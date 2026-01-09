Historia en 4 tiempos | El Polvorín: Un barrio en entredicho

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

El Polvorín: Un barrio en entredicho

Odilo Rodríguez, Juan Biempica y Amadora Fernández.

Odilo Rodríguez (alcalde de barrio).- Este barrio es inmenso. Llega cerca de Barbadanes. Estamos incomunicados. No hay ni un simple lavadero porque las aguas de ambos ríos van totalmente contaminadas, cuando la llevan; cuando no, aquello es puro ciénago. Aquí, barrio humilde, no todos disponen de lavadoras automáticas. La grey infantil es inmensa y tienen que trasladarse dos o tres kilómetros para ir a la escuela con caminos llenos de charcas y obstáculos. Los guardias municipales no vienen por aquí. De agua estamos bastante bien. En cuanto a luz no es muy buena pero el grupo Santa Bárbara va a poner alumbrado fluorescente. No hay farmacia y sí cinco tiendas de ultramarinos. Hay talleres de mueblería y mucho vecindario. En la parroquia hay discriminación. Una parte de los vecinos asisten a los cultos de la Sta. Trinidad y otros van a Mariñamansa.

Juan Biempica.- El estado del barrio es insultante por parte del Ayuntamiento. El Polvorín cuenta con tantos habitantes como algunas de nuestras villas y sin embargo es un auténtico “guetto”. No pedimos una urbanización con todas las de la ley, pero sí al menos un bacheo que resulta necesarísimo. La vigilancia es nula a cualquier hora del día o de la noche y los gamberros desvalijan que da gusto. Entre las molestias que las obras causan en la entrada a Puente Codesal y los coches que allí estacionan el acceso el barrio viene a ser algo así como una gimkana diaria.

Amadora Fernández (ama de casa).- Estamos abandonados de la mano de Dios. Yo quise llamar a un coche cuando enfermó mi marido para ir a la Residencia y no quiso venir. Me llevó un taxista amigo y vecino que no me cobró. Hace veinte años que vivo aquí y no he notado mejoras fundamentales. El río es un foco de infección. Una paleadora le quitó lo más gordo pero esto es un desastre. Queremos que nos arreglen el camino.

Crónica de J. L. Dorado

(1976)

Cabeza de Manzaneda, sol y nieve

Disfrutando de la nieve en Manzaneda

Nuestras nieves, que fueron tempraneras esta temporada, permanecen en las cumbres a pesar del diario castigo del sol, gracias a las tremendas heladas que les dan consistencia y apenas influyen para que las capas inferiores de las nieves se vayan licuando, debido al calentamiento del suelo que es el mayor disolvente del blanco manto junto con las lluvias en segundo lugar las niebla tan temidas en la misma Suiza, por comenieves.

El anticiclón que permanece centrado y sin visos de desaparecer ha traído un mes como no se recuerda otro en las cumbres de nuestras montañas nevadas, concretamente en Manzaneda, que es la de más grande afluencia de la región.

En estas fotos, que Reza ha captado con su objetivo en la cumbre de Cabeza de Manzaneda, se pueden apreciar uno de tantos detalles curiosos y expresivos de la apetencia de nieve que está alcanzando unos niveles importantes como lugar de recreo y expansión.

Ayer, como el domingo pasado, o muchos anteriores, fue un día de excepción en la nieve. Así lo han comprendido centenares y hasta miles de aficionados que han pasado estas vacaciones navideñas en la nieve.

(1976)

El psquiatra David Simón rescata del olvido a los médicos ourensanos represaliados por el franquismo

David Simón Lorda.

El psiquiatra David Simón Lorda, de origen zaragozano pero profesional en el Servicio de Psiquiatría del CHOU, es el ganador del último premio “Cabaleiro Goás” que convoca el Colegio de Médicos de Ourense, con un estudio sobre los médicos ourensanos represaliados por el franquismo, sobre todo durante la Guerra Civil y los primeros años de dictadura. El facultativo incluye en su trabajo biografías de diversos médicos represaliados acompañadas de material fotográfico inédito y documentación de la época, como expedientes de depuración de estas víctimas.

Así, recuerda a médicos como Manuel Peña-Rey padre, que entonces era director del Hospital Provincial y que fue destituido por su afiliación política; o a Vázquez de Parga padre, encarcelado en Oseira; o a Francisco Bejarano, un médico de Ribadavia natural de Guadalajara que estuvo encarcelado en Camposancos y Santiago y después fue desterrado a Cortegada; o José Meixengo, alcalde de Arnoia en 1936 encarcelado en Celanova; o Fernández Carnicero, líder del Partido Comunista, que consiguió huir a Portugal y acabó exiliado en Méjico; o incluso Federico Lloria, también represaliado por el régimen franquista; o Manuel Vázquez Álvarez, “Manolo do Picouto”, de Ramirás, depurado y desterrado durante años a Cualedro.

“Hubo médicos que lo pasaron muy mal en el destierro -dice el doctor Simón- porque se les permitía trabajar para la sanidad estatal y sobrevivían de lo que les pagaban sus pacientes, y otros, como Bejarano, padecieron duras encarcelaciones.

En su trabajo repasa también las instituciones sanitarias de la capital en aquel momento, cuando balnearios como Cabreiroá o Carballiño se habilitaron como hospitales durante la Guerra Civil.

(2001)

9 de enero de 1926 - Nueva directiva del Club Orensano

Nueva relación de donantes en el “Aguinaldo de los Niños Pobres” en Orense: Juan López Ridocci (director de la Prisión), María Dainow, Agustín Álvarez, Juan Labayen, Marcial Feijóo, Emilio Montero Prada, Ricardo Morais Arines, Antonio Pérez Romero, Jaime Rionegro Díez, Bernardo Carrascal, Faustino Dégano, Ángel Alañón, José García Suárez, Modesta Morais, Juan Fernández Pérez (jefe de la Biblioteca provincial), Celso Fernández Sánchez, Celestino Vázquez, Sra. Marquesa de la Atalaya Bermeja, Guillermo Vázquez Delage, Alfonso Junquera, José Junquera Castro, Joaquina Morais de López García, Salustiano Muñoz Delgado, José Luis Boente, Luis Lorenzo, Antonia Ortiz, Daniel Rodríguez Rubín, Basilio Carmona, Jesús Mosquera Pimentel, Leopoldina Caramelo de Mosquera, Eduardo Macía, Julio García Pérez y José Arruñada.

-El Club Orensano elige nueva directiva, formada por los señores: Luis Pérez Colemán (presidente), Antonio Saco, José Taboada, Fernando Gobartt, Amancio Villagarcía, Fausto Román, Tomás Meruéndano, Ramón Alonso y Juan M. Pedrayo.

9 de enero de 1951 - Elena Quiroga gana el Premio Nadal

El Asilo de Ancianos Desamparados de Orense vive una simpática fiesta gracias a las caritativas señoras que organizaron el festival benéfico del Xesteira, cuya recaudación llevaron al Asilo junto a la alegría de la fiesta misma, para solaz de los ancianos, que pudieron oír cantar a la joven Carmen Seoane, una de las figuras del festival, y ver a las niñas con los mismos trajes que exhibieron en el teatro, realizando los mismos cuadros. Luis Madriñán dirigió la palabra a los presentes para hacer la ofrenda del acto, palabras emocionadas que fueron subrayadas por muchos aplausos.

-La joven escritora Elena Quiroga gana el Premio Nadal por su novela “Viento del Norte”, cuya trama se desarrolla en un pazo gallego. Nacida en Santander en 1921, la autora galardonada se crió de pequeña en la localidad orensana de Viloira, en El Barco de Valdeorras, cuna de su familia.

-Pakistán pone fin al estado de guerra con Alemania y permite el establecimiento del consulado de Alemania Occidental en Karachi.

9 de enero de 1976 - Muere el número 2 de China

Karol Fernández de Menor, en carabina libre, y Miguel Rial, en pistola, se proclaman vencedores del Trofeo de Navidad de Tiro celebrado en el polígono de tiro Coronel Casar.

-David Ferrer Garrido, expresidente de la Diputación, y Luis Álvarez Rodríguez, actual presidente, son los dos únicos que han presentado su candidatura a la presidencia de la Diputación provincial antes de que finalizara el plazo.

-(1) Los vecinos del barrio orensano de El Polvorín denuncian el abandono sufrido por parte del Ayuntamiento.

-(2) El buen tiempo sigue propiciando la afluencia de público en Cabeza de Manzaneda, donde gentes de toda Galicia han pasado sus vacaciones navideñas.

-El primer ministro de China, Chu En Lai, considerado el número 2 del país y el más estrecho colaborador del presidente del Partido Comunista Mao Tse Tung, muere en Pekín a los 78 años víctima del cáncer.

9 de enero de 2001 - El COB cae ante el Barcelona en el Pazo

El Concello de Ourense cifra en 300 millones de pesetas los daños causados por el temporal en la ciudad el pasado puente de la Constitución, 100 millones más que los cálculos iniciales, remitiendo la cifra a la Subdelegación del Gobierno en Galicia para lograr las ayudas de la Administración central.

-El Ourense comienza mal el año y la segunda vuelta con derrota ante el Alcorcón (1-0), aunque mantiene el liderato de su grupo de Segunda B.

-El COB sufre una esperada derrota ante el Barcelona, actual líder de la Liga ACB, por 63-86, con apenas media entrada en el Paco Paz a pesar del rival que había enfrente con figuras de la talla de Jasikevicius, Dueñas, Karnishovas o los jóvenes talentos Navarro y Pau Gasol, una baja afluencia que algunos achacan a los precios puestos por el club para el partido.

-(3) El psiquiatra David Simón, del Servicio de Psiquiatría del CHOU, gana el premio Cabaleiro Goás convocado por el Colegio de Médicos de Ourense con un trabajo sobre los médicos ourensanos represaliados por el franquismo.

-El escritor y guionista Fernando Marías es galardonado con el Premio Nadal por su novela “El niño de los coroneles”.