Historia en 4 tiempos | Dos promotores del barrio de Las Camelias llamados a la alcaldía

Dos promotores del barrio de Las Camelias llamados a la alcaldía

Un punto conflictivo en Las Camelias. | La Región

Los señores Collarte y Peña-Conde, promotores de grupos de viviendas en el denominado barrio de Las Camelias de nuestra ciudad, visitaron al alcalde de la ciudad, señor Riestra París, en su despacho de la alcaldía. Esta visita se realizó a instancias de la autoridad municipal y relacionada con los problemas de urbanización que plantea actualmente dicho barrio, y cuyas urbanizaciones habían de ser realizadas por los promotores de los grupos de viviendas allí levantadas en los últimos años. Después de un cambio de impresiones, y luego que cada uno expuso las razones de esta demora, ambos se han comprometido a iniciar, en la parte que les corresponde, las correspondientes urbanizaciones en el más breve plazo de tiempo posible.

Existen otros promotores y entidades constructoras de viviendas en aquel barrio, que también han “olvidado” su obligación, y que serán llamados, por riguroso turno, para que vayan haciendo memoria de sus obligaciones y completen la correspondiente urbanización.

En el cambio de impresiones de ayer se puso de manifiesto que no solo de los promotores es la culpa, pues existen otros muchos particulares que aprovechando el desconcierto vierten basuras, infringen las ordenanzas municipales, cometen abusos y causan serios trastornos al vecindario. De ellos se puede sacar la conclusión de que no existe una inspección municipal oficial directa sobre estas infracciones, que deben de ser conocidas directamente por la Alcaldía solamente cuando los vecinos ejercen su derecho de denuncia, como ha tenido que ocurrir en este caso.

Entrega de 31 novillas a los ganaderos orensanos

Entrega de novillas en el Pazo de Villamarín. | La Región

Treinta y una novillas de la raza rubia gallega fueron entregadas a varios ganaderos orensanos, ganado recriado en la finca del Pazo de Villamarín, de la Diputación provincial, y que había sido cedido por la Dirección general de la Producción Agraria, en virtud del concierto establecido entre ambos organismos.

El acto de la entrega se celebró en el mismo Pazo, presidiendo el acto el Sr. Ferrer Garrido, presidente de la Diputación, con los diputados señores Rodríguez Reza, presidente de la Comisión de Agricultura; Fernández Rodríguez, González Blanco, Rodríguez Fernández, Suárez Fernández, Alcaraz del Río y Pérez Rodríguez, con asistencia de técnicos veterinarios de la Jefatura de Producción Animal y de la Diputación provincial, e ingeniero director de la Escuela de Capacitación.

Las treinta y una novillas, gestantes, de unos dos años de edad, de inmejorable calidad e inscritas en el libro genealógico de la raza, han sido destinadas a ganaderos de los municipios de Villamarín, Toén, Orense, Coles, Cartelle, Celanova, Tabaoadela, Paderne, Boborás y Nogueira de Ramuín, todos ellos comprendidos en el área de expansión de esta raza.

El importe de las reses rebasa las 900 mil pesetas y supone una operación magnífica para los ganaderos, pues al aspecto económico (apenas si llega cada novilla a las 30 mil pesetas, incluida la percepción de rescate por el Ministerio de Agricultura) hay que unir unas reses de alta calidad, de una raza que está llamada a ser la verdadera representante de la producción cárnica, de entre todas las razas que pueblan nuestra península.

Los concejales y el futuro del Teatro Principal

Gómez Andelo, González Suárez y Lage Lage | La Región

Gómez Andelo: “Siempre que el Ayuntamiento pueda, debe comprarlo. Lo malo es que las reparaciones interiores van a ser muy costosas y habrá entonces que plantearse si no será mejor hacer uno nuevo. La idea de hacerlo Teatro Municipal me parece buena, pero siempre que luego se arriende o se ceda a alguien, porque ya se sabe lo que pasa con las instituciones municipales, se diluyen y cuando hay que hacer algo, no hay manera de que se lleve a la práctica. Por experiencia sé que es mejor cederlo a alguien para que lo explote. En este caso, ese alguien podían ser las asociaciones culturales”.

González Suárez: “El piquete no debe destruirlo. Prescindiendo de su valor sentimental e intrínseco, podría muy cumplir una función cultural. Me parece una buena idea de adquirirlo el Ayuntamiento, pero supongo que habrá que contar con la ayuda de otras entidades porque la reparación, creo yo, va a ser costosa”.

Lage Lage: “La idea de las asociaciones culturales me parece muy buena y habría que estudiarla con la máxima atención. No conozco lo que costaría arreglarlo y sostenerlo, pero supongo que el Ayuntamiento necesitaría de la ayuda económica de otras entidades para adquirirlo y, sobre todo, sostenerlo”.

15 de febrero de 1926 - Desgraciado accidente en Castro Caldelas

Han sido nombrados los siguientes maestros en la provincia de Orense: Juan Otero Álvarez (Quintás), Teófilo Otero Valeiras (Barra), Eladio Estévez Penín (Membibre), Cesáreo Ramos Rodríguez (Caldesinos), Antonio Crespo Terrazas (Cambeo), Mariano Alemparte Caiña (Cangues), Máximo Nogueiras Opazo (Corga), Pedro Rodríguez Ramos (Freijo), Cesáreo Pérez Rodríguez (Freijoso), Juan Rodríguez González (Greijón-Nieves), Fernando del Río González (Merens), Manuel Rodríguez (Orega), Manuel A. Freijo Cubiña (Santiago de la Cuesta), Eloy San Miguel Justo (Seara), Ricardo Álvarez Vázquez (Sordes), José López Lois (Garabanes) y Manuel Pérez Alberte (Celanova).

-Un hombre de 71 años muere en el pueblo de Casfiel (Castro Caldelas) al caerle encima una roldana cuando trabajaba junto a otros hombres en el derribo de un roble situado en una finca de su propiedad.

-Llegó a Orense procedente de Trives el culto abogado don José Arias.

15 de febrero de 1951 - Alemania quiere luchar contra el comunismo

El cadáver aparecido en el río Barbaña es identificado por sus familiares como el médico don José López Rodríguez, de 25 años y médico del Sanatorio Antituberculoso de Piñor, donde llevaba varios meses haciendo prácticas de especialización. Al parecer el infortunado joven se proponía llevar unos regalos a la superiora de las Hermanas del citado Sanatorio, y en su camino hacia el centro y ya de noche quiso acortar camino cruzando el Barbaña por el puentecillo anterior al de Portocarreiro, un paso que está en malas condiciones y del que al parecer se cayó al río por motivos que aún se desconocen.

-El embajador de España en Argentina impone la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico al presidente argentino, general Juan Domingo Perón, al que acompañaba en la ceremonia su esposa, doña María Eva Duarte de Perón.

-Los líderes políticos alemanes apremian a las potencias occidentales a que declaren el fin del estado de guerra con Alemania para que el país puedan “unirse libremente a la lucha contra el comunismo” y contribuir a la defensa de Occidente contra un enemigo “que conocemos mejor que otros pueblos”.

15 de febrero de 1976 - Un escrito al rey de los artistas e intelectuales gallegos

15 de febrero de 1976. | La Región

Un grupo de artistas e intelectuales gallegos firma un escrito en gallego dirigido al rey de España, don Juan Carlos I, en el que le solicitan que Francisco Rodríguez y Xesús Alonso Montero “sexan respostos nas súas respectivas cátedras galegas”, de las que fueron “desterrados” por el “único delito de traballar pola nosa lingua e pola nosa cultura”, aplicándoles el indulto que el rey firmó hace poco. Entre los firmantes están Ramón Otero Pedrayo, Eduardo Blanco Amor, Domingo García Sabell, Antonio Tovar, Xaime Quesada, Xosé Conde Corbal, Acisclo Manzano, Buciños, Antonio Quesada, Ramón Piñeiro, Salvador García Bodaño, Xoaquín Lorenzo o Mercedes Ruibal.

15 de febrero de 2001 - Expediente al juez Baltasar Garzón

15 febrero 2001 | La Región

El atleta ourensano Alejandro Fernández, del Academia Postal, bate el récord de España de los 3.000 metros en categoría cadete en los Campeonatos Gallegos de pista cubierta celebrados en el Palacio de Deportes de Riazor, en La Coruña, logrando la medalla de oro.

-La empresa Copasa comienza las obras de derribo de la que fue casa de oficiales del antiguo Cuartel de San Francisco, pese a que al menos una docena de indigentes y toxicómanos siguen pasando allí las noches. “No sabemos cuántos hay, pero de vez en cuando sale alguno del edificio mientras estamos trabajando”, explicaba uno de los obreros que trabajan en las obras de demolición para hacer espacio al futuro Auditorio de Ourense.

-El Consejo General del Poder Judicial abre expediente disciplinario el juez Baltasar Garzón por posible revelación de secretos y “desconsideraciones” hacia fiscales de la Audiencia Nacional en la autobiografía del propio magistrado escrita por la periodista Pilar Urbano, “Garzón, el hombre que veía amanecer”.