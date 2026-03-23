Historia en 4 tiempos | La sociedad Os Barrocás, al servicio de la urbanización

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 23 de marzo 1976. | La Región

La sociedad Os Barrocás, al servicio de la urbanización

Locales de la sociedad Os Barrocás. | La Región

La urbanización Los Barrocanes, obra social de la Caja de Ahorros Provincial de Orense, cuenta desde hace diez meses con la Sociedad Recreativo-Cultural Os Barrocás, que vino a satisfacer las necesidades de reunión y convivencia de los vecinos. Hablamos con dos miembros de la directiva, don José Rivera y don Manuel Villar, presidente y secretario respectivamente.

-¿Quién puede ser socio y cuántos hay?

-Socios los son todas aquellas personas que perteneciendo a la Urbanización se han dado de alta en la sociedad contribuyendo con una cuota mensual. En total sumamos 150.

-¿Qué población hay en la urbanización?

-El total de viviendas son 365 pero no todas están habitadas ya que muchos propietarios están en Europa como emigrantes. Generalmente los que vivimos aquí somos matrimonios jóvenes con un elevado porcentaje de procedencia rural.

-¿Los demás vecinos de Barrocanes que no pertenezcan a la urbanización tienen acceso a la Sociedad?

-De momento no es posible ya que los locales de la sociedad son propiedad de la Urbanización Barrocanes. Estos locales fueron donados por la Caja de Ahorros pro-indiviso a los propietarios de los pisos.

-¿Qué se encuentra de positivo a lo largo de estos meses?

-Pues un baile de fin de año, una fiesta de Reyes para los niños con regalos, unos carnavales para pequeños y adultos…

-¿Y en proyecto qué hay?

-Una semana cultural en colaboración con el Ateneo. Posiblemente será en abril y tratará sobre “La marginación de la juventud en la sociedad”

-¿Hay algún acto especial estos días?

-Un grupo de treinta chicos están asistiendo a clases de bailes regionales y aprendiendo a tocar instrumentos musicales gallegos.

(1976)

¿Cómo ve el conlicto de los P.N.N.?

José Manuel Silva Méndez, Amalia Sánchez Novoa y José Javier Álvarez González. | La Región

José Manuel Silva Méndez (Abogado).-Los PNN son una parte muy importante del sistema educativo español, sin embargo al parecer son profesionales de segunda fila en el orden económico. Sus reinvindicaciones, como toda reinvindicación salarial y social, me parece justa. Por otra parte pienso que con el paro en España se consigue poco. El paro es una novedad de las muchas que estamos estrenando. Pienso de todos modos que las reinvindicaciones tienen que activarse buscando nuevos medios que conmuevan a los poderes públicos, porque unos y otros se están acostumbrando a los paros. Creo que hay que darse una vuelta por Europa y aprender nuevas técnicas.

José Javier Álvarez González (Médico dentista).-Creo que el problema mayor está en la falta de auténtica representatividad a nivel superior para que sean bien atendidas sus reinvindicaciones, que me parecen muy justas. Como consecuencia de esa falta de representatividad los PNN se ven en la necesidad de aprovechar una salida y unas circunstancias para hacerse oír.

Amalia Sánchez Novoa (Ama de casa).-Opino que sus peticiones, tal y como se pone la vida, son lógicas y justas. El paro me parece una pérdida muy grande para la nación y debería de evitarse, pero hay que pensar también en que, seguramente, es la única solución que les queda. Supongo además que muchas de sus peticiones serán buenas también indirectamente para los alumnos y nuestros hijos.

(1976)

“Tenemos, en principio, 2.480 viviendas cuya construcción interesa agilizar"

El alcalde de Orense Miguel Riestra París. | La Región

El alcalde de Orense, señor Riestra París, recibió en su despacho a los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato de la Construcción, así como al delegado de Sindicatos, Sr. Rodríguez Castuera, los cuales le hicieron entrega de un escrito con los problemas que afronta actualmente el sector.

-¿No cree ustec que es necesario agilizar el Plan General de Ordenación Urbana de Orense, para orientar la promoción de viviendas?

-Como es público y notorio, el Plan será entregado el día 15 de julio al Ayuntamiento por el equipo Eyser. No necesitamos en esta materia que nos espoleen, ya que el Ayuntamiento tiene un enorme interés en que todo se tramite con la mayor rapidez. Está prevista la construcción de viviendas en las calles Mola-Tras Jardín Maternal, Picasso y 60; el cambio de uso a zona residencial en una zona de 300 hectáreas entre el ferrocarril y el río Miño; más de 1.500 viviendas en la Finca Sevilla y promociones programadas por la Obra Sindical del Hogar. En total, 2.840 viviendas cuya construcción interesa agilizar.

-Respecto a obras municipales, ¿qué proyectos tiene el Ayuntamiento?

-Se va a iniciar la urbanización de las aceras de Pardo Bazán, Camino Canal, Camino Quintián, Accesos Polvorín, Río Sil, Beato Sebastián Aparicio, Villa Valencia, San Froilán, Monte Penama, Peña Nofre y Sierra Xurés, por importe de 81 millones de pesetas. Además se prevé la inversión de 400 millones de pesetas en obras a realizar a corto plazo, como el bombeo del Miño, la Plaza de Abastos número 1, Colectores del Barbaña, Piscinas, edificio de Servicios Municipales, Colegio de Subnormales de Velle, Cementerio o agua a Coto Ramiro.

Y el alcalde remata:

-Excusado es añadir que cuantas sugerencias se nos han hecho serán estudiadas con el máximo cariño y la más amplia dedicación. Todo para mitigar un problema importante como es el de la construcción, principal industria de Orense.

23 de marzo de 1926 - Un aspirante a la cátedra de Unamuno

En Orense contrajeron matrimonio la joven Rosa Rodríguez, hija del cobrador del Ayuntamiento don José Rodríguez, y el joven don Eugenio Vázquez, hijo del comerciante de Amoeiro don Indalecio Vázquez. Fueron padrinos don Cesáreo Lorenzo González, médico titular de Amoeiro, y su esposa, doña Carmen Lorenzo.

-Tres hombres protagonizan una violenta reyerta en la calle del Baño en Orense, atacándose mutuamente con navajas hasta que fueron reducidos por Guardias de Seguridad y Municipales. Dos de ellos fueron ingresados en el Sanatorio del doctor Pol Piñeiro con graves heridas de arma blanca en cuello y cara que hacen temer por su vida.

-El poeta gallego Ramón Cabanillas anuncia la próxima publicación de dos nuevas obras, “O Bendito San Amaro” y “N-a Noite Estrelecida”, dos libros que contarán con ilustraciones de Castelao.

-Un único opositor, don Leopoldo Juan García, se presenta a la cátedra de Lengua y Literatura Griegas de la Universidad de Salamanca que hasta ahora fue desempeñada por don Miguel de Unamuno, cesado por el Gobierno de Primo de Rivera por sus críticas del rey Alfonso XIII y al régimen militar.

23 de marzo de 1951 - Nueva directiva del Liceo de Orense

En Orense fue bautizada una encantadora niña hija de don José Luis Vázquez Álvarez y esposa, doña Matilde Iglesias Blanco. La niña recibió el nombre de Matilde y fue apadrinada por don Camilo Álvarez Rodríguez y doña Aurora Freire de Pavón.

-El Liceo de Orense elige nueva directiva, formada por los señores: Manuel González R. Quintela (presidente), Nicolás Martínez Álvarez, Eduardo Encinas Diéguez, David Ferrer Quirós, José Díaz Fernández, Olegario Muñiz Guerra, Juan Méndez Rodríguez, Manuel de las Cuevas Fernández y Alfonso Vázquez Martínez.

-Por don Severino González y doña Aurea Nóvoa, de Layas, y para su hijo el inteligente factor de la Renfe don José González Nóvoa, ha sido pedida la mano de la simpática y encantadora señorita Gertrudis Baldonado González, a los señores don José Baldonado y doña Ramona González, de Santiago de Barbantes.

-El Ayuntamiento de Orense aprueba las bases del concurso para construir el nuevo embalse de aguas para el suministro de la población.

23 de marzo de 1976 - Torneo de tenis de mesa de la Caja de Ahorros

23 de marzo de 1976. | La Región

Se casaron en Orense: José Rodríguez Rodríguez y Luz Moreiras Rodríguez, Joaquín Taboada Canal e Isaura Conceiçao Silva.

-Los salones del Liceo Recreo Orensano acogieron la primera edición del torneo de tenis de mesa entre empleados de la Caja de Ahorros de Orense, con triunfo final para Antonio Cuña, el gran favorito, y destacadas actuaciones de Manolo del Rio, Parras Outeiriño, Manolo Cabezas, Pepe “Chuco”, Fernando Aragón o Paco Arjiz, con entrega de trofeos a cargo del presidente del Liceo, señor Prada; el director de la Caj,a señor Laguna, y el jefe de personal de la misma, señor Amaro.

-(1) La Sociedad Recreativo-Cultural Os Barrocás cumple diez meses desde su creación.

-(2) Más opiniones de orensanos sobre el conflicto de los P.N.N.

-(3) El alcalde de Orense, Miguel Riestra París, responde sobre los problemas de la construcción en la ciudad.

23 de marzo de 2001 -Las lluvias vuelven a desbordar la provincia

23 de marzo de 2001. | La Región

El obispado de Ourense decide reconstruir piedra a piedra la iglesia que se desplomó en Cea, siguiendo el modelo original del siglo XVIII y descartando la construcción de un nuevo templo, al contar con financiación por parte de la Consellería de Cultura y la Diputación de Ourense.

-El presidente de la Diputación, José Luis Baltar, entabla gestiones con Caixanova y Caixa Galicia para “consolidar” a Adolfo Domínguez y evitar que triunfe la OPA presentada por Cortefiel contra la firma ourensana, que según Baltar debe seguir siendo referencia en nuestra provincia.

-Las fuertes lluvias vuelven a desbordar los ríos de la provincia por quinta vez en apenas tres meses, con hasta seis viales cortados por inundaciones, la comarca de O Ribeiro como la más afectada llegando a ser evacuadas personas en lancha, y la ciudad de Ourense en alerta roja con la presa de Velle soltando hasta 3.800 metros cúbicos de agua por segundo para poder evacuar todo el caudal y evitar el desbordamiento del Miño.