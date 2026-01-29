Historia en 4 tiempos | Aquellos servicios públicos del Posío...

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 29 de enero de 1976. | La Región

Aquellos servicios públicos del Posío...

En el mismo estado que recién incendiados, continúa la famosa casilla de los servicios públicos de Jardín de Posío. No se ha hecho la menor reparación. Así han quedado desde aquel incendio de, que recordemos, unos cinco o seis meses del pasado año de 1975.

Los servicios públicos de Posío, en completo abandono. | La Región

Si han quedado así, inservibles, y nadie ha reclamado; si de alguna manera los asiduos visitantes del Posío no echan de menos su inutilidad, cabe preguntarse ¿para qué se mantienen en pie y por qué no se hacen desaparecer? Si, por el contrario, han de continuar prestando un servicio público ¿por qué no se ha procedido a su reparación y adecentamiento?

Es lo cierto que tampoco el estado general de Posío abunda en estética, cuidado, belleza y jardinería. Habrá que esperar a que reinicie la “Batalla de los Jardines”, cuya batalla se libró victoriosamente en algunos puntos, pero no en los fundamentales de la ciudad, como son la Alameda y el Posío, amén de los ya destrozados de la plaza de La Magdalena.

Otra cuestión es la de los servicios públicos o urinarios. Antaño, cuando apenas si había establecimientos públicos en la ciudad -bares, cafés, restaurantes, etc.- serían probablemente necesarios estos servicios. Hoy, posiblemente, sobren en muchos casos, o, cuando menos, es posible que no sean imprescindibles. Además su sostenimiento resulta sorpresivamente caro y su cuidado y mantenimiento, por deterioros o envejecimiento del material, caro también. ¿Resulta imprescindible este servicio? Es posible que en algún que otro punto céntrico de la ciudad, convenga mantenerlo. Pero, en general, creemos que no. Salvo mejor opinión, naturalmente (1976).

Florencio Álvarez González: “Procuraremos ayudar a la reactivación del comercio orensano”

Don Florencio Álvarez González es el nuevo presidente de la Cámara Oficial de Industria y Comercio de Orense, un industrial de nuestra ciudad que conoce a fondo la vida mercantil que en ella se desarrolla. He hablado con él, siempre atento -lo fue durante su gestión de CD Orense- con los periodistas.

Florencio Álvarez González, presidente de la Cámara Oficial de Industria y Comercio de Ourense. | La Región

-¿Qué supone para usted, como orensano, su designación?

-Es un gran honor que se me hace, ya que presidir un pleno de 25 comerciantes e industriales, elegidos por rotación en toda la provincia, es para mi más de lo que podría esperar.

-¿Cómo ve el comercio orensano en este momento?

-Al comercio, como a otros sectores, lo veo con los problemas que tradicionalmente ha venido padeciendo, agravados ahora por la crisis económica mundial. En este sentido no soy optimista ni pesimista, pero procuraremos, desde la Cámara, ayudar en los que no sea posible a la reactivación de este sector, tan importante en nuestra ciudad y provincia.

-¿Necesita más apoyo la industria?

-Aquí tenemos que volcarnos, si queremos que nuestra incipiente industria no se hunda. Se ha hecho mucho en Orense en este campo, pero a medias, lo cual llevó a situaciones verdaderamente desesperantes a muchos industriales que se instalaron en el Polígono de San Ciprián, donde la Caja de Ahorros se vio obligada a recortar créditos al llegar a hacer más de lo que la ley permitía. Yo, particularmente, tengo esperanzas de que este problema sea resuelto favorablemente.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Don José Sánchez García, nuevo jefe provincial de producción animal

En virtud de reciente orden del Ministerio de Agricultura, ha sido nombrado Jefe provincial de Producción Animal de la Delegación provincial de Agricultura de nuestra provincia, el que hasta ahora venía dicho cargo accidentalmente, don José Sánchez García.

José Sánchez García, jefe provincial de Producción Animal de la Delegación provincial de Agricultura de Ourense. | La Región

El señor Sánchez García lleva en Galicia 22 años de profesión veterinaria y 18 en nuestra ciudad y provincia, razón por la cual, aún cuando es oriundo del norte de la provincia de León, puede ser considerado como un gallego más, pues se ha casado en Orense y sus hijos son orensanos.

El nuevo jefe provincial de Producción Animal es muy conocido como autor de numerosos trabajos científicos y periodísticos sobre la problemática ganadera. Tiene cinco premios nacionales de prensa especializada y fue, durante algunos años, el inspirador de la “Página Ganadera” que se vino editando en nuestro periódico, y que había logrado una extraordinaria audiencia entre ganaderos y profesionales veterinarios.

Su vocación profesional y su amor al estudio le llevan a ser actualmente alumno de quinto curso de la Facultad de Biológicas de Santiago de Compostela, cuya licenciatura espera alcanzar muy pronto (1976).

29 de enero de 1926 - Peticiones vecinales al alcalde de Orense

La bella señorita Pilar Varela termina sus estudios en la Normal de Maestras de Orense.

-Abre sus puertas en Orense el bar Regio, que aspira a convertirse en una “referencia de la gente distinguida” en nuestra ciudad, situado en el local que anteriormente ocupó el Banco de Vigo, con los señores don Vicente Suárez y don Vicente Tarazona al frente.

-Llegaron a Orense procedentes de Madrid el presidente de la Diputación, señor Casar, y el diputado señor Pérez Serantes, que asistieron a la Asamblea de las Diputaciones.

-Varios vecinos de Orense “verían con agrado”, y así se lo comunican al alcalde de la ciudad, que, sobre todo a las horas de salida de los automóviles de línea en la calle del Progreso, fueran eliminados de la acera por aquellos momentos la gran nube de limpiabotas que estorba continuamente el tránsito en el mencionado lugar.

-Un grupo de vecinos de la calle de La Paz piden a la alcaldía que la brigada de canteros haga un pequeño arreglo en el comienzo de la calle, entrando por la Plaza del Hierro, pues en los días de lluvia se estanca allí el agua y se hace difícil la entrada a las viviendas.

29 de enero de 1951 - Incendio en la calle General Franco

El Ayuntamiento de Orense, bajo la presidencia del alcalde, don Eduardo Valencia Fernández, aprueba un presupuesto municipal para este año de más de 7 millones de pesetas, de los cuales más de un millón se destinarán a diferentes obras municipales.

-Un conato de incendio siembra la alarma en la casa número 93 de la calle General Franco, en el centro de Orense, originado en el segundo piso que habita el abogado don Fernando Ramos, sofocado a tiempo por la rápida intervención de los bomberos cuando todo apuntaba a una tragedia debido al viento reinante en ese momento y a la falta de luz.

-Un avión de las Líneas Aéreas Italianas se estrella cerca de Roma tras ser alcanzado por un rayo, con resultado de 13 muertos y cuatro heridos.

-El mariscal Carl Mannerheim, expresidente de Finlandia, muere en Lausana (Suiza) a los 83 años.

-Getulio Vargas toma posesión como presidente de Brasil para los próximos cinco años.

29 de enero de 1976 - Buena actuación de los “Reverter boys” en Montecarlo

Noticias escaneadas de el periódico La Región del 29 de enero de 1976. | La Región

-(1) Los servicios públicos del Jardín del Posío, en completo abandono meses después de ser destruidos por un incendio.

-(2) Entrevista con Florencio Álvarez González, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Orense.

-(3) Don José Sánchez García es confirmado como Jefe provincial de Producción Animal en Orense.

-El piloto italiano Sandro Munari gana por segundo año consecutivo el Rally de Montecarlo a los mandos de un Lancia Stratos, con los “Reverter boys” Beny Fernández y Rafael Cid en el puesto 30 de los 60 coches que terminaron la carrera con BMW 2.002-TI.

-El presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, comparece por primera vez ante las Cortes tras la muerte de Franco y apuesta por “cambio sin revisionismos”, asegurando “a corto plazo” una nueva ley electoral, la regulación del derecho de reunión y manifestación, descentralización de las regiones y “democracia para todos cuantos quieran aceptar unas reglas de convivencia”.

29 de enero de 2001 - Víctima mortal por el temporal en Ourense

Noticias escaneadas de el periódico La Región del 29 de enero de 2001. | La Región

El temporal de viento y lluvia que vuelva a azotar la provincia se cobra su primera víctima mortal, un vecino de Seixalbo de 70 años que falleció al resultar atropellado cerca de la gasolinera de Benposta cuando intentaba cruzar la carretera pese a la escasa visibilidad, la intensa ll -Un autobús de Auto-Res que cubría la ruta Madrid-Vigo vuelca cerca de Villabrázaro (Zamora) cuando intentaba incorporarse a la autovía A-52, con trágico balance de dos muertos y 22 heridos, entre ellos siete ourensanos, tres de ellos de gravedad, un accidente que la empresa atribuye a las condiciones meteorológicas adversas que azotan esta parte de España.

uvia y el paraguas que le impidió ver el coche que le causó finalmente la muerte.

-El Ourense recupera el liderato de Segunda B al vencer al Caudal por 1-0 con gol de Kiko en un partido que sirvió para estrenar el nuevo “tepe” colocado sobre el terreno de juego del Couto, que no se resintió pese a la intensa lluvia.

-España muestra su poderío en el Mundial de Balonmano y se impone a Alemania por un claro 31-22, liderada por Masip y Dujshebaev.