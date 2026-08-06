Historia en 4 tiempos | Respeto para la única calle sin coches

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 6 de agosto de 1976.

Respeto para la única calle sin coches

La calle San Miguel con coches aparcados.

(2) Trabajo costó, pero se consiguió que el Ayuntamiento cerrara al tráfico una calle concurrida de peatones que pasean y van despacio por ella a algo tan concreto y tan orensano como es ir de tasqueo.

La calle de San Miguel es de las poquísimas calles, posiblemente la única de la ciudad, por la que se puede pasar sin temor a los coches, pero, no se sabe muy bien por qué, amparados en qué extraños privilegios, siempre hay algún coche aparcado en la parte inferior de esta calle, en la que da a Calvo Sotelo.

Incluso alguna vez vimos aparcar a alguno entrando en la calle marcha atrás. Pedir calles sin tráfico no es ningún capricho, ni tan siquiera un lujo. Es una necesidad, un derecho del peatón y algo que todos nos deberíamos de esforzar por conseguir de forma más generalizada, obligando a construir garajes en los sótanos de las viviendas, utilizando el coche sólo en casos de necesidad y con un buen servicio de transportes públicos. Hay muchas ciudades en el mundo y en Galicia incluso, con algunas calles por las que no se puede ir en coche, y ni los comercios venden menos, ni la gente se cansa más, ni se produce ninguna tragedia. Conseguir esto, no es precisamente un lujo. Es una necesidad.

(1976)

Presentación del Arenteiro

Un momento de la presentación del Arenteiro.

(1) El presidente Cesáreo Rivera y el técnico José Ricardo protagonizaron la presentación del Arenteiro ante su afición en el campo de Espiñedo en Carballino.

El primero en dirigirse al público presente fue el presidente: “Quiero dar mi más cordial bienvenida a los nuevos, y darle las gracias por haber llegado a comprometerse con nosotros. Quiero que veáis todos en el Arenteiro a un club formado por un grupo de buenos amigos, que llegan a formar una auténtica familia. Formamos la directiva un grupo de gente joven, y teníamos a la fuerza que elegir a un entrenador joven. Estoy seguro que José Ricardo sabrá conduciros de tal forma que no habrá el menor problema a lo largo de la temporada. Tenemos unas modestas aspiraciones en lo que a clasificación deportiva se refiere, ya que aspiramos simplemente a mantenernos con la mayor dignidad, colocándonos en la tabla lo más alto que podamos. Yo confío en todos vosotros”.

Luego llegó el turno del técnico, que agradeció la confianza del presidente y mostró su satisfacción de poder entrar a forma parte del Arenteiro, recordando a todos las dificultades que habrá que afrontar en la Regional Preferente, “con equipos de gran capacidad y solera”. José Ricardo finalizó pidiendo a los carballineses que sigan apoyando a su equipo, y que “a partir de este momento le consideraran como un carballinés más que desea lo mejor para el CD Arenteiro”.

Tanto el presidente como el entrenador fueron muy aplaudidos, comenzando a continuación el primer entrenamiento de la temporada.

Suerte, Arenteiro.

Crónica de Fernández Sobrino

(1976)

Ríos y Gil fichan por el Sporting Celanova

Ríos.

Gil.

(3) El Sporting Celanova cierra su plantilla con dos fichajes importantes.

Ríos, procedente del Lemos de Monforte, prácticamente ha superado la lesión sufrida y está en condiciones de poder ser alineado en unas semanas, aunque el objetivo es que cuando juegue lo haga con todas las garantías.

Pero el fichaje que producirá impacto entre los aficionados es el de Gil. En libertad, tras haber jugado en el Orense esta última Liga, Gil tenía el camino fácilmente trazado para salir de de nuestra provincia. De ahí que inmediatamente de quedar en libertad, el Sporting Celanova intentara su fichaje, al que no pudo llegar. Gil, después de contraer matrimonio, y al pensar que lo más fácil y práctico era no viajar, quedarse en casa, recibió de nuevo la visita de una representación de Celanova, en la que pesó, indudablemente, el hecho de venir refrendada por Luis Soria. Le han convencido y Gil ocupará la zona central de la defensa del Sporting, en la comprometida campaña de regional que se avecina.

Dos fichajes que han de caer muy bien entre los aficionados, seguidores del Sporting Celanova, y que vienen a completar los refuerzos que se han trazado el conseguir los dirigentes celanovenses.

Crónica de Rosendo

(1976)

6 de agosto de 1926 - La igualdad de clases es un mito

Llegó a Carballino, procedente de Santiago, don Juan Harguindey Puga, con sus hijas María y Pura.

-Llegó a Orense de su temporada veraniega don Vicente Mateos, canónigo penitenciario de la Catedral de Orense, acompañado de su familia.

-Salieron para Verín, a pasar una corta temporada al lado de los señores de Franco, acaudalado matrimonio portorriqueño, y acompañados de estos, las bellas y distinguidas señoritas Lolita y Carmiña Santos Treviño.

-Salió para La Coruña la señora de Núñez de Couto, con su bella sobrina Delia Frutos.

-El diario Izvestia anuncia que cientos de “comunistas notables” han sido detenidos en Briansz, Leningrado, Saratov, Vladivostok y Odessa por haber criticado el “género de vida fastuosa” que se daban los jefes del partido, con retribuciones elevadas, viviendas y coches de lujo y criados a su servicio. Los detenidos, a quienes el periódico califica de “extremistas”, pedían el retorno a la igualdad de clases predicada por Lenin.

6 de agosto de 1951 - Reducción de presos en España

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Emilia Grande Quintana, Benito Grande Quintana, Manuel González Fernández y esposa Dolores Portela González e hija menor, Sara Domínguez Quiroga con cinco hijos menores, Domingo Cerredelo Fernández, Emilio Castro Álvarez y esposa Rosa Rodríguez Fernández e hijo menor, Carmen López Alvar, Alfredo Núñez Rodríguez, Manuel Blanco Vieitez, Celso González Prado, Delmira Gómez Gómez, Antonio Fernández Fernández, Manuel Quintairos Fabello, Pedro Crespo González, José Fernández Cid y esposa Serafina Quintas Fernández e hijo menor, Sergio Fernández Suárez, Castor Pereira García, Bautista Reinoso López y Gerardo Cerdeira González.

-El diario Pueblo informa sobre la “notable reducción” de la población penal española en los últimos quince años: de 34.526 reclusos en 1936 a 31.084 en la actualidad, aunque la estadística más destacable es la de 25.062 condenados por “rebelión militar” que había en 1945 y que han quedado reducidos a 871, lo que supone que en los últimos seis años han sido puesto en libertad 24.191 penados.

6 de agosto de 1976 - Niki Lauda sufre graves quemaduras tras un accidente

6 de agosto de 1976.

Los incendios que asolan la provincia de Orense, más de una docena, arrasan ya más de cuatro mil hectáreas, con los vecinos y los bomberos desbordados.

-(1) El Arenteiro se presenta ante su afición con el presidente Cesáreo Rivera y el técnico José Ricardo al frente.

-(2) La calle de San Miguel, la única de Orense sin coches, tampoco se libra de ellos.

-(3) Ríos y Gil completan la plantilla del Sporting Celanova, procedentes del Lemos y el Orense, respectivamente.

-El director y guionista Fritz Lang, uno de los grandes del cine, muere en su residencia de Beverly Hills a los 85 años. Austríaco de nacimiento y naturalizado alemán, nacionalidad a la que renunció para convertirse en estadounidense, desarrolló su larga carrera primero en Alemania y luego en Hollywood, dejando películas míticas como “Metrópolis”, “M”, “Furia” o “Los sobornados”.

-El británico James Hunt (McLaren) gana el Gran Premio de Alemania de Fórmula Uno, marcado por el grave accidente del austríaco Niki Lauda (Ferrari), actual campeón del mundo, al chocar contra otros tres coches e incendiarse su bólido, del que logró escapar por su propio pie aunque con graves quemaduras en la cabeza.

6 de agosto de 2001 - 550 puestos de trabajo en Ponte Vella

6 de agosto de 2001.

El doctor José Luis Villar presenta su dimisión “irrevocable” como jefe del Servicio de Traumatología del Complexo Hospitalario de Ourense (CHOU), debido a “diferencias” con el equipo directivo del complejo “arrastradas desde hace tiempo”. El doctor Villar era jefe del servicio desde el mes de marzo del pasado año 2000.

-Las tiendas que abrirán sus instalaciones en el nuevo centro comercial Ponte Vella apuran la contratación de 550 personas para abrir dentro de un mes, con Haley (130 empleados en su supermercado del grupo Gadisa) e Inditex (70 trabajadores en sus seis tiendas) como las empresas que ofrecen más puestos, aunque los sindicatos ya han expresado su preocupación al considerar la mayor parte de estos trabajos como “precarios”.

-El técnico coruñés Eduardo Toba, seleccionador nacional español entre 1968 y 1969, muere en A Coruña a los 78 años.

-La película de Alejandro Amenábar “Los Otros” se estrena mundialmente en Nueva York, con la actriz y protagonista Nicole Kidman arropando al director español.