Historia en 4 tiempos | La Romería de Cabeza de Manzaneda

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 9 de agosto 1976. | La Región

La Romería de Cabeza de Manzaneda

“Sardiñada” en la Romería de Cabeza de Manzaneda. | La Región

Ayer fue la Romería de Cabeza de Manzaneda. Gentes de toda la provincia, especialmente de los pueblos limítrofes, subieron al monte más alto de la provincia para pasar el día, que estuvo muy agradable en plan de comida campestre, para el mismo tiempo divertirse con los espectáculos que se ofrecían, ya con los números de vuelos acrobáticos, ya con el concurso regional de “chave” o con las carreras de caballos.

Todo esto amenizado por los aires musicales de una banda, una orquesta y los gaiteiros que pusieron una nota en todo el ambiente “sui géneris” de la sierra de Queixa.

Las carreras de caballos se disputaron a tres mangas con la victoria final del caballo “Negro” montado por Francisco.

En el certamen regional de chave se midieron los grandes especialistas de la modalidad a la conquista de los cuantiosos premios: primero fue José Pérez Iglesias, de El Puente; segundo, Vicente Llorda, de Orense; tercero, Julio González, de Seixalbo; cuarto, Daniel Rodríguez González, de El Puente.

En aeromodelismo, exhibición y vistosidad en los combates, para disfrute de los romeros. En Radiocontrol, Francisco Barriga, de Vigo; y en combate, Manuel Mateo, de Orense.

Miles de orensanos se congregaron en la cima en torno a todo lo que allí había y al “xantar”, con la “sardiñada”, los polos, el pulpo, las empanadas.

(1976)

La Plaza Mayor ya no es lo que era

La Plaza Mayor de Orense abarrotada de coches. | La Región

Ya no es nuestra Plaza Mayor, la Plaza Mayor orensana -cuadrilonga, ligeramente inclinada- lo que era allá por los años treinta, en cuyos bancos corridos de piedra y baranda de hierro, llamada el espolón, bullicioso, “en el que niñeras y soldados paseaban sus enamoramientos, en el que se refugiaban los últimos comentaristas políticos después de las sesiones municipales”.

Ya no es la Plaza Mayor que Vicente Risco, el llorado maestro, evocaba con sus fiestas, paseos, iluminaciones, procesiones, títeres, tumultos, manifestaciones, ceremonias religiosas, bailes, proclamaciones políticas, cabalgatas, serenatas… “El cerebro y corazón de Orense”, decía Risco.

Esto era la Plaza Mayor de entonces. Hoy, de esto… nada. Solamente los limpiabotas y dos puestos de periódicos. En el invierno los conciertos de la banda municipal bajo los soportales del Ayuntamiento, y los paseos, los domingos o días de fiestas, por las mañanas, bajo los soportales. Antes, allí, en la Plaza Mayor, reinaba la paz, la tranquilidad. Hoy, esta paz, esta tranquilidad, se ve perturbada por los vehículos que aparcan en la misma, que circulan de un lado para otro, poniendo una nota viva de la vida agitada que se vive. Solamente por las noches, la Plaza Mayor vuelve a ser tranquila, vuelve a vivirse en ella la paz, la tranquilidad. Hoy, la Plaza Mayor ya no es lo que era.

(1976)

El Sporting Celanova 1976-1977

Plantilla del Sporting Celanova temporada 1976-1977. | La Región

Una nueva etapa en la historia del club de la villa de San Rosendo se ha iniciado hace breves fechas con la presentación del entrenador a la plantilla. Una nueva etapa que los directivos sportinguistas bajo la presidencia de Cesáreo Moreiras Álvarez, pretenden que marque un hito en la vida del club, una etapa que tiene como objetivo el ascenso a la categoría superior: a la Tercera División.

Para iniciar esta etapa se ha fichado a un hombre gran conocedor del fútbol regional: don Luis Soria Montero, un hombre que a lo largo de sus veinte años como entrenador de la AD Couto y de Atlético Orense, ha tenido a su cargo hombres, jugadores, que en la actualidad militan en categorías superiores del fútbol español, alguno de los cuales ha alcanzado la titularidad de la selección nacional.

Otro paso ha sido el reforzar el equipo con gente ya muy bregada en el fútbol a pesar de su juventud. Ahí están los Gil, Ramos, Ríos y Fernando, que en una u otra etapa han estado a las órdenes de Luis Soria; Álvarez, un juvenil procedente del Celta de Vigo; y la incorporación de José Carlos y Andrés, que han subido del Sporting juvenil, la lado de los ya conocidos Camporro, Ayala, Jorge, José Manuel, Manolo...

Mucha ilusión, mucho entusiasmo, muchas esperanzas, ha depositado la directiva sportinguista en este conjunto.

¡Aúpa, Sporting!

Crónica de Ellacuriaga (1976)

9 de agosto de 1926 - Salidas y llegadas

El Orfeón Cultural Deportiva de Carballino es contratado para amenizar las fiestas de Dacón con un concierto que es muy esperado.

-Salió para Verín el exgobernador de Zaragoza, señor García Velasco con su familia.

-Salió para Ginzo nuestro particular amigo don Antonio Abeijón.

-Salió para Carballino el funcionario de Hacienda don Alfredo Álvarez Seara.

-Salió para Cuntis el oficial de Arbitrios don Manuel Álvarez, acompañado de su señora e hijo.

-Salió para Trives el comerciante de Orense don Luciano García con su bella esposa.

-Salieron para Villagarcía don Gumersindo Santos con su señora e hijos y su hermana política, doña Victoria Sierra, con su bella hija Antonia Azpilcueta.

-Llegó a Orense procedente de Madrid, para pasar unos días con su familia, el notable aguafortista Julio Prieto, reciente triunfador en la última Exposición Nacional.

-Llegaron a Orense de su viaje de novios nuestro particular amigo don Antonio Casar y su bella esposa.

9 de agosto de 1951 - Prohibido cruzar las cataratas del Niágara

Nacieron en Orense: Emilia Ferreira López y Olga Iglesias Rodríguez.

-En Pumbeiro (Los Peares) fue bautizado un hermoso niño hijo de don José Lorenzana García y doña Josefa Varela Díaz, un niño que recibió el nombre de José Ignacio.

-En Viana del Bollo se casaron al señorita Consuelito García García y don Raimundo Méndez Orozco, apadrinados por don Rodonio Orozco, tío del contrayente, y doña Ermitas García, madre de la novia.

-El Franciscano Isaac Vázquez Janeiro celebra su primera misa como sacerdote en la localidad de Beariz.

-En Carballino se casaron la distinguida señorita Avelina Arocas Rodríguez y el joven contratista de obras don Olegario Regueira Villaverde, apadrinados por el padre de la novia e industrial de Cartelle, don Ernesto Arocas Baranda, y la hermana del novio, señorita Pilar Regueira Villaverde.

-La policía de Canadá prohibe todo intento de cruzar las cataratas del Niágara, después de que un hombre falleciera cuando trataba de cruzar la corriente en un barril de goma.

9 de agosto de 1976 - El Museo de El Pardo, dedicado a Franco

9 de agosto de 1976. | La Región

(1) La Plaza Mayor de Orense ya no es lo que era, “ocupada” en la actualidad por los automóviles.

-(2) Miles de personas asisten a la tradicional Romería de Cabeza de Manzaneda, que contó con alicientes como banda de música, gaiteiros, orquesta, puestos de sardiñas y pulpo, concursos, aeromodelismo o carrera de caballos.

-(3) El Sporting Celanova inicia una nueva etapa con Luis Soria como entrenador.

-Se inaugura el Museo de El Pardo, en el Palacio del mismo nombre, dedicado a la figura de Francisco Franco, que vivió en el edificio desde 1940 hasta su fallecimiento el pasado año 1975. Los visitantes podrán visitar desde el dormitorio de Franco y Carmen Polo hasta la sala de vestir con los uniformes militares del Caudillo o la sala de recepciones donde Franco recibía a las autoridades, aunque lo que más “impresionará” será la mascarilla del rostro y los moldes de las manos de Franco realizadas por el escultor Santiago de Santiago el mismo día de la muerte del Generalísimo.

9 de agosto de 2001 - Aumenta el gamberrismo juvenil en Ourense

9 de agosto de 2001. | La Región

La Policía Local de Ourense constata un aumento del “gamberrismo juvenil” en las calles, con los Vinos, el cuartel de San Francisco y los parques como las zonas más conflictivas, con destrozos del material urbano, incendios en contenedores o rayazos en los coches como las “actividades” más habituales.

-La nueva empresa vidriera instalada en Xinzo de Limia comienza su andadura con 29 trabajadores de los 129 previstos cuando esté a pleno funcionamiento, encargados de poner a prueba la maquinaria. La fábrica, que ocupa 42 mil metros cuadrados, ha supuesto una inversión de 21 millones de euros para Vidriera del Atlántico, y espera producir 50 mil toneladas de vidrio al año y un millón de botellas, en su mayoría envases especiales para empresas.

-Niurka Montalvo inaugura el medallero español en el Mundial de Atletismo de Edmonton al lograr la medalla de bronce en la final de salto de longitud.

-El periodista compostelano Diego Bernal, vinculado durante más de 30 años a la Agencia EFE y colaborador de la mayor parte de diarios y emisoras de radio y televisión gallegos, muere en Santiago a los 60 años víctima de una grave enfermedad.