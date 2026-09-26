Historia en 4 tiempos | Proyecto de modificación del cruce “mortal” de Ervedelo

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Proyecto de modificación del cruce “mortal” de Ervedelo

El ingeniero-jefe provincial de Carreteras, don Ramón Inaraja Irizti, ha sostenido una prolongada entrevista con el alcalde de Orense, señor Riestra Paris, al que ha presentado un acabado estudio de modificación de las señalizaciones actuales del cruce de Ervedelo, en su intersección con Accesos a Galicia, que se ha convertido en una verdadera trampa mortal para los conductores con varios accidentes con fallecidos.

El cruce “mortal” de Ervedelo. | La Región

La Jefatura provincial de Carreteras venía trabajando en este proyecto hace ya tiempo, a la vista de la peligrosidad que encierra el cruce en su estado actual.

De momento sabemos que se trata de evitar los giros a la izquierda, con una serie de desviaciones. También parece se que el proyecto alcanza a otros puntos próximos al cruce, como General Franco con Los Remedios, a la altura de los jardines de Salesianos, en donde se trata de realizar acceso de doble dirección al Pabellón de Deportes. Con estas y otras modificaciones se busca el conseguir descongestionar el tránsito por aquel cruce cuando no sea imprescindible.

El ayuntamiento ha visto con singular satisfacción esta iniciativa de la Jefatura provincial de Carreteras, y está dispuesto a apoyarla cuanto le sea posible (1976).

El joven campeón Jesús Blanco Villar en la carrera ciclista de Carballiño

Mucho público presenciando la carrera ciclista de Carballiño, un número de fiestas que no estaba en el programa y se celebró gracias al empeño del gran corredor ciclista Seara, con cuatro categorías: benjamines, alevines, infantiles y cadetes.

El campeón Jesús Blanco Villar, con Seara y Claudio Blas. | La Región

El gran aliciente fue la presencia del presidente de la Federación Infantil de Ciclismo, señor Lañarraba, que actuó de juez. Los altavoces estuvieron a cargo del gran amante del ciclismo en Maceda, Claudio Blas.

También era esperado con gran expectación el campeón de España infantil, el gallego Jesús Blanco Villar, que venció claramente en su categoría.

Al final de la carrera todos los corredores fueron obsequiados con un bocadillo, gentileza delseñor Seara, y con refrescos de Coca-Cola.

Por categorías los vencedores fueron Argimiro Blanco Costas (benjmanies), Ángel Mera Rodríguez (alevines), Jesús Blanco Villar (infantiles) y Daniel García Pereira (cadetes).

Crónica de Julio Lama (1976)

Las aceras, a la Seguridad Social

Las aceras orensanas necesitan, o una brigada que las repase, o una residencia como la de la Seguridad Social que las cure.

Porque casi todas las aceras orensanas muestran este estado de descuido y destrozo, como estos ejemplos de una de las más céntricas, como es la de la calle de Juan XXIII.

¿Se odia en Orense a las aceras?

¿Por qué no se vigila y se exige que cualquier obra, reparación o trabajo que se realice en una acera deje a ésta en el mismo estado en que se encontraba?

Sencillamente, creemos que no hay derecho.

Aceras de la calle Juan XXIII en estado lamentable y peligroso. | La Región

Camiones y ómnibus que sobremontan las aceras y hunden su pavimento, contratistas de obras que las levantan y las dejan sin reparar, lo mismo que en muchos casos hacen los mismos obreros del Ayuntamiento.

En casi todas las aceras de Orense se encuentran desperfectos como estos, con peligro para los transeúntes y con demostración cierta de que el descuido parece generalizado.

¿Se puede conseguir que algún bando de la Alcaldía ponga coto a estos desmanes, para que las aceras, que son de todos, sean respetadas?

Crónica de Urbano (1976)

26 de septiembre de 1926 - Boda distinguida de gallegos en Madrid

Con brillantes calificaciones terminó el segundo año del Bachillerato el estudioso joven Rafael Reparaz Rodríguez, alumno del acreditado centro de estudios que dirigen los Hermanos Maristas en Orense.

-Don Adolfo Martínez Fernández toma posesión como nuevo registrador de la Propiedad de Orense.

-Saludamos en Orense a don Jesús Pereira, gerente de la Auto Industrial de Carballino.

-Llegaron a Orense procedentes de Villagarcía el culto licenciado en Letras don José Núñez Baz y doña Rita Moreno de Cuevas, con su familia.

-Llegó a Orense procedente de Chantada el abogado don Manuel Otero Soto.

-El general de brigada don Antonio Durán Loriga es nombrado inspector de Artillería de esta región.

-En la ciudad de Madrid han contraído matrimonio la señorita Carmen Fernández Villaverde y Roca Togores, hija de la marquesa de Pozo Rubio; y el capitán de Caballería don Carlos Pérez Seoane y Cullen, hijo del conde de Velle.

26 de septiembre de 1951 - Japón vuelve a la escena internacional

Han sido nombradas las siguientes maestras en la provincia de Orense: Blanca Domínguez Díaz (Morisca), Antonia Fernández Martínez (Fornelos de Coba), Concepción Domínguez Outomuro (San Mamed), Mercedes Camba Santos (Sas del Monte), Olimpia Sabariz Manso (Videferre), Carmen Salgado Paz (Meaus), Margarita Varela Rodríguez (Matamá), Laureana Gómez Fernández (Caldesinos), Adosinda Meiriño Paz (Poboeiros), María del Prado Baños (La Gudiña), Gertrudis Rodríguez Rodríguez (Bouzo), Laura Justo Alonso (Pousada), Purificación Gulín Salgado (Boabra), Marina Gómez Gómez (San Martín), Aurora Alonso Teijeiro (Tabazoá de Edroso), Luisa Comitre Sánchez (Bembibre), Victoria González Rodríguez (Quintá), Ramona Iglesias Nóvoa (Penouta), Aurea Rodríguez Vila (Vilachá), Teresa Losada Fernández (Chaguazoso), Ángeles Valcárcel Colmenero (Pazos), Jesusa Rodríguez Mouriño (Prado), Irene Álvarez Marquina (Penosiños) y Laura López Gómez (Sanjurjo).

-Japón anuncia la creación de representación diplomática en varias capitales, entre ellas Madrid, Bonn, Roma o Ginebra.

26 de septiembre de 1976 - Un incendio destruye el ayuntamiento de Porriño

Noticias escaneadas del periódico La Región del 26 de septiembre del 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Marcos González Gómez, Silvia Rúa Parada, Juan Viúdez Fernández, Matías Losada González y Juan Domínguez Prada.

-Sor María Luisa Palomar Palomar es nombrada nueva Superiora del Colegio de La Milagrosa de Maceda, que lleva funcionando diez años.

-(1) El Ayuntamiento de Orense estudia la modificación de las señalizaciones del ya “famoso” cruce de Ervedelo que ha registrado varios accidentes de tráfico mortales.

-(2) La Carrera Ciclista de Carballiño tuvo al campeón de España infantil Jesús Blanco Villar como gran figura.

-(3) Las aceras orensanas no parecen tener cura posible.

-Un incendio destruye casi por completo el interior del Ayuntamiento de Porriño (Pontevedra) y daña gravemente la parte externa, un edificio de 1912 obra del arquitecto Antonio Palacios a cuya figura estaban dedicadas las fiestas de la villa que daban comienzo precisamente hoy al cumplirse su centenario.

-El Barcelona vence en Liga al Real Madrid por 3-1 con goles de Heredia (2) y Cruyff para los azulgrana y de Pirri para los blancos.

26 de septiembre del 2001 - Polémica municipal en Celanova

Los 353 presos de la cárcel de Pereiro celebran la festividad de la Merced con actividades deportivas y lúdicas y “extras” culinarias que incluyeron cerveza sin alcohol y “farias”.

Noticias escaneadas del periódico La Región del 26 de septiembre del 2001. | La Región

-El alcalde de Celanova, Antonio Mouriño, tuvo que salir escoltado por la Guardia Civil y la Policía Municipal de un polémico pleno en el que el grupo de Gobierno aprobó en solitario la nueva ordenanza de circulación en Celanova y Vilanova, que incluye el “sentido único” para la calle Encarnación, la entrada natural al centro de la villa desde la Baixa Limia. Esta fue la medida que encendió los ánimos, con gritos e insultos de los vecinos afectados presentes en la sala y abandono del pleno de la oposición (PSOE y BNG), mientras la fuerza pública tuvo que proteger al alcalde, que habla de una “campaña política” en su contra.

-El torero Jesulín de Ubrique resulta herido de gravedad en accidente de tráfico, al salirse de la calzada en El Coronil (Sevilla) el coche que conducía su chófer, que resultó ileso, con traumatismos, lesiones y tres vértebras rotas.

-El violinista estadounidense de origen ucraniano Isaac Stern, un virtuoso del instrumento reconocido en todo el mundo, muere en Nueva York a los 81 años.