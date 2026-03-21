Historia en 4 tiempos | Santiago Bernabéu: “Los orensanos son los más listos del país”

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región el sábado 21 de marzo de 1976. | La Región

“Los orensanos son los más listos del país”

La entrevista con don Santiago Bernabéu surgió sin pensar en el Hotel Intercontinental de Düsseldorf, el mismo día en que el Real Madrid conseguiría el gran empate a dos goles contra el Borussia que después le ha valido para clasificarse para las semifinales de la Copa de Europa.

López Salgado entrevistando a Santiago Bernabéu. | La Región

-Como es usted de un periódico para emigrantes -me dice el señor Bernabéu- quiero hacer un gran saludo a todos estos grandes españoles que tanto nos han ayudado estos años. En España no hay palabras para agradecer lo que estas personas hacen por el país.

-Se ha dicho que el Real Madrid ha sido el “mejor embajador de España”.

-Sí. Se han dicho muchas cosas sobre nosotros, pero a la hora de la verdad nos llueven muchos palos.

-Dicen que el Real Madrid es un equipo “dictador”.

-No haga caso. Eso lo dicen para disimular los que en realidad son los dictadores. Nosotros no tenemos a nadie en el Gobierno, ni hacemos campos sin permiso, ni invadimos zonas que no son nuestras.

Emigrantes y otros aficionados se arremolinan en torno nuestro. Las contestaciones del presidente provocan admiración -por su valentía-, aprobación general y en muchos casos hilaridad. Hablamos de Galicia y me dice que allí quieren mucho al Real Madrid. No olvida las atenciones recibidas por su equipo en Orense y El Ferrol. Al decirle que yo soy de Orense me suelta, ni más ni menos, que somos “los más listos del país”.

-Yo recuerdo mis épocas de más joven cuando me dedicaba a la compra y venta de plata en su tierra, en Orense. Allí dejé muchos amigos.

-¿Quién debe ocuparse de los deportes en España? ¿Políticos o técnicos?

-Los clubs, que ya tienen experiencia. Los políticos buscan siempre objetivos diferentes del deporte.

Entrevista de L. L. Salgado (1976)

El Partido Galleguista, visto por Alfonso Bozzo

Alfonso Bozzo, profesor de Derecho Político en la Universidad de Barcelona y autor del libro recientemente publicado “Los partidos políticos y la autonomía en Galicia 1931-1936”, habló en el Ateneo de Orense sobre el Partido Galleguista.

El Ateneo de Orense abarrotado de público. | La Región

El conferenciante, que fue presentado por el doctor Peña Rey, comenzó situando al Partido Galleguista en el contexto histórico que se desarrolló.

Señaló como sus características principales las siguientes: nacionalismo gallego, organización, aceptación de la República y su obra reformista, heterogéneo y con gran peso intelectual, destacando como sus aportaciones fundamentales su programa económico (reforma campesina, desarrollo de la industria pesquera) y el cultural.

En el coloquio que siguió a la conferencia, y que en ciertos momentos alcanzó cierta tensión, se trató sobre todo del papel desempeñado por el PG en la lucha por el Estatuto del 36, el papel en el mismo sentido por parte del Partido Comunista, al que siguen calificando de oportunista en esta actitud, y sobre los distintos conceptos de nación y nacionalidad.

La capilla de A Granxa ha sido reconstruida

La capilla de San Antonio está en lo alto de una colina desde la cual se domina un buen sector de Orense. En la ladera, el pueblecito de A Granxa, que ya casi puede considerarse parte integrante de la capital. Y a un paso de él se está construyendo el moderno complejo que dará alojamiento a la Comandancia de la Guardia Civil. El esfuerzo económico de los vecinos, gente modesta en su mayoría, ha permitido que la pequeña capilla pudiera ser reconstruida.

La capilla de San Antonio. | La Región

-La habían hecho nuestros antepasados en el siglo XIX -me dijeron- y nos daba pena ver como estaba a punto de desaparecer. Estaba a punto de derrumbarse, hasta el punto de que casi resultaba peligroso entrar en ella, y cuando llovía la humedad se metía por todas partes y las goteras empapaban a quienes estuvieran dentro.

-¿Se celebraba misa aquí?

-Una vez al mes, y eso no todos los meses, pues durante el invierno, debido al frío y al agua, había que suspenderla.

-¿De quién partió la iniciativa de las obras?

-Del párroco de la Inmaculada de Montealegre, el Padre Antonio, que pidió la colaboración de los vecinos.

-¿Económicamente, personalmente…? ¿Cómo?

-De un modo indistinto, todos los vecinos pagamos cantidades que venían siendo de mil o casi mil pesetas, excepto uno que el día antes de morir dejó la cantidad de 500 pesetas, que era de cuanto podía disponer. Se reunieron unas 30 mil pesetas, y el resto, hasta las 80 mil, lo puso la parroquia, echando mano de los fondos que tenía.

-¿Quién realizó las obras?

-Un vecino de A Granxa, llamado Jesús García, que empleó en ellas cinco obreros. Otro vecino regaló la campana, que tuvo que encargar a Salamanca, y otro la piedra del altar.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

21 de marzo de 1926 - En defensa de la bandera y la lengua españolas

En Orense contrajeron matrimonio la señorita Carmen Moya González, maestra nacional, y el distinguido y acaudalado joven don Serafín Álvarez Domínguez, apadrinados por el hermano del novio don Manuel Álvarez y la hermana de la novia señorita Venicia Moya, maestra nacional. La nueva pareja fijará su residencia en Madrid.

-Don Aquilino Lois Barros toma posesión como nuevo delegado de Hacienda en Orense.

-El ilustre orensano don José Barrio regresa de la Argentina en el vapor Wesser para pasar una temporada en España, especialmente en Verín, su pueblo natal, que ya prepara un gran recibimiento para el fundador y primer presidente de la Casa de Galicia en Buenos Aires, donde el señor Barrio goza de un más que merecido prestigio.

-El Gobierno publica un decreto con severas sanciones para los que ultrajen la bandera o desprecien el idioma españoles, con multas de hasta 25 mil pesetas y penas de arresto mayor según los casos.

21 de marzo de 1951 - Franco premia a una madre con 24 hijos

La Orensana cae derrotada ante el Zaragoza por 4-0 y vuelve a ocupar la última posición de su grupo de Segunda División.

-Gran expectación en Orense ante la que será la primera intervención en nuestra ciudad del catedrático de la Universidad de Salamanca don Antonio Tovar, que ofrecerá una conferencia en el Liceo sobre “El momento político”.

-El doctor don Manuel Pol Piñeiro regresa a Orense acompañado de su distinguida esposa después de pasar dos meses de descanso en su granja “La Insula” en el campo de Quiroga, en Lugo, reintegrándose a su actividad al frente de su prestigioso sanatorio.

-La soprano española María Victoria de los Ángeles triunfa en la Ópera Metropolitana de Nueva York con la ópera “Fausto” recibiendo todo tipo de elogios de la crítica estadounidense, que la califica de “artista superior”.

-Franco preside en el Palacio de El Pardo la entrega de los Premios Nacionales y Provinciales de Natalidad, con primer premio Nacional dotado con 60 mil pesetas para doña Felisa Luna Zamorano, de 64 años y madre de 24 hijos en su matrimonio.

21 de marzo de 1976 - El Real Madrid, adelante en Europa gracias a Miguel Ángel

Nacieron en Orense: Elías Rodríguez Vilachá y María Rodríguez García.

-Se casaron: Rafael Díaz Ojea y Teresa Pérez Rodríguez, Ramiro Balboa Rodríguez y Soledad Veiras Casas, Javier Casares Ozores y Pilar Iglesias Dávila.

-(1) El presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, concede una entrevista a La Región.

-El Real Madrid se clasifica para semifinales de la Copa de Europa al empatar en el partido de vuelta ante el Borussia Moenchengladbach (1-1), con gol de Santillana para los blancos y de Heynckes para los alemanes, haciendo valer el valor doble de los goles tras el empate logrado en la ida (2-2). El portero orensano Miguel Ángel salvó al Real Madrid ante el mejor juego del Borussia, con grandes jugadores como Vogts, Simonsen, Stielike o Heynckes que enmudecieron por momentos al Bernabéu con los los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía en el palco.

-(2) El profesor Alfonso Bozzo habla en el Ateneo de Orense sobre el Partido Galleguista, con el recinto abarrotado de público.

-(3) La capilla de San Antonio en A Granxa es reconstruida gracias al esfuerzo de los vecinos.

21 de marzo de 2001 - Atletas ourensanos, campeones de España

El Ourense sigue líder de Segunda B pero empata por tercera vez consecutiva, en esta ocasión ante el Mensajero (1-1) con gol de Garitano para los nuestros.

-Doble éxito para dos jóvenes atletas ourensanos: Lorena Luaces, del Pabellón, se proclamó campeona de España junior de 10 kilómetros marcha, en prueba disputada en Mollet del Vallés, y Alejandro Fernández, del Academia Postal, logró el título de campeón de España cadete de Cross, en carrera disputada en Valladolid.

-El gallego Fernando Vázquez es cesado como entrenador del Betis, en Segunda División, al que deja sin embargo en tercera posición de la tabla en puesto de ascenso.

-El Barcelona gana la Copa del Rey de baloncesto al vencer en la final disputada en Málaga al Real Madrid por 80-77 liderado por el joven Pau Gasol, autor de 25 puntos y elegido como mejor jugador del torneo, al que muchos ven ya en la NBA.

-El alemán Michael Schumacher (Ferrari) gana el Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno, su victoria número 46 y la séptima consecutiva en la competición.