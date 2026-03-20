Historia en 4 tiempos | “Al sacerdocio llegan, cada curso, entre un 5 y un 7% de los que ingresan”

El Rector Gustavo Pérez Carnero con los trece seminaristas que van a ser ordenados.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 20 de marzo de 1976. | La Región

“Al sacerdocio llegan, cada curso, entre un 5 y un 7% de los que ingresan”

El Seminario Mayor va a acoger el acto solemne de ordenación de trece seminaristas. Iban a ser quince, pero dos de ellos han tenido que ser hospitalizados con urgencia y su ordenación tendrá lugar más adelante. Hablé con el Rector, D. Gustavo Pérez Carnero.

-¿Es muy difícil llegar a la Ordenación?

-Sin duda, la fidelidad a la vocación exige de parte del joven una generosidad mayor y una clarificación de su propia vocación, que no es fácil dentro del pluralismo actual. En los últimos años se están ordenando sacerdotes entre un cinco y un siete por ciento de los que ingresan en el Seminario Menor cada curso.

-¿Pasan muchos al Mayor?

-Quizás no se pueda dar una estadística de los últimos años. En el último curso, concretamente, pasaron 16.

-¿No llegan, pues, a ordenarse todos los teólogos?

-Ciertamente no, porque aunque han hecho cuando pasan al Seminario Mayor una opción fundamental, luego se va clarificando su vocación y algunos llegan a la conclusión de que esa vocación les falta.

-¿Cuántos alumnos tiene el Seminario Menor?

-Hay 425, es decir, prácticamente el mismo número que en 1975.

-¿Abundan las vocaciones tardías?

-En este momento solo tenemos tres, aunque pensamos que es un campo que hay que cultivar y cada vez quizás con más intensidad.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Esculturas de “Cochorro” en el Ateneo

La exposición que protagoniza este joven procedente de la comarca valdeorresa, natural de Rubiana de Valdeorras, no debe pasar desapercibida a los que gustan de la escultura en madera. Este joven valdeorrés, llamado Luis Fernández, se ha dejado para el aguerrido quehacer del arte esta especia de alias familiar de “Cochorro”.

Trabajar la madera y acabar haciendo tallas es lo más frecuente. Luis Fernández “Cochorro” se libera de esta servidumbre.

El escultor Luis Fernández “Cochorro” junto a algunas de sus obras. | La Región

El escultor ofrece una muestra un tanto compleja, diversificada, pudiéramos decir heterogénea en intencionalidades. El escultor busca, se afana, persigue ideas, conceptos, modos, todos ellos interesantes, dignos en sí mismos, porque además lo hace con una técnica infrecuente, aprendida en sus años de estudio en la Escuela de Artes de La Coruña, que revela un buen quehacer con la gubia y con toda la herramienta que en las manos del escultor se hace dócil y busca la perfección del trazo, de los planos, de la esquina, de las redondeces.

Treinta y dos piezas componen esta muestra que, es lástima, debió ser mostrada en lugar más idóneo, con buena luz, pues su pobreza apenas si deja percibir la calidad de los bajorrelieves tallados con maestría, y, en otros casos, anula la posibilidad de sombras que los volúmenes escultóricos han buscado.

Un joven escultor orensano que se incorpora a la ya larga lista de artistas, y a quien se le puede augurar un porvenir serio, nacido de la honestidad con que trabaja hoy y de la forzosa humildad con la que ha tenido que ofrecernos esta primera muestra.

Crónica de Alvarado (1976)

La voz que nos aferra a la vida

Traía poderosa esa voz tan suya que nos contagia su aferrarse a la vida; restos del chico golfo y poeta que se crió en el barrio de Poble Sec. Esta vez, también algo del “sonero” cubano que se lleva a la mulata más linda al final de la noche. Vamos, tan bacilón estuvo que hasta nos endilgó el empate del Ourense en Canarias.

Actuación Joan Manuel Serrat v en el Paco Paz. | La Región

Primera parte, festín de alegría por todos los países latinos. Ojalá estuviera aquí el peleón y valiente subcomandante Marcos, que seguramente lo vio en sus tiempos de vendedor justiciero en El Corte Inglés. No se olvidó de ese tango estremecedor de Santos Discépolo, “Fangal”. No se olvidó de Víctor Jara: “Cuando amanezco con frío / prendo un cigarrito a vara / me calienta la cara”. Hasta México “cuando estoy de parranda no me acuerdo de la muerte”.

Después, el Serrat que amamos: pies firmes, mirada eterna “este es un poema de Miguel Hernández” y el veterano Kiflus, su fiel arreglista, llevando con duende los ocho músicos. In crescendo “Penélope”, una mujer que grita, con esta canción me enamoré. Con “Mediterráneo” parecieron abatidas todas las tristezas.

Al final, aplausos muy desde dentro y él, sonrisa sabia, era otra vez, mucho del niño del Poble Sec que nos trae su sueño azul.

Crónica de J. Noguerol (2001)

20 de marzo de 1926 - Gran estreno en el Teatro Principal

El vecino de Orense Benito Baños es agredido por el limpiabotas Antonio Barcala, siendo atendido en la Cruz Roja de heridas de carácter leve.

-El colegio de la Purísima Concepción en la calle Santo Domingo de Orense celebró una animada velada con motivo de la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, con asistencia del obispo, don Florencio Cerviño, para presidir la ceremonia. La posterior velada, todo un éxito, contó con la participación, entre otros, de los siguientes niños y niñas orensanos: Elisa Cid, Consuelo Fernández, Obdulia Abellás, Plácida Carballo, Pilar Jaráiz, Luz Rodríguez, Carmen Mancisidor, Elvirita y Luis Casanovas, Alfredo y Antonio Romero, Lolita Baquero, Marina Fernández, Esperancita Rodicio, Pastora López, Petra Baquero, Teresita Macho, Remedios Domínguez o Lola Román.

-El Teatro Principal de Orense acoge el esperado estreno de la famosa película española “Currito de la Cruz”, para el cual la Empresa R. Tourón no ha reparado en gastos contratando una banda militar de tambores y cornetas y un notable cantador de flamenco, al igual que los estrenos de la película en Madrid o Barcelona.

20 de marzo de 1951 - Isabel de Inglaterra visita a su esposo en Malta

Don Joaquín Fernández Bernárdez, funcionario del Instituto Nacional de Previsión en Orense, es distinguido con la Medalla de Plata de la Previsión Popular al cumplir 25 años de servicios.

-Don Manuel Gil Atrio toma posesión como nuevo Deán de la Catedral de Orense en un acto que fue seguido por numerosas personas en el primer templo orensano, bajo la presidencia del canónigo don Emilio Duro.

-Villagarcía de Arosa acoge los actos de conmemoración del 16 aniversario de la Falange Gallega, presididos por el ministro de Justicia y Secretario general del Movimiento, don Raimundo Fernández Cuesta, con destacada presencia orensana.

-El expresidente de Cuba, Grau San Martín, y varios miembros de su gobierno son procesados en La Habana por supuesta malversación de 174 millones de dólares

-La princesa Isabel de Inglaterra llega a Malta para visitar a su esposo el duque de Edimburgo, que manda una fragata de la flota británica en el Mediterráneo.

20 de marzo de 1976 - Muere el director de cine Luchino Visconti

Nacieron en Orense: Óscar Quintas Martínez, María Pérez Lorenzo, Pablo Fernández Pérez, Ángeles Santos Sequeiros y Elvira Pedrero González.

Noticias escaneadas del periódico La Región del 30 de marzo del 1976. | La Región

-(1) El rector del Seminario Mayor, don Gustavo Pérez Canero, nos habla sobre la vocación sacerdotal, en vísperas de la ordenación de trece seminaristas.

-(2) El escultor valdeorrés Luis Fernández “Cochorro” expone su obra en el Ateneo de Orense.

-El cine-club Solpor de Celanova elige nueva direcitva, formada por: Julio Domínguez (presidente), Benito Fernández y Marina Vidal.

-El director de cine italiano Luchino Visconti muere en Roma a los 70 años al sufrir una insuficiencia cardiorespiratoria.

-Un juzgado de Madrid ordena el secuestro “preventivo” del libro “Una española llamada Dolores Ibarruri”, editado en Barcelona.

-El semanario estadounidense Newsweek señala a los “españoles más influyentes” en la actualidad, entre los cuales cita al dirigente socialista Felipe González (“el líder que puede emerger como líder de la España izquierdista”), el dirigente comunista Nicolás Sartorius (“líder de los trabajadores que ha pasado siete años en las cárceles franquistas”) o el editor Juan Tomás de Salas (“la figura más importante del periodismo español y responsable de Cambio 16).

20 de marzo de 2001 - Robo en las galerías comerciales de Ourense

El cantante Joan Manuel Serrat vuelve a Ourense después de casi 17 años, cuando ofreció un inolvidable concierto en Os Remedios, y presenta las canciones de su último disco, “Cansiones”, en el Paco Paz.

Noticias escaneadas del periódico La Región del 30 de marzo del 2001. | La Región

-Las galerías comerciales de Ourense se convierten en el nuevo objetivo de los ladrones, con un total de 14 robos en lo que va de año en las de Santo Domingo, Xesta y Sol en pleno centro de la ciudad.

-Cuatro cargos públicos en Ourense viven actualmente en residencias oficiales que son también sus lugares de trabajo: el obispo Carlos Osoro,en el Obispado; el director del Museo Arqueológico Provincial Francisco, Fariña Busto, en el Museo; el comisario del Cuerpo Nacional de Policía, José García, en la Comisaría y el presidente de la Audiencia Provincial, y Jesús Francisco Cristín, en el Palacio de Justicia, aunque éste último tiene proyectado su traslado al ser habilitadas en el futuro todas las viviendas particulares para usos judiciales.