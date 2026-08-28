Historia en 4 tiempos | Los semáforos “locos” del centro de Ourense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

El árbitro José Antonio Presas, ascendido a Primera Regional

El árbitro José Antonio Presas, ascendido a Primera Regional. | La Región

(2) Uno de los árbitros más jóvenes del colegio orensano, José Antonio Presas López, ha ascendido a primera regional.

Se recordará que a finales de la pasada campaña, y en votación efectuada entre ellos, fue elegido como el mejor de los de segunda regional. Posteriormente el colegio gallego, para cubrir la vacante que había en Orense en primera categoría, convocó una oposición que ganó Presas.

Como queda dicho, es uno de los más jóvenes valores. Tiene 20 años de edad, y no hay duda que es uno de los más “chavales” de esta categoría.

Enhorabuena y a continuar en camino ascendente.

(1976)

Importantes excavaciones en Castromao

Importantes excavaciones en Castromao. | La Región

(1) Una decena de estudiantes del Colegio Universitario y una docena de obreros dirigidos por los arqueólogos Xaquín Lorenzo, Milagros Cavada y Francisco Fariña, forman el equipo que desde el día 16 de este mes se encuentra trabajando en las excavaciones arqueológicas de Castromao, en el municipio de Celanova.

El objetivo es conseguir una secuencia estratigráfica del desarrollo de la cultura castrense, y para ello se ha excavado una superficie aproximada de 300 metros cuadrados con un total de doce cuadros de seis por seis metros. Los trabajos serán objeto de un estudio que se publicará en el Boletín Auriense, con la subvención de la dirección general del Patrimonio Artístico y Cultural.

La historia de Castromao comenzó hace ahora catorce años, por iniciativa de don Mariano García Rollán, por aquellos años veterinario de Celanova, y tuvo continuidad gracias al apoyo prestado por Ferro Couselo y Xaquín Lorenzo.

Las excavaciones comenzadas en 1963 fueron sucesivamente ampliadas y en la actualidad el área excavada es, junto con las de Santa Tegra y Viladonga, una de las más amplias de los castros gallegos.

Por su importancia de yacimiento prehistórico, por su proximidad a un conjunto monumental como es el de Celanova, Bande y Vilanova dos Infantes, y por lo belleza del paisaje que se ve desde lo alto, Castromao bien se merece unos buenos accesos, una señalización adecuada, un folleto explicativo y una planificación turística bien hecha.

Crónica de Maribel Outeiriño

(1976)

Los semáforos “locos”

Los "semáforos locos" | La Región

(3) Los semáforos del centro de Orense, Calvo Sotelo, Parque de San Lázaro, no funcionan desde que comenzaron las tormentas del mes de agosto. Según parece, porque no hubo manera en todos estos días de localizar al técnico del Ayuntamiento.

Un rayo cayó sobre el centro transmisor produciendo una avería que están tardando varios días arreglar, en espera de que la empresa instaladora de los semáforos, radicada en Barcelona, envíe las piezas estropeadas.

Mientras tanto, el tráfico de la ciudad durante este mes, más intenso de lo normal, está funcionando bastante bien en la zona averiada.

(1976)

28 de agosto de 1926 - Violento incendio en Caneiro (Leiro)

-Estuvieron en Orense los señores don Casimiro Juanes, ingeniero jefe de la zona Norte del Circuito Internacional de Turismo; don Arturo Pita do Rego, jefe de Administración del Cuerpo de Contabilidad de Hacienda y vocal del Patronato del mencionad circuito, y don Luciano Yordi, ineniero encargado del 14 itinerario del dicho servicio.

-Sale con dirección a La Toja, a reunirse con su esposa que allí veranea, el gobernador civil de Orense, señor Muñoz Delgado.

-Sale para Ancora (Portugal), en donde está su familia, el secretario del Gobierno señor Santalices.

-Un violento incendio destruye un total de siete casas en la aldea de Caneiro, en Leiro, cuando los vecinos estaban entregados a las prácticas religiosas en honor a San Roque. El fuego, que se inició en una de las casas y que se extendió a las otras seis que estaban cubiertas de colmo, causó la muerte de dos cabras que estaban en una de las cuadras.

28 de agosto de 1951 - Franco llega al Pazo de Meirás

Por doña Amelia Campos y su hermano, don Olegario, abogado y consejero de la Cámara de Transportes de Madrid, y para su hijo y sobrino, respectivamente, don Olegario Rodríguez Campos, ha sido pedida en su casa de Puebla de Trives a los distinguidos señores de Fernández Rodicio-Rodríguez Verias (Don Bernardino y doña Carmen) la mano de su encantadora y distinguida hija María Elena, que tantas simpatías goza en la sociedad orensana.

-Don Jesús Tellado Santamaría, hasta ahora director provincial del Instituto Nacional de Previsión en Orense, recibe un banquete-homenaje de despedida con motivo de su traslado a Madrid por parte de los funcionarios de la Delegación orensana.

-El jefe del Estado, Generalísimo Franco, llega a su residencia veraniega del Pazo de Meirás, en La Coruña, acompañado de su esposa, doña Carmen Polo.

-El general Dwight Eisenhower es incluido entre los candidatos preliminares del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, aunque por el momento el militar no ha dicho públicamente ni siquiera si es demócrata o republicano.

28 de agosto de 1976 - El CD Orense debe 27 millones de pesetas

28 AGOSTO 1976 | La Región

Dan comienzo en Los Milagros las I Xornadas do Ensino de Galicia, con presencia de cerca de 600 maestros y licenciados. La primera jornada estuvo marcada por la acción de los delegados gubernativos, que retiraron dos carteles que hacían alusión al problema de los profesores parados y despedidos y al sindicato obrero.

-El presidente del Club Deportivo Orense, Antonio Docabo, rinde cuentas ante la Asamblea anual de Compromisarios con una escasísima asistencia, con más informadores y directivos que compromisarios, cifrando el déficit total del Club en algo más de 27 millones de pesetas.

-(1) Las excavaciones arqueológicas en Castromao (Celanova) avanzan a buen ritmo, bajo la dirección de Xaquín Lorenzo, Milagros Cavada y Francisco Fariña.

-(2) El joven árbitro orensano José Antonio Presas González es ascendido a Primera Regional.

-(3) Los semáforos del centro de Orense siguen sin funcionar pero el tráfico no se resiente en demasía.

28 de agosto de 2001 - Al rey Juan Carlos le gusta Sanxenxo

28 AGOSTO 2001 | La Región

Las tormentas que caen sobre Ourense y sus alrededores colapsan las líneas telefónicas, entre ellas las centralitas de Psiquiátrico de Toén o la Subdelegación del Gobierno, afectando también a las líneas de telefonía móvil.

-El rey Juan Carlos visita Sanxenxo para navegar, recibido por su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico, y el alcalde Telmo Martín, al que el monarca había prometido el pasado año, en su primera visita a la localidad, que volvería, seducido por las condiciones de navegación de la ría de Pontevedra.

-La Casa Real española admite la “amistad” entre el príncipe Felipe y la noruega Eva Sannum, después de que ambos jóvenes acudieran a la boda del príncipe Haakon de Noruega con Mette-Marit en Oslo, aunque no confirma el supuesto “romance”. Don Felipe y Eva Sannum apenas coincidieron en la ceremonia y se sentaron en mesas diferentes en el banquete nupcial, aunque no pudieron evitar finalmente la foto en la que se les ve juntos, una situación “extraña” que se dio debido a que la joven de 26 años, conocida por su discreción, acudió a la boda como invitada personal y amiga de los novios mientras que el príncipe lo hizo junto a su madre la reina Sofía representando a la Casa Real.