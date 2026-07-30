Historia en 4 tiempos | Primer monje en Oseira en los últimos once años

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 30 de julio de 1976.

Luis Soria, nuevo técnico del Sporting Celanova

Luis Soria.

(2) La directiva del Sporting Celanova, que se presenta esta misma tarde en el campo municipal de la villa, estaba pendiente de conseguir algo por lo que había venido pugnando tiempo atrás: lograr que Luis Soria fuera el entrenador para el próximo año. El hecho de que C. D. Orense insistiera en seguir contando con los servicios deportivos de Luis Soria, aunque no fuera para entrenar a Atlético Orense, dificultó un poco la labor del fichaje. Pero éste al fin se ha cerrado, en el sentido de que aunque sigue ligado a la plantilla técnica del Orense, con unas funciones determinadas, tiene libertad absoluta para ocuparse del Sporting Celanova.

Cesáreo Moreiras y Manolo Martínez Casal, en representación de la directiva, y Luis Soria, han llegado a un acuerdo. El presidente del Orense, Antonio Docabo Nóvoa, explicó que más que irse un técnico de la sociedad, lo que se trató es de acercar más a un equipo. Luis Soria sigue en el Ornse como un hombre más de la sociedad (concretamente como “agregado de la Comisión de Relaciones Públicas-Prensa y Radio”), pero al mismo tiempo, de acuerdo con la directiva del Sporting Celanova, entrenará a este equipo, que es colaborador del Orense desde hace un par de años.

De esta manera, se entiende que el equipo del Parque aumenta esta relación, y tiene un mayor conocimiento de lo que puede algún día aportar el Sporting Celanova al Orense.

Crónica de Fernández Sobrino / Kenner

(1976)

De la prohibición a la realidad

Abandono en el entorno de la Plaza de Abastos y el Barbaña. 1

Abandono en el entorno de la Plaza de Abastos y el Barbaña.

Primer monje en Oseira en los últimos once años

Pascual Abalo en la Biblioteca de Oseira.

(3) Pascual Abalo, de 32 años, natural de Rianxo y licenciado en Filología Galaico-Portuguesa, se convertirá en el primer novicio que completa el proceso para convertirse en monje en Oseira en los últimos once años, después del padre Ignacio Méndez, hoy superior del monasterio ourensano.

El propio superior explicó que “hubo muchos candidatos, pero solo ha quedado Pascual, bondadoso y abierto para compartir la vida en esta comunidad”.

Pascual dijo: “Niñen en novem-bro de 1995, e ata hoxe. Máis que atraído pola Orden Cisterciense, a miña atracción foi por Oseira, onde descubrín todo un mundo”.

El movimiento de entrada y salida de novicios es bastante intenso, si se califican como tales a quienes en temporadas comparten su vida con los monjes para ver si tienen verdadera vocación. Porque para formar parte de Oseira se exigen unas condiciones: “Lo primero es el autoconocimiento, porque todos los que llegan tienen problemas y los más mayores lo hacen con una vida a cuestas. Pascual lo tiene muy claro, y es una persona muy abierta, comprensiva y bondadosa. Además de su vocación de consagración a Dios, está preparado para la vida en común, porque nuestra interrelación es constante sin apenas salir de estas paredes”, indicó el superior.

Para ser monje en Oseira han de pasar al menos siete años de formación. Un primer año en régimen de hospedería, con el apoyo de un psicólogo; un segundo año de prenoviciado, dos años más para procesar los votos temporales, y otros tres para mantenerlos. Si finalmente resulta evidente la vocación y la buena relación con la comunidad, se celebrará la procesión solemne por un nuevo monje.

(2001)

30 de julio de 1926 - Triunfo de un opositor orensano

Don José Fernández Gallego, funcionario de la Delegación de Hacienda de Orense y compañero de redacción en La Región, obtiene brillantemente plaza en las oposiciones a liquidadores de Utilidades celebradas en Madrid.

-Después de pasar unas horas en Orense, hospedándose en el Hotel Miño, salió para Vigo un ministro del Gobierno mejicano, a quien acompañaba su familia.

-Se encuentra en Orense pasando unos días con su tío don Nicanor Alvarado el culto funcionario del Cuerpo de Contabilidad del Ministerio de Hacienda don Pedro Ramón Seijas.

-Saludamos en Orense al culto poeta don Antonio Noriega Varela.

-Salieron para sus posesiones de Bilbao don Manuel Novoa López y familia.

-Salió para Vigo el banquero don Ramón Arbones acompañado de su hija Elisa y bella sobrina, Marina Arbones.

-Salió para Vigo el propietario de Verín don Sergio Mascareñas Romero con sus hijos y hermana política, la bella señorita Carmen de Puga Conde.

30 de julio de 1951 - Bernardo Ruiz repite victoria en el Tour

Un incendio causa graves daños en la fábrica-almacén de maderas La Castellana, sita en las proximidades del Cumial y propiedad de don Antonio Sequeiros, sofocado gracias a la oportuna intervención de los vecinos que acudieron con toda clase de utensilios llenos de agua de los pozos artesanos y de los bomberos de Orense que lograron evitar que el fuego se propagase a la madera almacenada. Las pérdidas se calculan en 15.000 pesetas.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Cesáreo González Pereira, Eloy Míguez Domínguez, Julio Domínguez Rodríguez, Julián Arcos Meleiro, José Alonso Rodríguez, Manuel Pedrouzo Diéguez, Herminio Cid Vieira, Arturo Cid Veiga, Secundino Cortés Rionegro, Antonio Touza Araujo, Manuel Vázquez Estévez, Luis Villar Couto, Joaquín Nogueira Dacosta y Juan Vide Veloso.

-El ciclista español Bernardo Ruiz gana la etapa 21 del Tour de Francia con meta en Aix-Les-Bains, su segundo triunfo este año en la carrera francesa, y asciende hasta el séptimo puesto de la clasificación general.

30 de julio de 1976 - El “Grupo de los 32” pide pluralidad política

30 de julio de 1976.

(1) Un cartel “inútil” y otro “basurero” en Orense.

-(2)Luis Soria deja de ser técnico del Atlético Orense y ficha por el Sporting Celanova, aunque mantiene los “vínculos” con el Club Deportivo Orense.

-Los reyes de España visitan La Coruña en la sexta jornada de su viaje a Galicia, y el alcalde de La Coruña, señor Liaño Flores, ex-delegado de Sindicatos en Orense, se salta el protocolo y el “guion oficial” y pide que la amnistía sea aprobada por el Consejo de Ministros que se celebrará mañana en el Palacio Municipal de La Coruña.

-El llamado Grupo de los 32, que agrupa a personalidades políticas de múltiples fuerzas de la oposición en España, vuelve a dirigirse a la opinión pública con un escrito en el que piden el fin de la discriminación de las fuerzas políticas, sindicalismo libre y elecciones libres y competitivas. Entre los firmantes están, entre otros, Óscar Alzaga, Ignacio Camuñas, Iñigo Cavero, Fernando Chueca, Francisco Fernández Ordóñez, Joaquín Garrigues Walker, Felipe González, Raúl Morodo, Enrique Mújica, Joaquín Ruiz-Giménez o Ramón Tamames.

30 de julio de 2001 - Tercer Tour consecutivo para Armstrong

30 de julio de 2001.

El Pabellón Ourense logra un total de siete medallas en los Campeonatos gallegos junior y absoluto de Natación que se celebraron en la piscina Rosario Dueñas de Ourense: Oro para Ángel Ferrara (400 metros libres), David Dacuña (100 metros espalda) y Cecilia Martínez (200 metros estilos), y bronce para Sandra Otero (100 metros espalda) en la categoría absoluta; y oro para Daniel Toro (50 metros libres), y plata para Iván Claudio Fernández (200 metros mariposa) y Raúl Lage (200 metros estilos) en la categoría junior.

-(3) El joven de 32 años Pascual Abalo se convierte en el primer nuevo monje en el monasterio de Oseira en los últimos once años.

-El ciclista estadounidense Lance Armstrong gana su tercer Tour de Francia consecutivo, igualando los tres triunfos de Greg Lemond, Louison Bobet y Philippe Thys en la carrera francesa. El alemán Jan Ullrich y el español Joseba Beloki le acompañaron en el podio final como el año pasado, con otros tres españoles entre los diez primeros de la general: Igor González de Galdeano (quinto), Óscar Sevilla (séptimo) y Marcos Serrano (noveno).