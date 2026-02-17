Historia en 4 tiempos | Suspendidas las obras del tramo Puebla de Brollón-Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Los titulares de La Región del 17 de febrero de 1976 | La Región

Suspendidas las obras del tramo Puebla de Brollón-Orense

Obras suspendidas en plena ciudad de Orense. | La Región

Las obras de construcción del tramo Puebla de Brollón-Orense, por Monforte de Lemos, del Plan de Accesos a Galicia, han sido total y definitivamente suspendidas, en virtud de una orden transmitida por la Dirección General de Carreteras a los Servicios del Plan en esta provincia, según se pudo confirmar ayer en círculos allegados a dicho Servicio.

Parece ser que esta orden de la superioridad tiene fecha de hace un mes. La resolución se refiere a las obras que corresponden a los tramos Orense-Canabal-Monforte de Lemos, prolongación de la Nacional 120 Logroño a Vigo.

Las obras del tramo Puebla de Brollón-Orense están prácticamente finalizadas, razón por la cual se supone fundadamente que los detalles de ultimación no sean suspendidos, esperándose que próximamente puedan entrar en funcionamiento. Empalman con las del tramo Puebla de Brollón-La Rúa de Valdeorras.

Por el contrario, en el tramo Canabal-Monforte se han realizado ya algunas obras que ahora quedan suspendidas, así como las comprendidas entre el Puente Ribeiriño y Viaducto del Ferrocarril, margen izquierda del río Miño a su paso por la ciudad de Orense, tramo que parece ser quedará en suspenso.

Esta decisión lleva aneja la resolución del contrato con la empresa Felasa, encargada de la construcción de este tramo.

(1976)

Toma de posesión del nuevo delegado provincial de sindicatos

Toma de posesión del nuevo delegado provincial de sindicatos | La Región

En la mañana de ayer, a las doce y media, se celebró en la Casa Sindical de Orense el acto de toma de posesión del nuevo delegado provincial de Sindicatos, don Juan Rodríguez Castuera, que estuvo presidida por el director central del Secretariado de Administración y Finanzas Sindicales, don Jesús Sancho Rof.

El salón de actos de la Casa Sindical se hallaba repleta de personalidades. Ocupaban la presidencia, con el señor Sancho Rof, a su derecha, el gobernador civil, señor Llobell Muedra; el delegado de Sindicatos saliente, señor Ramos Sánchez; el presidente de la Diputación, señor Ferrer Garrido; el presidente del Consejo de Trabajadores, don Emilio Rodríguez; y el delegado de Trabajo, señor Martínez Romero. A su izquierda estaban el nuevo delegado de Sindicatos, señor Rodríguez Castuera; el gobernador militar, general Domínguez Manjón; el presidente del Consejo de Empresarios, don Luis Suárez; el alcalde de la capital, señor Riestra París; y el ingeniero jefe de Icona, señor Garbayo Abascal, en representación del delegado de Agricultura.

Primeramente, el secretario de la delegación provincial de Sindicatos, señor Rey Lage, dio lectura a los decretos de cese de don Ramón Ramos Sánchez y de nombramiento de su sucesor en el cargo de delegado provincial, y acto seguido el señor Rodríguez Castuera prestó juramento.

(1976)

Foro La Región: El “edificio frío” judicial

Jesús Cristín con Ventura Pérez. | La Región

Caminamos hacia el Simeón, recordando: Ocurrió en 1820, no hace tanto, cuando el último hereje fue colgado en Toledo; en 1980 se abolió la esclavitud en Mauritania y, todavía en el 75, la mujer española -hoy tan clave en los juzgados- no tenía ningún derecho, ni el de contratar.

Camina alegre Jesús Cristín, me atrevo a decirle: “Oiga, esto de la justicia… el día que vio usted las ratas entre los legajos y expedientes, alguna quizás fuera Gregorio Samsa, el personaje de Kafka que se convirtió en insecto… fue muy comentado en toda España”. Se ríe el presidente de la Audiencia. “Oiga, sólo fue una, aunque desde la ventana sí las veo muy grandes e inquietantes. ¿Que ahora tendré que abrir por la tarde? Mire, trabajo todas las tardes, sábados y domingos. Mi familia protesta. Trabajamos duro”.

Con lentitud, frente a mi, toma un poleo menta Ventura Pérez Mariño. En seguida, me transmite algo ennoblecedor; un oriental diría: Poses aura fulgente y combativa. Qué largo camino. En la Audiencia Nacional sentó en el banquillo a los etarras más fanáticos; los ávidos ojos de Mario Conde. Fue la voz cantante de aquella jubilosa camada de Jueces para la Democracia que contribuyó a desmantelar el “edificio frío” judicial del franquismo. “Oiga, Ventura, ¿cómo se siente en este encabronado mundo entre Bush, Sharon, juicios que jamás llegan?”. No duda: “Pasaron los sueños, los momentos dulces y los conflictos se han instalado. Tiempo de estar alerta”.

Crónica de Jaime Noguerol

(2001)

17 de febrero de 1926 - Bando del alcalde de Orense contra los perros

Los soldados José Salé, José Juan y José Serrat, destacados en Dar Guleyan, solicitan madrina de guerra en Orense.

-Fallece en Biarritz (Francia), en donde residía, el ilustre argentino don Nicolás Gándara, que estaba casado con la distinguida dama doña Ana Santamarina, hermana de la marquesa de Atalaya Bermeja. Deja un hijo, don Jorge, casado con una hija del conocido diplomático y hombre de letras don Enrique Larreta.

-El alcalde de Orense, señor Bobillo, publica un bando contra los perros en la ciudad al registrarse varios casos sospechosos de rabia dentro del término municipal, avisando que a partir de ahora los agentes municipales “emplearán el mayor rigor con cuantos animales de la especie dicha se hallaren en la vía pública abandonados y sin las seguridades y requisitos prevenidos repetidas veces”.

-El Estado concede a la Biblioteca provincial de Orense la cantidad de 500 pesetas para la adquisición de libros.

17 de febrero de 1951 - Conferencia del doctor Bravo Mateos

El doctor Bravo Mateos pronuncia una interesante conferencia ofrecida por “Posío, Arte y Letras” en Orense sobre el tema “Actitud femenina ante el amor”, con numerosas citas de escritores y exposición de casos prácticos en la vida real, siendo muy aplaudido por el numeroso público.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Nicanor Rodríguez Marquina, Amelia Sampil Fernández, Eduardo Rodríguez Iglesias, Florindo Raña Vázquez, José Feijóo Rodríguez, Eduardo Ramos Gil, Delmira Martínez Domínguez e hijas menores, Miguel Álvarez Taboada, Julián Nespereira Nespereira, Ramón Iglesias Pallares, José Feijóo Rodríguez, José Feijóo Vázquez, Alfonso Fernández Borrajo, Concepción Ferreiro Cerdeira, Hortensia Fidalgo López, Camilo Figueira Rodríguez, José Ramos González, Antonio Freire Martínez, Pedro Losada González, José Ferro Díaz, Ángel Medela Lamas y esposa Aurora Nogueira Fondado, Gabino Prado Díaz, José Quintas Martínez, Isauro Temes Rodríguez y esposa Luz Iglesias Campos, Gerardo Vaz Plaza, Isaura Vaz Plaza y Carmen Vázquez Rodríguez.

17 de febrero de 1976 - Johan Cruyff anuncia que se va del Barcelona

Johan Cruyff anuncia que se va del Barcelona

Nacieron en Orense: Fernando Juiz Quintas, José Fernández Vázquez, Susana Silva Gómez, Raquel González Fortes, Sonia González Araujo, Ramiro González García y Alejandro Lorenzo Gil.

-(1) Se suspenden “definitivamente” las obras de construcción del tramo Puebla de Brollón-Orense, por Monforte de Lemos, del Plan de Accesos a Galicia.

-(2) Don Juan Rodríguez Castuera toma posesión como nuevo delegado provincial de Sindicatos en Orense.

-Los soldados de la llamada Guardia Suiza que protegen al papa en el Vaticano reciben un “arma secreta” como complemento de sus picas medievales, un pequeño bote del tamaño de un “spray” de desodorante que lleva gases lacrimógenos y que irá escondido en los amplios pliegues de los uniformes que diseñó Miguel Ángel en el siglo XV, un arma “defensiva” para compensar que los soldados no llevan ningún tipo de arma de fuego.

-El futbolista holandés Johan Cruyff anuncia su marcha del Barcelona cuando finalice la presente temporada debido a su enfrentamiento con el técnico Weisweiler, una marcha que cuenta con el “visto bueno” de la directiva azulgrana.

17 de febrero de 2001 - Derrota “esperada” del COB en Vitoria

Derrota “esperada” del COB en Vitoria

El Consejo de Administración de Caixa Galicia con su director general, José Luis Méndez, a la cabeza se reúne en Ourense y presenta sus planes de inversión en la provincia, que incluyen 18 mil millones de pesetas en proyectos empresariales y para la tercera edad y acuerdos más concretos como un convenio con la Diputación para promover el deporte base (25 millones) o un talón de 15 millones para ayudar a la rehabilitación del Liceo de Ourense.

-(3) El jurista y abogado Ventura Pérez Mariño, ponente en la sentencia que condenó a Mario Conde, protagoniza el Foro La Región con una charla sobre la situación de la Justicia en España, presentado por el presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial, Jesús Cristín.

-El COB sufre una derrota “esperada” ante el Tau Vitoria (86-79), pese al buen debut del nuevo fichaje Rick Hugues (23 puntos y 9 rebotes).

-Javier Bardem se convierte en el primer actor español de la historia nominado en los Oscar por su papel en la película “Antes de que anochezca”, compitiendo en la categoría de actor principal frente a Tom Hanks (“Náufrago”), Russell Crowe (“Gladiator”), Ed Harris (“Pollock”) y Geoffrey Rush (“Quills”).