Historia en 4 tiempos | La Policía dispara balas de goma por primera vez en Orense

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 10 de octubre 1976.

Se hunde el pavimento en la urbanización Las Camelias

Pavimento hundido en Las Camelias.

(2) Los vecinos de la urbanización Las Camelias, hartos de que no se haga caso a sus reclamaciones, acudieron al periódico para denunciar su situación.

Nos recuerdan que, tras haber planteado la deficiente urbanización del nuevo barrio nacido cerca del Barbaña, contiguo al antiguo Pozo del Infierno, se procedió a pavimentar la calle principal del barrio gracias a las gestiones del alcalde, señor Riestra. La pavimentación se hizo con piedra y asfalto, pero debió ser un “mírame y no me toques”, una obra para salir del compromiso, porque, tan pronto como llegaron las primera lluvias, el pavimento se hundió.

El agua discurre, no por el alcantarillado, sino por los socavones, lo que hace suponer que debajo del pavimento… nada. El tránsito se hace por allí difícil y peligroso. El problema se complica porque en aquella plaza estacionan ahora camiones y ómnibus, y, naturalmente, los vecinos tienen que pedir permiso para vivir allí.

¿Cuál es la razón de que para reparar estos hundimientos se tarde tanto, y por el contrario los promotores de estas urbanizaciones agilizan tanto las construcciones y ventas de pisos? Esperan los vecinos que, una vez más, la Alcaldía tome manos en el asunto para que las chapuzas sean corregidas de inmediato.

Que el invierno se acerca y el tránsito por aquella zona se hace imposible.

Crónica de Urbano

(1976)

La Policía dispara balas de goma por primera vez en Orense

La manifestación a la altura de la calle San Miguel, poco antes de ser disuelta por la Policía Armada.

(1) La mesa redonda organizada por el Colegio Provincial de Doctores y Licenciados que iba a celebrarse en el Liceo desembocó en una manifestación espontánea formada por unas doscientas personas que se dirigieron hacia el Gobierno Civil circulando por el centro de la calzada e interrumpiendo el tráfico, lanzando gritos de “Libertade de expresión”, “Gobernador dimite, o pobo non te admite”, “Amnistía laboral” o “Despedidos, readmisión”.

A la altura del Banco de Santander, en la calle de Calvo Sotelo, hicieron su aparición dos vehículos de la Policía Armada, cuyos agentes, provistos de cascos y porra en mano, dispararon por primera vez balas de goma en nuestra ciudad para disolver una manifestación. Al advertir los agentes mediante un megáfono que disolverían la manifestación, los manifestantes corrieron en grupo y fueron perseguidos por la Policía Armada por el Parque de San Lázaro, en cuyas aceras se había concentrado gran cantidad de público curioso y sorprendido. Poco después la persecución continuaría en coches en dirección hacia la avenida de Buenos Aires.

Según comunican fuentes de la Comisaría de Policía, no se han producido detenciones.

La mesa redonda que fue prohibida iba a tratar el tema de la situación del profesorado de los colegios universitarios, el paro en la enseñanza y la falta de puntos escolares.

(1976)

Pánico en Pitelos (Verea) por un camión de fieras

El camión abandonado por el Circo de Ángel Cristo.

(3) Con las puertas abiertas y las llaves puestas. Así dejaron los responsables del Circo de Ángel Cristo un camión en el que transportan los animales salvajes que utilizan en el espectáculo. Y así está, aún, en la carretera C-531, en el Alto del Furriolo.

El camión permanece desde el 28 de septiembre en el cruce con la carretera de Pitelos (Verea). Quedó abandonado, según la Guardia Civil, a menos de dos kilómetros de las casas. Los vecinos de Pitelos reaccionaron alarmados ante la posibilidad de que quedasen en libertad los animales salvajes. “Rastreamos el monte pero no encontramos nada. El camión debió averiarse y cambiaron los animales para otro coche”, explicó el dueño del teléfono público.

La alarma aumentó al ser conocedores los vecinos de que, en el verano, el mismo circo había dejado un camión con animales salvajes abandonado en Bueu (Pontevedra).

El circo instaló la carpa a finales de septiembre en Celanova “sin pagar tasas”. “Cuando hay espacio suficiente se le deja actuar sin cobrarle impuestos”, dijo el alcalde Antonio Mouriño. En Xinzo tampoco pagaron por actuar, en un espectáculo que utilizaba avestruces, monos, tigres y cabras, actuando días después en Ourense.

(2001)

10 de octubre de 1926 - Directiva para el Orfeón Unión Orensana

El Orfeón Unión Orensana nombra nueva directiva, formada por los señores: Fernando Ramos (presidente), Julio García Pérez, Juan Antonio Méndez, Alfonso Baladrón, José González, Mariano Blanco, Modesto Sánchez, Laureano Rego, Manuel Álvarez y José María Cid.

-El penitenciario de la Catedral de Orense, don Vicente Mateos, es nombrado nuevo rector del Seminario Conciliar.

-En el Santuario de Los Milagros celebró su primera misa como sacerdote don Francisco Ferreño Pato, hijo de los propietarios de Froufe (Baños de Molgas) don Juan y doña Ramona.

-El niño de 6 años Adolfo Dopazo, vecino de la calle de San Francisco, sufre heridas de carácter leve al ser mordido por un perro junto a la Fuente del Rey, en Orense, recibiendo asistencia en el Cuarto de Socorro. El perro es propiedad de José María Iglesias.

-El general Primo de Rivera recibe el nombramiento de doctor “honoris causa” por la Universidad de Salamanca.

10 de octubre de 1951 - Inauguración de curso en Orense

En Orense contrajeron matrimonio el joven don Abel Fraga Fernández y la encantadora señorita Esperanza Vara Gómez, apadrinados por el tío del contrayente, don Manuel Fraga Sánchez, industrial de esta plaza, y la tía de la desposada, señora Gómez Ogando.

-La Orensana cede otro empate en el Couto, en esta ocasión ante el Osasuna (1-1) con gol de Masós para los nuestros.

-El Instituto Nacional de Enseñanza Media de Orense inauguró de forma oficial el curso 1951-1952 bajo la presidencia del director del centro, don Juan Saco Mauresco, al que acompañaban en la presidencia, entre otros, el gobernador militar, general Suances; el alcalde de Orense, señor Valencia, o el vicepresidente de la Diputación, señor Fernández Gallego.

-Dos vecinos de Cenlle son sorprendidos robando placas de asiento de carriles en las vías férreas de Orense, llegando a hacerse con cerca de cien placas por las que obtuvieron ganancias de cerca de dos mil pesetas.

10 de octubre de 1976 - Nace Alianza Popular, con Fraga al frente

10 de octubre de 1976.

El Consejo Regulador del Ribeiro denuncia el fraude cometido por los almacenistas que compran grandes cantidades de vino procedentes de otros lugares y lo mezclan luego con el ribeiro, un “negocio” muy rentable que ya ha sido denunciado anteriormente por los cosecheros y la COSA y que ahora se ha enquistado, levantándose más de 120 actas por irregularidades.

-(1) Una manifestación de protesta por la prohibición de una mesa redonda en el Liceo es disuelta en el centro de Orense por la fuerza pública, que disparó balas de goma por primera vez en nuestra ciudad.

-(2) El pavimento de la urbanización Las Camelias en Orense se hunde pocos meses después de su construcción, para desesperación de los vecinos.

-Las negociaciones entre diferentes agrupaciones políticas de carácter moderado y regionalista desembocan en la creación de Alianza Popular, una opción que se define como “democrática y reformista” en un manifiesto fundacional firmado por siete políticos, entre ellos ex ministros como Manuel Fraga Iribarne, Laureano López Rodó, Federico Silva Muñoz o Licino de la Fuente.

-El primer ministro Hua Kuo-Feng es nombrado como presidente del “Politburó” del Partido Comunista chino, un cargo que solo había ostentado hasta ahora el recién fallecido líder Mao Tse-Tung, lo que lo convierte en su sucesor “de facto”.

10 de octubre de 2001 - El supermercado Haley abre en Ponte Vella

10 de octubre de 2001.

El recién inaugurado Centro Comercial Ponte Vella abre hoy las puertas del supermercado Haley, uno de los motores del nuevo complejo. El establecimiento del grupo Gadisa dará trabajo en su primer día a 130 personas, con las que Ponte Vella supera la barrera de los 700 empleados.

-El jugador del Liceo Óscar Salgado gana la Copa Diputación de Ajedrez por delante de su compañero José Luis Saavedra.

-(3) Los vecinos de Pitelos (Verea) reaccionan alarmados al descubrir que el Circo del famoso domador Ángel Cristo dejó abandonado en la zona un camión de los utilizados para transportar a las fieras, llegando a rastrear el monte en busca de animales.

-Osama Bin Laden, el máximo responsable de los atentados del 11 de septiembre, responde al ataque estadounidense contra Afganistán llamando a la “guerra santa”, y advierte a los norteamericanos desde su refugio afgano en un vídeo hecho público para todo el mundo que “no tendrán seguridad hasta que no viva en paz el pueblo palestino”.