Son malas de facer?

-¡Ai, chégalle ben! De boas non teñen nada, porque aínda que hai quen, unha comparanza, o velas tan feituquiñas o millor cré que non teñen nada de particular, coma eu digo, que veña a faguelas por min, a ver si é capaz. Porque iste é castiñeiro, e istas listas que teñen por aiquí sonlle de bidueiro, que é como lle chaman por eiquí ó abedul.

-¿Ten vostede moitos fillos?

-Non teño máis que oito, e viven os oito.

-¿Cántos deles siguen o oficio?

-Ningún. Non queren, porque dicen que agora gáñase moito máis en calquera outra cousa, aínda que sexa o que sexa.

-¿Non pensa en xubilarse pronto?

-Que vou pensar. Mentras teña saúde…

-Que Deus lle conserve moitos anos.

-E vostede co vexa.

-Moitas gracias.

E voume pensando que, mal que lle pese a quen sexa, aínda quedan vellos “cachondos” na nosa Terra.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

“Fotográficamente el sitio más bonito de Orense es la plazuela del Trigo y alrededores”

(1) He aquí otro orensano que triunfa. El fotógrafo Amadeo Álvarez Suárez, gran retratista de Orense al que me encuentro en el estudio del fotógrafo Villar.

-¿Siempre aficionado?

-Siempre. Hace cuatro años que me dedico a esto en los ratos que me deja libres mi trabajo en la joyería El Telescopio. Desde el año pasado revelo ya por mi cuenta en mi propio laboratorio, antes tenía que recurrir a Villar para el revelado.

-¿Cuánto calcula que habrá ganado en estos cuatro años?

-Unas 5.000 pesetas para el laboratorio y otras 10.000 en fotos.

-Hablemos de sus éxitos.

-La primera exposición a la que asistí fue la que organizó en Orense el Club de Deportes Galicia, después concurrí a una de carácter internacional en Lisboa y a continuación a las de Barcelona, Brasil, Madrid y San Sebastián. En la de la Unión de Excursionistas Pirenaicos de Cataluña logré un cuarto premio con una vista de la plazuela del Trigo titulada “Sol de tarde en invierno”.

-¿Cuáles son los motivos que más abundan en su colección?

-Los que se refieren a lugares de Orense y de Baltar, donde está mi familia.

-¿Cuál es el sitio más bonito de Orense capital, fotográficamente?

-La parte que comprende la plazela del Trigo y sus alrededores. Siempre se halla en ella algo nuevo que merezca la pena fotografiar.

-¿Y el sitio más feo?

-Esa condición la tienen muchos. Toda la parte nueva de la población puede merecer ese calificativo.

-¿Son muchos aficionados a estas actividades los que hay en nuestra ciudad?

-Hay bastantes en efecto. Lo malo es que no exista aquí una sociedad fotográfica como en casi todas las capitales de España. Es una lástima que no tengamos en Orense una cosa así.

-¿Sólo así? Si supiera usted cuántas cosas no tenemos en Orense.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Palmas macarras

El dúo Estopa triunfa en el Paco Paz.

(3) Sollozan dos adolescentes a las puertas del pabellón: Por una entrada darían una patada a su ángel de la guarda, a su noviete e incluso venderían su almita blanca a Lucifer. “Son los Estopa, chico...”.

Alguien cuenta, esta mañana, que escolares secuestraron al chófer del autobús hasta que les puso “Fuma y sigue” a todo volumen.

Brujulean un par de hombres de negocios, sudorosos, inquietos. Uno de ellos viene de Ponferrada: “Estoy dispuesto hasta más allá de 15 kilos, un cheque en blanco para que actúen en las fiestas de La Encina. Mi alcalde (todo lo de la mujer esa no ha sido más que un montaje) quiere a Estopa allí. Pero, maldita sea, ellos pasan de ir”.

Pero yo busco a mi amigo Sergio Castillo, colega de antiguas movidas, productor de este disco, padre de la banda y batería. Curtido, estuvo en los inicios de Luz Casal, con Ríos y Rosana: “No me nombres a la canaria. Hice todo por ella en el primer disco exitoso, después se creyó una diosa y me largué… Fíjate como le va ahora”. Sergio engulle una cerveza: “Acabo de llegar de Miami hoy mismo. Hay proyectos con estos chicos allá. ¿Me preguntas cómo es posible este boom? Mira, yo creí en ellos, son chicos de barrio, justo como los ves. Oí la maqueta y a veces el demonio añade azufre, pesa más la balanza y las ganas”.

El paredón en llamas, palmas macarras. Allá detrás, vestido de espejos, ojos y sonrisas de cera, da palmas con sus manos aladas “El del medio de los Chichos”. Ocho mil jóvenes clavan los ojos hipnóticos tal si vieran la bíblica zarza ardiente. Realismo sucio. Al carajo enhebrar endecasílabos, esta es la poesía del lado oscuro y salvaje de la ciudad. A la salida, uno de los hermanos Muñoz, toalla al hombro, sudor intenso, en el camerino escupe: “Cuentan que navega un barco lleno de niños esclavos allá en África”. Da palmas conmigo…

Crónica de J. Noguerol

(2001)

21 de abril de 1926 - Un niño grave tras ingerir alcohol

Don José Barrios sale de Orense con destino a Madrid para hacer entrega al ministro de Fomento de una instancia firmada por cinco mil orensanos residentes en Buenos Aires solicitando sea incluida la variante del señor André en el trazado del ferrocarril de Orense a Zamora.

-Regresó a Orense procedente de Barcelona el propietario don Recaredo Romero.

-Llegó a Orense procedente de Ferrol, en donde cumple sus deberes militares, don Manuel Valencia Fuentes.

-La compañía de aficionados Morais Madriñán ofrece una velada teatral en el teatro de los Padres Salesianos en Orense.

-El niño José Varela Cortés sufre un ataque de alcoholismo grave tras ser “convencido” por un amigo en una bodega de Celanova para que bebiera cierta cantidad de vino blanco, vino tinto y aguardiente.

-Cuatro vecinos del pueblo de las Cortes (Leiro) son detenidos tras asaltar durante la noche a un convecino agrediéndole y robándole la cantidad de 100 pesetas.

21 de abril de 1951 - Jesús Ferro Couselo, nuevo académico

Nacieron en Orense: José Seara Cruz, María López Ferreiro, Antonio Egusquiza Veloso, Nieves Álvarez Martínez, María Ramos Rey, Francisco Pérez González, Ángeles Pampliega Conde y Julia Rodríguez Ruiz-Aguirre.

-El bibliotecario de Orense don Jesús Ferro Couselo ingresa en la Real Academia Gallega junto al profesor don Antonio Fraguas y Fraguas, cubriendo ambos las vacantes del P. Cabrero y de don Alfonso R. Castelao, respectivamente.

-(1) Entrevista con el prometedor fotógrafo orensano Amadeo Álvarez Suárez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Remedios Diéguez Villalobos e hijas menores, Avelina Dopazo Requejo e hijos menores, Cayetano Estévez Prado, María Fernández Alfonso e hijos menores, Camilo Fernández López, Sara Rodríguez Fernández, María Veloso Raña e hijo menor, Dolores Vaquero Blanco, Manuela Sánchez Vázquez e hijo menor, Rosa Lorenzo Sulleiro, Antolín Primo Quiroga, Marina Pousada Prado, José Maceda Devesa y esposa Luisa Pousada Fernández e hijo menor, Angela Novoa Rey, Rogelio Fraiz Penedo y Teresa Fernández Pérez.

21 de abril de 1976 - Aprovechando la estancia en Carabanchel

21 de abril de 1976.

(2) José Rivera, “O Cesteiro da Bola”, sesenta años haciendo cestas.

-El catedrático Ramón Tamames, el cineasta Juan Antonio Bardem y el notario Antonio García Trevijano, los tres internados en la Prisión de Carabanchel por su adscripción a la llamada Junta Democrática, aprovechan su estancia en la cárcel para escribir: Tamames, un libro de economía y una novela; Bardem, el guión de su próxima película que tratará sobre el asesinato del general portugués Humberto Delgado, y García Trevijano, un libro “aún sin título”, declarando éste último que se encuentra como sus compañeros “con más moral que el Alcoyano”. Los tres intelectuales cumplen dos meses de prisión como arresto sustitutorio por impago de multa (un millón de pesetas), y además de sus actividades “literarias” han organizado una especie de ciclo de conferencias entre sus compañeros de prisión.

-El delantero holandés Johan Cruyff prorroga su contrato con el Barcelona por una temporada más, después de dar marcha atrás a su intención de irse del club. La continuidad de Cruyff tiene como condición que si no vuelve a renovar por el Barcelona no podrá fichar por ningún otro club español.

21 de abril de 2001 - Aparece muerta la joven de Viana desaparecida

21 de abril de 2001.

La joven de Viana do Bolo Montserrat Martínez, desaparecida hace seis días, aparece muerta a apenas cien metros del Concello de Viana, con el cadáver oculto entre unos matorrales localizado por dos voluntarios de Protección Civil que participaban en el dispositivo de búsqueda. Agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el caso de las niñas de Alcásser se han desplazado hasta Viana para la investigación del crimen, que ha causado honda conmoción en Viana y el resto de la provincia.

-El teniente fiscal de Menores, Carlos Valenzuela, pontevedrés que lleva 16 años ejerciendo en Ourense, es distinguido con la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

-(3) El dúo Estopa arrasa en Ourense en un Paco Paz abarrotado, con la juventud ourensana aclamando a los hermanos Muñoz en uno de los conciertos más multitudinarios celebrados en nuestra ciudad con las 8.000 entradas vendidas en pocas horas.

-Los comercios de la zona del Parque de San Lázaro cifran en un 70 por ciento el descenso en las ventas causado por las obras del nuevo párking, con vallas, ruidos y polvo a diario que han alejando a los clientes.