Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976 | La Región

Las lluvias provocan cascadas y llenan los ríos

Espectacular cascada producida por el río Caldo en el Xurés. | La Región

(2) Las persistentes y recientes lluvias han traído, y traen, los ríos hinchados. Las cascadas bravías pocas veces han expandido como en esta invernia pluviosa con ecos de la riada tumultuosa de las aguas entre el roquedal vivo. Los prados reblandecidos bajo el paso del ganado, las fuentes están que revientan; el monte, blando al pisarlo; los caminos, con charcos a millares. Sólo los ríos no están como antaño, cuando lluvias menos persistentes, pero densas y tormentosas, arrasaban la tierra y llenaban con el humus arrastrado, los cauces achocolatados por la mezcla.

El mismo Miño está pleno, pero el cauce regulado permite pocas alegrías a un agua domeñada.

Los embalses, a pleno. Los que abastecían de agua a la ciudad: Cachamuíña y Castadón, colmados. Los que producen energía eléctrica, abren sus compuertas para dejar que el agua camine hacia el padre mar donde mueren todas las aguas que discurren.

Y en el Xurés, en el valle del río Caldo, majestuosas cascadas de agua.

(1976)

Una inversión para mejorar el Colegio Universitario

Uno de los laboratorios del Colegio Universitario. | La Región

(1) A los doce millones y medio de pesetas asciende el total de las inversiones realizadas en el Colegio Universitario de Orense, destinadas a gastos de instalación y adquisición de materiales, libros y mobiliario necesarios para dotar las distintas dependencias, laboratorios, aulas, bibliotecas, despachos, etc., de dicho centro docente, que acaba de iniciar el cuarto año de su actividad.

Para la biblioteca del centro han sido adquiridos 9.600 volúmenes, con un importe total de 3.200.000 pesetas. Los gastos de instalación de los laboratorios alcanzaron el medio millón, mientras que el material adquirido para los laboratorios de la rama de Ciencias costó alrededor de los 3.300.000 pesetas; para las prácticas de Letras, 1.400.000 pesetas, incluyéndose un gasto de 900.000 para la instalación y material del Laboratorio de Idiomas.

Respecto al mobiliario, cabe destacar que la Caja de Ahorros había adquirido el necesario para aulas y despachos por un importe total de tres millones y medio de pesetas. El Colegio ha invertido el medio millón.

Crónica de Alvarado (1976)

La San Martiño cumple 25 años. Sentimientos en carrera

La San Martiño sale por primera vez desde el quinto puente sobre el Miño. | La Región

(3) La carrera del San Martiño se está convirtiendo en un gran acontecimiento deportivo, ya no solo por la calidad de los atletas participantes sino también por la oportunidad que se les brinda a los atletas de a pie de poder correr con grandes campeones del atletismo nacional e incluso internacional. Para todos los participantes el poder estar al lado de estos atletas es un gran orgullo y les recompensa el trabajo de las semanas anteriores para hacerlo lo mejor posible en la carrera. Y por qué no poder correr al lado o incluso delante de estos "artistas del asfalto" aunque solo sea en los primeros metros de la prueba.

Se produce un contraste de sensaciones, ya que al colocarte junto a estos corredores que la mayoría de las veces los ves a través de la televisión, y codearte con ellos, no los consideras tan superiores, pero una vez suena el disparo de salida se convierten en auténticas gacelas humanas a las que es imposible seguir y te preguntas como es posible que puedan ir tan rápido.

Ya metidos en carrera, y rodeado de gente, es un gran placer ver que te acompaña el inestimable apoyo del público esparcido por casi todo el recorrido. Quedan zonas ausentes de este gran esfuerzo anímico, pero año tras año se va consiguiendo una mayor afluencia.

Todos tus compañeros de entrenamiento de los días anteriores se convierten en tus rivales, pero siempre se produce una rivalidad sana, en la que lo que prima es intentar poner todas tus cartas en juego para conseguir el mejor resultado posible sin perjudicar al resto de participantes.

Una vez cruzada la meta, aunque exhausto, ya están pensando en repetir la experiencia el año que viene.

David Rodríguez García, participante en la San Martiño (2001)

19 de noviembre de 1926 - Piden madrina de guerra en Orense

En Orense dio a luz un robusto niño la esposa de don José Aznar Ponte, director de la sucursal del Banco Hispano Americano en nuestra ciudad.

-Salió para Maceda el abogado don Marcelino Bermúdez.

-Salió para Madrid el culto registrador de la Propiedad de Ribadavia, don José Rodríguez Legísima.

-Salió para Zaragoza, restablecido totalmente de la enfermedad que le retuvo largo tiempo en el lecho, el joven catedrático de Física del Instituto don Cándido Fernández Anadón.

-Un hombre de 34 años resulta herido de gravedad al ser atropellado por un coche en la carretera de Trives, término de La Rabaza.

-Los soldados Francisco Moreno Llorente, Salustiano Moral Puente, Mariano Valado Pastrana, José Lamero, Félix Romero, José Pereiro Reboiro y Antonio Serrato, todos del batallón de Ingenieros de Melilla destacados en Alto Ferradi, solicitan madrina de guerra en Orense.

19 de noviembre de 1951 - La religión, obligatoria en las universidades

Nacieron en Orense: José Sotelo Rocha, Camila Domínguez Barreiros, Eulalia Varela Losada, Luisa López Barrera, Carmen Santos Oliveira y Emilio Rojo Bangueses.

-El joven abogado orensano don Rodrigo Suárez Montes, hijo del médico de Coles, don José Suárez Pereira, obtiene el Premio Extraordinario de Licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago.

-La emisora La Voz de América cifra en más de tres millones los musulmanes que han huido en los últimos treinta años de las repúblicas soviéticas de Asia para "escapar de la opresión comunista", instalándose la mayor parte de estos refugiados en India, Afganistán y países de Oriente Medio.

-El Ministerio de Educación Nacional desmiente los rumores sobre la posible supresión de la obligatoriedad de la enseñanza de la religión en las universidades, una medida que fue establecida después del triunfo del Movimiento Nacional "como reacción y conquista frente a la tendencia laicista y sectaria de gobiernos anteriores".

19 de noviembre de 1976 - Muere el actor francés Jean Gabin

Noticia 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Óscar Alonso González, Fernando de Salvador Pérez, Óscar Velo Velo, Roberto Rodríguez González y María Gómez Cid.

-La Catedral de Orense acogerá mañana día 20 de noviembre una misa funeral por Francisco Franco, en el primer aniversario de su fallecimiento.

-Agustín Cañete es confirmado como nuevo director de Radio Popular de Orense, cargo que venía desempeñando interinamente desde el cese de Francisco Vizcaya al frente de la emisora diocesana, que también confirmó como asesor religioso especial al sacerdote José Álvarez Arias.

-(2) Las lluvias caídas los últimos días provocan espectaculares cascadas de agua en zonas como el Xurés y ríos llenos en la provincia.

-(3) Una inversión de 12 millones y medio de pesetas mejora las instalaciones del Colegio Universitario de Orense.

-El actor francés Jean Gabin, una de las grandes figuras del cine galo, muere en París a los 72 años tras sufrir una crisis cardíaca.

19 de noviembre de 2001 - Primera derrota del COB en la Liga LEB

(1) La Carreira Popular do San Martiño cumple 25 años en una edición histórica que registró la primera salida desde el recién inaugurado quinto Puente sobre el Miño, finalizando la prueba nada menos que 3.110 participantes de los más de 5.000 inscritos, y victorias en categoría absoluta del keniata David Kimei y la etíope Teresa Johanes.

-El presidente de Correos, Alberto Núñez Feijóo, anuncia la inversión de 18 millones de euros en Galicia en el año 2002, un 35 por ciento más que este año, con 4 millones destinados a reformas en las oficinas del organismo en Ourense.

-El COB sufre su primera derrota en la Liga LEB en la décima jornada, al caer ante el León por 96-91 castigado por el ex ourensanista Jaume Morales, autor de 20 puntos y clave en el tramo final del partido.

-El príncipe Felipe y la modelo noruega Eva Sannum habían roto su relación, según fuentes informadas, en medio de voces críticas que no consideraban a la joven "apropiada para ser reina de España".