Historia en 4 tiempos | Ricardo Carballo Calero pronuncia una conferencia en el Instituto Femenino

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

La primera 1976.

Visita de despedida del capitán general de Galicia

(2) El capitán general de la VIII Región Militar, don Antonio Taix Planas, visitó nuestra ciudad para despedirse de las autoridades, jefes, oficiales y suboficiales de la plaza, con motivo de haber sido nombrado capitán general de la III Región Militar, en Valencia.

En el cuartel de San Francisco pronunció unas palabras en las que agradeció a todos la colaboración y espíritu de trabajo que habían demostrado y que había hecho más fácil la acción de su mando, y expresó su felicitación al Regimiento Zamora número 8, así como al personal de oficinas y servicios dependientes del Gobierno Militar.

Finalizó dando esta consigna: “Exaltar lo más posible el amor a la Patria, inculcándolo a los subordinados, y todas las demás virtudes militares se os darán por añadidura”.

Seguidamente el ilustre militar continuó su programa de despedidas haciéndolo del obispo y de las primeras autoridades de la provincia. En las primeras horas de la tarde emprendió viaje de regreso a La Coruña.

(1976)

El Capitán General de Galicia se despide de las autoridades en Orense.

Ricardo Carballo Calero pronuncia una conferencia en el Instituto Femenino

Don Ricardo Carballo Calero.

El paraninfo del Instituto Femenino durante la conferencia.

(1) El profesor don Ricardo Carballo Calero, catedrático de la Universidad Compostelana en Filología y Literatura Gallegas, pronunció una conferencia en el paraninfo del Instituto Femenino de Orense para las alumnas del curso de lengua gallega y del COU de dicho centro, sobre el tema “Aspectos semánticos del gallego literario”.

Hizo la presentación el director del Instituto, profesor Ogando Vázquez, señalando la doble vertiente de los méritos del conferenciante, como escritor y profesor, y recordando que el profesor Carballo Calero había hecho el último análisis literario de don Ramón Otero Pedrayo con motivo del homenaje que sus ex alumnos le dedicaron el pasado día 12 de diciembre.

El profesor Carballo Calero habló de las profundas transformaciones experimentadas por la lengua gallega a lo largo de los siglos XIV y XV, repasando las pérdidas sufridas en el siglo XVI al estar ligada a las tropas derrotadas en las luchas reales, reduciéndose a expresión oral y convirtiéndose en una lengua ágrafa. Todo ello, unido a una fuerte penetración del castellano, llevó a la decadencia de nuestra lengua.

Toda la conferencia, que fue dicha en gallego, fue seguida con sumo interés por todos los asistentes al acto, que al final premiaron al profesor Carballo Calero con una fuerte ovación.

(1976)

Seminario de Prehistoria en el Ateneo, en mayo

Cartel de Enrique Conde para el Seminario de Prehistoria gallega.

(3) El pintor orensano Enrique Conde es el autor de este cartel que anuncia el Seminario de Prehistoria que, organizado por el Ateneo con la colaboración del Museo Arqueológico Provincial, se celebrará en Orense del 17 de mayo al 7 de junio.

La fotografía recoge dos piezas galaicas que se conservan en el Museo Arqueológico de Orense.

En el seminario participan miembros del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Santiago; el director del Museo provincial, señor Fariña; el señor Sierra, profesor del Colegio Universitario; el psiquiatra doctor R. Gracia, y el catedrático Alonso del Real.

En el seminario, al que se espera la asistencia de personas de toda Galicia, se hablará sobre el Paleolítico, Megalítico y Edad de los Metales.

Habrá también dos mesas redondas cuyos temas serán el origen celta de los gallegos y las medidas a tomar para conservar el patrimonio arqueológico.

(1976)

8 de mayo de 1926 - Fallece el príncipe Víctor Napoleón

Muere el presbítero don José Benito Castiñeiras Mouriño, cura párroco de Paizás y colaborador de La Región.

-Regresó a Orense procedente de Lugo el industrial de esta plaza don Andrés Perille.

-Un vecino de Viana del Bollo muere a manos de otro convecino después de una violenta disputa cuando ambos se encontraban jugando a los bolos.

-Don José Barranco es nombrado nuevo inspector provincial del Trabajo en Orense.

-Han sido nombrados los siguientes párrocos en la provincia de Orense: Darío Miranda Garrido (Sandiás), Camilo Fernández Fernández (San Ciprián de Lás) y David Cortés Rodríguez (Niñodaguia).

-El P. Samuel Eiján ingresa en el Seminario de Estudios Gallegos con un discurso sobre “Franciscanismo literario en Galicia”.

-El príncipe Víctor Napoleón, aspirante al trono de Francia como jefe del Partido Imperialista y descendiente de Napoleón Bonaparte, muere en Bruselas a los 63 años, dejando como viuda a la princesa Clementina, hija del rey Leopoldo II de Bélgica.

8 de mayo de 1951 - La Orensana, novena en Segunda División

En Orense recibió la Primera Comunión la preciosa niña Carmen Álvarez Dacal, hija de don Serafín y doña María.

-En Orense recibió la Primera Comunión la niña Teresita Barandela Losada.

-En Orense recibió la Primera Comunión la encantadora niña Mariluz Castaño Fernández, hija de don Julián Castaño y doña Luisa Fernández.

-La Orensana vence al Lucense por 2-1 en la última jornada de Liga y finaliza en el noveno puesto de su grupo de Segunda División, un resultado notable después de muchas jornadas en los puestos de cola e incluso como colista, remontando en las últimas jornadas con buen juego y resultados. El Gijón, como campeón del grupo, asciende a Primera División, descendiendo a Tercera Gerona y Numancia.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Josefa Pérez Suárez, Luis Alén Castro y esposa Felisa Vázquez González e hija menor, Julio Fernández Marroquín, Manuel Domínguez Santamaría, Constantino Domínguez Santamaría, José Carrera Dios y Lisardo Martínez Fernández.

8 de mayo de 1976 - Fuerte terremoto en el centro de Europa, con 300 muertos

Nacieron en Orense: Rosa Araujo Blanco, Hipólito Rodríguez Guedes, Elena Fidalgo Lainez, Antonio Álvarez Veloso, Belén González Fernández, Javier Currás Rincón, Rosendo Peleteiro Álvarez, Cruz Montero Álvarez, Eva Pereira Novoa, Bernardo Estévez Tesouro y Saúl Álvarez Benegas.

-La Dirección General del Patrimonio Artístico comunica al Ayuntamiento de Orense que el Teatro Principal no será declarado Monumento Nacional, pese a encontrarse en zona declarada monumental y artística, una resolución que influirá en el incierto futuro del histórico recinto orensano.

-(1) El profesor don Ricardo Carballo Calero pronuncia una conferencia en el Instituto Femenino de Orense.

-(2) El capitán general de la VIII Región Militar visita Orense para despedirse de las autoridades.

-(3) El Ateneo de Orense acoge un Seminario de Prehistoria gallega.

-Un fuerte terremoto arrasa la provincia de Udine, al noreste de Italia, y deja al menos 300 muertos, más de mil heridos y cerca de cien mil personas sin techo, según las primeras estimaciones, un temblor que también causó graves daños en localidades de Alemania Federal, Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia e incluso Francia y Bélgica.

8 de mayo de 2001 - Celebración de la fiesta de los Maios

Miles de ourensanos acuden a la tradicional cita con los Maios en el Paseo, con un total de 23 agrupaciones participantes que mostraron sus creaciones entre el Paseo y la plaza Euxenio Montes, destacando entre los “maios” una reproducción del Puente Viejo y, entre las coplas, temas de actualidad como el nuevo centro comercial Ponte Vella, Benposta o el programa de televisión “Gran Hermano”.

-El Ourense, ya clasificado para el play off de ascenso, recupera el liderato de Segunda B a falta de una jornada al vencer a la Ponferradina por 0-2 con goles de Kiko y Santi.

-José Antonio Gómez gana la I Subida automovilística a Cortegada a los mandos de un Fórmula Gonzacoca, con un total de 52 participantes y cerca de veinte mil espectadores en esta primera edición.

-Juan Pablo II se convierte en el primer pontífice católico que entra en un santuario musulmán, al entrar en la mezquita de los Omeyas en Damasco, donde según la tradición se conserva la cabeza de san Juan Bautista.