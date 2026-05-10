Historia en 4 tiempos | Sensacional victoria de Beny Fernández en el X Rally do Lacón

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

La primera 10 de mayo 1976. | La Región

Sensacional victoria de Beny Fernández en el X Rally do Lacón

El triunfador Beny Fernández con su “BMW-2.002-TI”. | La Región

Con 125 kilómetros de recorrido total y siete tramos de velocidad cronometada, se ha disputado en Carballiño la décima edición del Rally do Lacón, que se ha convertido en la prueba más importante del calendario regional.

Organizaba la Escudería Carballiño en la que los entusiastas Iván Corral, Manolo Blanco Guerra, Ignacio, Fontaiñas y otros amigos pusieron toda su afición para tener a lo mejorcito de Galicia, tan bueno que incluso se batieron algunas marcas del aún reciente “Rally de Orense” en algunos tramos.

El dominio de Beny Fernández con el BMW- 2.002-TI de Reverter Competición fue apabullante, imponiéndose en los siete tramos de la prueba: Varón, Viñao, Parada-Maside, Cabanelas, Viñao, Parada y Cabanelas, por este orden, sumándose la potencia del coche con sus 235 caballos y las manos hábiles y expertas de Beny para conducirlo, con Brasa como copiloto.

Tras él se clasificaron Salido (Alpine-1.800-S), Rafa Cid (Alpine-1.700) y Ventura (Seat 1.800), el campeón gallego, que no pudo plantar cara a coches mucho más potentes que el suyo.

Crónica de Juan Luis (1976)

Las atracciones de las Fiestas pasan a Los Remedios

Zona del bosque en el Campo de Los Remedios, antaño para puestos de pulpo y la otra zona de Los Remedios, próxima al Pabellón de Deportes. | La Región

La Comisión municipal Permanente adoptó el acuerdo de instalar a partir de ahora los puestos de atracciones de las Fiestas en dos amplias zonas del Campo de Los Remedios (antiguo Ferial), suprimiendo así su instalación en la Alameda del Concejo.

Una, a la izquierda de la carretera de Los Remedios, entrando por General Franco, bajo el amplio bosque allí existente, y otra cercana al Pabellón de Deportes, hacia la explanación del Barbaña, las dos consideradas de dominio público.

La adjudicación será gratuita, salvo que al sobrepasar las peticiones habidas haya que recurrir a la subasta.

Las instalaciones de tómbolas, barracas, churrerías, tiovivos, montañas rusas, barracas de tiro, coches eléctricos, toboganes, barcas voladoras, etc., serán llevadas a cabo bajo inspección y normas de los técnicos municipales.

Las nuevas zonas, que a partir de ahora serán consideradas como fijas para esta función, tienen una extensión cercana a los 8 mil metros cuadrados, muy por encima de los 700 que estaban hasta ahora disponibles en la Alameda, lo que da idea de las posibilidades de éxito que ofrece este cambio de ubicación.

(1976)

El gobernador civil visita el municipio de Lobeira

El gobernador civil y las autoridades inaugurando la traída de aguas en Lobeira. | La Región

El municipio de Lobeira recibió la visita de don Joaquín Llobell Muedra, gobernador civil de la provincia.

Acompañaban a la primera autoridad el subjefe provincial del Movimiento señor Matías y los consejeros provinciales señores García y Pereira.

La comitiva fue recibida por el alcalde de Lobeira don Antonio Álvarez Lamas y el diputado del partido don Luis Fernández Nieto, al frente de las autoridades del municipio.

La visita ya se convirtió en histórica al ser la primera vez que un gobernador visita la localidad de Parada do Monte, donde inauguró una nueva carretera ante el festejo de los vecinos, que pidieron al diputado del Partido la urgente tramitación del teléfono “aprovechando” la visita.

Luego llegó la visita a Lobeira, donde se inauguró la Casa-Cuartel de la Guardia Civil, la traída de aguas y el alcantarillado, obras muy importantes para la capitalidad del municipio.

En Lobeira se celebró Concejo abierto en la Hermandad Sindical, reuniéndose la Corporación municipal, consejo local y vecindario con todas las autoridades, fijándose como grandes objetivos hacer llegar el teléfono y el asfaltado a varias parroquias, y sobre todo la necesidad de la construcción de una agrupación escolar para el municipio y para los rapaces que tienen que recorrer distancias de casi 20 kilómetros a Bande, Entrimo o Lovios para ir a la escuela.

Concluidos los actos oficiales, las autoridades y público en general fueron largamente convidados en Casa Moreno, saliendo el gobernador para Orense al punto del anochecer.

Crónica de Medela (1976)

10 de mayo de 1926 - Festivo en España por el príncipe de Asturias

El culto ingeniero don Salvador Ponte fue despedido en la Estación de Orense por sus numerosas amistades de la “buena sociedad orensana”, al partir rumbo a Vigo para tomar posesión de su nuevo cargo de gerente de la Fábrica de Gas.

-Saludamos en Orense al inspirado poeta gallego don Antonio Noriega Varela.

-Se encuentra en Orense el inspector jefe de policía de Santiago, don Manuel Hermida Cachalvite.

-Fallece en Verín don Joaquín Fernández Tresguerras, persona de gran arraigo en la villa, recibiendo numerosas muestras de pésame su hijo político el inspector del Timbre en Orense, don Joaquín Toubes.

-El príncipe de Asturias, don Alfonso de Borbón y Battenberg, celebra hoy su 19 cumpleaños, día de fiesta oficial en España e inhábil para las dependencias del Estado, provincia y municipio, cerrando también Tribunales de Justicia y centros docentes y oficiales y ondeando el pabellón nacional en todos los edificios públicos.

10 de mayo de 1951 - El sha de Persia condecora a Franco

En Vigo contrajeron matrimonio la bella señorita Carmen González Pérez, de distinguida familia de Vigo, y el joven orensano don Antonio Reverter Sequeiros, apadrinados por el padre de la novia, don Juan Luis González Rodríguez, industrial de Vigo, y la madre del novio, doña Milagros Sequeiros Tesouro.

-En Orense recibió la Primera Comunión la encantadora niña Ana Rodríguez Vázquez, hija de doña Maruja Vázquez, viuda de Rodríguez Seijo.

-En Albarellos de Monterrey recibió la Primera Comunión la niña Rosalía Fernández Fernández, hija de don José Fernández, jefe de personal de la C.N.S.

-En Orense recibió la Primera Comunión el niño Angelito Gago Prada, hijo de don Ángel y doña Consuelo.

-El sha de Persia concede a Francisco Franco la Gran Cruz de la Orden Pahlevi, la máxima condecoración de la dinastía reinante que fue otorgada también hace algún tiempo al presidente de Francia.

10 de mayo de 1976 - Los carlistas, a tiros en Montejurra

10 de mayo 1976. | La Región

La tradicional concentración carlista de Montejurra (Navarra) se tiñe de sangre con al menos un muerto y tres heridos graves cuando los partidarios de la facción tradicionalista de Sixto Enrique de Borbón abrieron fuego de pistola y metralleta contra los partidarios carlistas de su hermano Carlos Hugo, presente en el lugar junto a su esposa la princesa Irene de Holanda pese a que tiene prohibida la entrada en España desde 1968.

-(1) El Ayuntamiento de Orense cambia la habitual ubicación de las atracciones de las Fiestas de Corpus, que pasan de la Alameda del Concejo a dos amplias zonas del Campo de Los Remedios.

-(2) Beny Fernández gana el Rally do Lacón en Carballiño a los mandos del poderoso BMW 2.002-TI del equipo Reverter Competición.

-(3) El gobernador civil visita el municipio de Lobeira.

-La activista comunista alemana Ulrike Meinhof, una de las fundadoras del grupo terrorista Fracción del Ejército Rojo también conocido como Banda Baader-Meinhof, aparece ahorcada en su celda de la cárcel de Stuttgart en medio del proceso judicial que se seguía contra ella.

10 de mayo de 2001 - Buscando a los herederos del “cura rico”

10 de mayo de 2001. | La Región

Una mujer de unos 30 años se suicida al arrojarse al vacío desde el viaducto de la autovía A-52 en Allariz, después de aparcar en el arcén su propio coche.

-El pintor celanovés Baldomero Moreiras expone su obra en la sala Hexalfa de Lisboa, su segunda exposición en la capital portuguesa.

-Un total de 385 personas se acreditan ante la Xunta como posibles herederos del llamado “cura rico”, el que fue abad de La Trinidad en Ourense, Manuel Ventura Figueroa, que murió con una gran fortuna en 1783, tras paralizarse el pasado año la actividad de la fundación benéfica que creó al fallecer sus gestores, establecido en sus estatutos que dicha fundación debe ser gestionada por “familiares de sangre”.

-El Real Madrid, actual campeón, cae en semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern de Munich, que venció de nuevo en la vuelta por 2-1 (0-1 en la ida) con goles de Elber y Jeremies. La final que se jugará en el estadio de San Siro enfrentará pues a dos clubs “heridos” en esta competición, el Bayern desde la final que perdió con el Manchester United en 1999 en el último minuto, y el Valencia, derrotado en la final del pasado año por el Real Madrid.