Historia en 4 tiempos | Un sacerdote orensano “consagrado” obispo y excomulgado

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Homenaje a Miguel Alcaraz

(2) Se celebra hoy, a las dos y media de la tarde, en el Restaurante San Miguel, el almuerzo homenaje al que hasta ahora ha sido delegado provincial del Instituto Nacional de Asistencia Social y anteriormente de Auxilio Social, don Miguel Ángel Alcaraz del Río, acto organizado por la Junta provincial de Beneficencia que preside el gobernador civil de la provincia.

En 1958, y han sido 17 los años transcurridos en el cargo, don Miguel Ángel Alcaraz del Río fue nombrado delegado provincial de Auxilio Social. A partir de aquel momento la atención a los necesitados, los planes de construcciones de guarderías, hogares infantiles. Cocinas-hogar, atenciones a los ancianos y problemas generales de la beneficencia, encontraron amplio cauce y comprensión, dentro siempre de las grandes limitaciones que desde el punto de vista financiero han tenido siempre estas necesidades. Pero, a mayor abundamiento, la ejemplar dedicación de Alcaraz a un cargo que presidió con abnegación, con sincero espíritu de servicio, con entrega absoluta a las necesidades de los humildes, así como su constante gestión, no sólo ante los organismos nacionales, sino ante los provinciales y municipales de todo orden, le han granjeado una justa estimación, respeto y admiración. Su lucha más esencial se ha venido centrando -y lo ha conseguido en gran medida- en unificar la acción benéfica, social y de caridad cristiana para los múltiples y diversos esfuerzos se canalizasen en una sola acción en beneficio de los propios necesitados.

No es de extrañar, pues, que sean muchas las personas y representantes de entidades y organismos, los que acompañen hoy a Miguel Alcaraz.

(1976)

Peligroso balastro en el viaducto del ferrocarril en Las Lagunas

(1) A consecuencia de las obras de modernización del tendido del ferrocarril en la línea Orense-Zamora, se han realizado obras de nueva nivelación y ampliación de las bases de balastro en el tendido ferroviario sobre el acueducto del río Miño.

Todo parece indicar, por los resultados obtenidos, que si bien estas obras han constituido una sensible mejora para la seguridad ferroviaria, no lo han sido tanto, por no haber sido tomadas las necesarias precauciones, para las personas que circulan por la parte inferior del viaducto, terrenos de la parte baja de Las Lagunas en donde juegan numerosos chiquillos y en donde los mayores utilizan ahora, para sus paseos, la nueva avenida de Accesos a Galicia. Y esta falta de seguridad se deduce de que, al tiempo de circular los trenes, numerosos trozos de piedra del balastro utilizado caen desde lo alto del viaducto, por entre los barrotes de la barandilla, hasta el suelo, con serio peligro de alcanzar a cualquier persona que inadvertidamente circule por allí.

Dada la altura del viaducto, un trozo de balastro podría causar la muerte de cualquiera, razón por la cual son varias las personas que, tras habernos advertido del hecho, nos ruegan lo hagamos público para que los servicios de Vías y Obras de la Renfe, con la necesaria diligencia, pongan remedio a este peligro.

(1976)

El Tribunal Eclesiástico anuló todos los matrimonios que lo solicitaron en Orense en el año 2000

(3) Durante el pasado año fueron resueltas por el Tribunal Eclesiástico de Primera Instancia de Ourense nueve causas de nulidad matrimonial, todas afirmativas.

Modesto Alonso Touza es el vicario judicial en Ourense desde hace ya seis años y a él acuden aquellas personas que solicitan introducir una causa de nulidad matrimonial en la provincia. “A mi despacho llegan ahora muchas menos causas que en años anteriore, y, por lo general, todas son resueltas primero en el tribunal ourensano y después son confirmadas o denegadas por el de Santiago, según el caso”, dice Modesto. La última vía a agotar si las dos resoluciones anteriores no coinciden o si la sentencia es negativa sería la del tribunal de La Rota. El proceso suele durar entre el año y el año y medio desde que se solicita hasta que se obtiene una respuesta.

En el tribunal ouresano el coste es de 50 mil pesetas al introducir la causa y otras 50 mil en el momento de salir la sentencia, pero aquellas personas que acrediten no tener medios estarían exentas del pago y se les concedería lo que se denomina el derecho a gratuidad completa.

Durante el proceso el demandante suele tener la opción de defenderse a sí mismo con la ayuda del Tribunal y sin tener que costearse un abogado. También existe la posibilidad de utilizar los servicios de un abogado destinado por el tribunal o los de uno particular y la minuta correría a cargo del solicitante.

Crónica de Zaida Iglesias

(2001)

15 de enero de 1926 - Salvaje ataque contra un pueblo orensano

Don Antonio Seoane, de la acreditada casa comercial de Orense Los Chicos, se despide de sus amistades en Orense para fijar su residencia en Santander.

-Un grupo de mozos del pueblo de Nocedo de Pena (Sarreaus) irrumpe en la aldea de Mercedes (Cualedro) injuriando, amenazando y desafiando a los jóvenes del pueblo, provocando el pánico de los vecinos que huyeron a un bosque vecino dejando al pueblo a merced de los bárbaros, que al verse solos se dedicaron a destrozar todo cuanto hallaron a mano. La Guardia Civil de Villaderrey se hizo cargo de la investigación y detuvo a un total de 19 mozos, que ingresaron en la cárcel de Ginzo, calculándose las pérdidas ocasionadas por los detenidos en más de 7.000 pesetas.

-La Policía de Orense detiene a los presuntos autores del robo en la tienda de ultramarinos de Benigno Selas en la calle Colón hace unos días, resultando ser Juan Fernández Figueiras, vecino de Orense; Jesús Barreiro Blanco alias “Clés” y Antonio Pérez Debeldes alias “Paquetes”, confesando que accedieron al establecimiento desde una cuadra en la propia calle Colón esquina a la de Pelayo.

15 de enero de 1951 - Mueren dos trabajadores en una mina de Laza

Un desprendimiento de tierras en la mina de estaño conocida como “La Impaciente”, en el pueblo de Carrajo (Laza), provoca la muerte de dos trabajadores, ambos vecinos de Carrajo. La mina, afectada por el temporal de lluvias de los últimos días, es propiedad de don José Rodríguez Roigada.

-Ha dado a luz una hermosa niña doña Carmen Vázquez Illanes, esposa de don Aurelio Viso.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Ramón Bouzas Pérez, Modesto Justo Álvarez y esposa Isabel López Flores e hijo menor, Manuel Gallego Alonso, Caridad Alonso Blanco e hija menor, Antonio Vázquez Novoa y Sara Villar Domínguez.

-España establece relaciones diplomáticas con Irán y se constituyen legaciones en Teherán y Madrid.

-Los Centros Gallegos de Buenos Aires, entre ellos el Orensano, el de Betanzos, el Coruñés, el Gallego y la Irmandade Galega, conmemoran con diversos actos el primer aniversario de la muerte de Castelao.

15 de enero de 1976 - Un sacerdote orensano “consagrado” obispo y excomulgado

El sacerdote orensano Camilo Estévez Puga, de 51 años, es uno de los cinco “obispos” consagrados en El Palmar de Troya hace unos días. Natural de Armeses (Maside) y párroco de Rairiz de Veiga, en el mes de octubre del pasado año abandonó la parroquia sin dar explicaciones para integrarse en el movimiento de “El Palmar de Troya”, lo que le valió ser excomulgado por el obispo de Orense, Monseñor Temiño, que calificó los hechos de “tristísimo acontecimiento” para la diócesis de Orense.

-(1) Las obras de “mejora” del tendido de ferrocarril en Orense dejan un peligroso balastro en el viaducto que cruza Las Lagunas, convertido en un verdadero riesgo mortal para los viandantes si son alcanzados por alguna piedra.

-(2) Merecido homenaje en Orense a don Miguel Ángel Alcaraz del Río.

-La organización terrorista ETA-V Asamblea secuestra al joven de 26 años José Luis Arrasate en su propio domicilio en Bérriz (Vizcaya), aunque pretendían llevarse al padre del joven, un empresario de 75 años, “canjeándolo” por el hijo tras discutir con la familia. La banda pide un rescate de 100 millones de pesetas en el quinto secuestro realizado por ETA desde el año 1970.

15 de enero de 2001 - Un terremoto asola El Salvador

El COB pone fin a una racha de cinco derrotas consecutivas y gana a domicilio al Fórum Valladolid por 77-80, sumando su quinta victoria en la Liga ACB y dejando además a los vallisoletanos sin Copa del Rey, liderados por un Swinson imparable con 27 puntos y 11 rebotes.

-(3) Durante el pasado año 2000 el Tribunal Eclesiástico anuló todos los matrimonios que lo solicitaron en Ourense, un total de nueve, una causa que cada vez se pide menos en la provincia.

-Martin Koningsberg, padre del conocido cineasta Woody Allen, muere en Nueva York a los 100 años. Vecino de Brooklyn y uno de los mayores críticos de la carrera cinematográfica de su hijo, fue camarero y grabador de joyas y tenía unas costumbres fijas muy marcadas: fumaba dos paquetes diarios desde los 16 años, cenaba carne los siete días de la semana y siempre tomaba una bola de helado antes de acostarse.

-Un fuerte terremoto de 7,6 grados en la escala de Richter sacude Centroamérica con epicentro cercano a la costa de El Salvador, el país más afectado donde los muertos se suman ya por centenares y se teme que el número siga creciendo.