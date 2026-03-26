Historia en 4 tiempos | Pillado, Riobó y Amor Deus, en Orense

De izquierda a derecha, Avuín, Amor Deus, Pillado, su esposa, la mujer de Riobó y el propio Riobó.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La portada de La Región de 1976. | La Región

Pillado, Riobó y Amor Deus, en Orense

Pillado, Riobó y Amor Deus, os tres líderes de Comisiós Obreiras, os tres encausados no proceso dos “23 do Ferrol”, os tres en libertad provisional, os tres esperando ser readmitidos como traballadores de Bazán, con catro anos de cárcel as espaldas, estiveron en Ourense pra facerse un chequeo médico cun amigo que llo facilitou gratuitamente. Con eles estivo tamén Xesús Avuín, un traballador que tamén ten a súa experiencia (oito anos de cárcel, nove meses en celda de castigo e unha folga de fame en Pontevedra, xunto con Amor Deus, na que a súa imaxinación non paraba de facer empanadas). Amor Deus, mentras permanecía nunha celda incomunicado, un coche matoulle un fillo de sete anos, o único que tiña (“pra non desesperar pensaba na cantidad de nenos que morrían todolos días no Vietnam”); Pillado di que dende que saiu da cárcel cóstalle mais entrar nas juergas, cantar e reír; pero na súa conversa e no seu trato non hai nin asomo de agresividade, de violencia ou de rencor.

De izquierda a derecha, Avuín, Amor Deus, Pillado, su esposa, la mujer de Riobó y el propio Riobó. | La Región

Pregunto a Pillado:

-¿En qué medida traballan as Comisións Obreiras en Ourense?

-A clase obreira en Ourense, por unha serie de razós, non alcanzou hasta ahora o grado de desenrolo doutros sitios. O foco principal está chamado a ser o Polígono de San Ciprián, e a súa tarea é ir organizando o movimento non dunha maneira astracta sino abordando os problemas concretos que en cada empresa se lle presentan ós traballadores.

Tercia Avuín:

-O “Proceso do 23” non é solo un proceso a istes homes sinon a toda a clase obreira de Galicia, e de algunha maneira, á todas as formas democráticas do país. A solución final vai depender da actitud que as masas tomen na calle e nas fábricas. Penso, pois, que defender a istes homes é defender as libertades democráticas.

Entrevista de Maribel Outeiriño (1976)

El alcalde visitó la Escuela Hogar de Mariñamansa

El alcalde de la ciudad, señor Riestra Paris, realizó una detenida visita a la Escuela Hogar y Colegio Nacional de Mariñamansa, para interesarse directamente por varios de los problemas que le han sido planteados respecto a este centro, en visita que su directora y profesores le hicieron anteriormente a la alcaldía.

El alcalde compartiendo mesa con los profesores y los alumnos de la Escuela Hogar de Mariñamansa respectivamente. | La Región

Estos problemas son, esencialmente, el de los accesos, en malísimo estado, y con falta de la debida señalización en la intersección con la avenida de Zamora, y las deficiencias de la calefacción del centro. Estos y otros aspectos fueron conocidos por el señor Riestra Paris, que quiso convivir con los alumnos de la Escuela Hogar, en la que se hallan, en régimen de internado, numerosos niños y niñas de EGB que no pueden asistir a otras concentraciones escolares.

El total de alumnos de la Escuela y del Colegio Nacional que allí funciona, para niños de la ciudad, gira alrededor de los quinientos.

El alcalde almorzó, acompañado por el claustro de profesores y de su directora, doña María Asunción Rodríguez Fernández, con todos los alumnos el menú normal del día, quedando gratamente impresionado del orden, disciplina, alegría y ambiente de gratísima cordialidad y sana formación que allí se respira (1976).

Un gigantesco tráiler interrumpe la circulación en el cruce del Posío

Cuando en dirección Vigo circulaba por la calle de General Franco un gran camión que arrastraba un gigantesco tráiler en el que iba montada una bobina eléctrica de gran tamaño, al virar hacia su izquierda en el cruce del Posío, para tomar la calle de Marcelo Macías, el chasis del trailer se empotró contra el pavimento, razón por la cual quedó arrastrado y el vehículo totalmente paralizado.

A consecuencia del incidente se provocó un formidable atasco de la circulación que duró unas dos horas, hasta que, tras ímprobos esfuerzos y la colaboración de una poderosa grúa, pudo continuar viaje el camión tráiler. El suceso se produjo sobre las dos de la tarde (1976).

La fotógrafa Ruth Anderson se va de Orense - 26 de marzo de 1926

Las distinguidas señoritas norteamericanas Ruth Mathilda Anderson y Frances Spalding salen con destino a Kearney (Estados Unidos) después de pasar unos días en Orense. La señorita Anderson, que posee una vastísima cultura artística y que ya en otra ocasión estuvo en Orense, tomó interesantísimos apuntes y sacó buen número de fotografías de todo cuanto supone belleza y arte, visitando para ello lo más saliente de la ciudad y los diversos monasterios de nuestra provincia.

-Las autoridades militares reclaman a los mozos de esta provincia Enrique R. Suárez Figueroa, de Orense, y José M. Rodríguez Montes, de Celanova.

-La vecina de Ginzo de Limia Concepción Delgado Baliñas fallece al caerse de la berlina del automóvil de línea de la empresa Bobillo y Compañía, un accidente mortal que ha pasado a la Audiencia Provincial de Orense.

-Salió para Valencia, donde pasará una temporada, nuestro querido amigo don Nabor Ferreiro.

-Llegó de Cea el propietario don Leopoldo Rodríguez, particular amigo nuestro.

Robo en la iglesia de Támagos - 26 de marzo de 1951

Por don Julián Cisneros y su distinguida esposa, y para su hijo el veterinario de Esgos, don Isidoro Cisneros Cantero, ha sido pedida a los señores don Antolín Ruiz y señora la mano de su simpática hija Margarita.

-El Banco de Crédito Local de España concede al Ayuntamiento de Orense un empréstito de más de cinco millones de pesetas que permitirá la realización de importantes obras en la ciudad.

-Un vecino de Edroso (Viana del Bollo) de 33 años de edad es condenado por la Audiencia Provincial de Orense a 12 años de cárcel y el pago de 30.000 pesetas de indemnización por intentar envenenar a su esposa con arsénico, después de discutir por asuntos económicos y serle infiel con una convecina. La esposa, que fue salvada a tiempo por la intervención de un médico, tardó cerca de cuatro años en curarse y sufre graves secuelas que le han dejado inválida.

-Los ladrones cometen un robo sacrílego en la iglesia de Támagos (Verín), llevándose entre otros objetos un copón, una bandeja de comunión, un rosario de plata, un crucifico o una alfombra, valorado todo ello en más de 700 pesetas.

Primera película “secuestrada” en España desde 1939 - 26 de marzo de 1976

Se casaron en Orense: Francisco Losada Montero y Josefa Lorenzo Vázquez, Ramón Martínez López y Alicia Penedo Rodríguez, Antonio Meije Gómez y Dolores Fernández Estévez, José Fernández Rodríguez y Consuelo Silgo Plaza, José Lorenzo Fuentes y Purificación Fernández Rodríguez, Luis Romano Suárez y Elisa López Salgado, Francisco Formigo Quesada y Elena Hermida Formigo.

Noticias escaneadas de La Región de 1971. | La Región

-(1) Tres líderes de Comisiones Obreras encausados en el proceso de los “23 do Ferrol” y en libertad provisional pasan por Orense para hacerse un chequeo médico con un doctor amigo.

-(2) El alcalde de Orense visita la Escuela Hogar de Mariñamansa y comparte el almuerzo con los alumnos.

-(3) Un gigantesco tráiler que transportaba una gran bobina se empotra contra el pavimento en el cruce del Posío y colapsa la circulación.

-La película “La querida”, dirigida por Fernando Fernán Gómez y protagonizada por él y por Rocío Jurado, se convierte en la primera película secuestrada por “escándalo público” en España desde 1939, al narrar la historia de una joven andaluza que triunfa en el mundo del espectáculo en Madrid pero se convierte en “la querida” de cuantos hombres aparecen en su camino.

Sergio Valdeomillos, cesado al frente del COB - 26 de marzo del 2001

Una nueva derrota del COB, esta vez frente al Cáceres en el Pazo (88-95) que además deja a los ourensanos como colistas de la Liga ACB, provoca el cese del técnico Sergio Valdeomillos, una noticia “anunciada” desde hace tiempo ante la deriva deportiva del equipo. El club baraja ahora a Pedro Martínez, ex del Menorca, como nuevo técnico para intentar evitar el descenso en los nueve partidos que quedan de fase regular, aunque todavía no hay nada definitivo.

Noticias escaneadas de La Región del 2001. | La Región

-La comisión de vecinos de Allariz que ha venido organizando la Festa do Boi cede el testigo a la Fundación Xan de Arzúa, que ya prepara el programa de la edición de este año y anuncia que pedirá sea considerada de “interés turístico”, recuperando su vertiente más histórica e implicando a los vecinos de la villa en la organización.

-España vence a Liechtenstein por 5-0 en partido de clasificación para el Mundial de 2002, con goles de Iván Helguera, Mendieta (2), Hierro y Raúl.

-El ciclista alemán Erik Zabel gana la clásica Milán-San Remo por cuarta vez en su carrera, batiendo en el sprint al italiano Mario Cipollini.