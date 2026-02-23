Historia en 4 tiempos | Un talud ajardinado en Los Remedios

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 23 de febrero de 1976. | La Región

Un talud ajardinado en Los Remedios

Vista del talud que va a ser ajardinado. | La Región

Orense va a contar en breve con una nueva zona ajardinada.

-Se va a ajardinar -nos dijeron- el talud que corre a lo largo de la nueva pista de Accesos a Galicia, en el tramo comprendido entre el Puente Viejo y la desembocadura del Barbaña.

El hecho es que los encargados del ornato de la ciudad vieron que el paso de los Accesos por la orilla izquierda del Miño dejaba una franja de terreno en el borde del Campo de los Remedios, que aparecía completamente desnudo y desolador. Entonces se pensó que no estaría de más aprovechar el talud que allí existe para hacer unos jardines y cuando menos una zona adornada adecuadamente. Y se echó manos a la obra.

El talud tiene una longitud de unos trescientos metros por tres de pendiente.

-¿Será por el estilo del talud que bordea la Alameda del Crucero? -hemos preguntado.

-Se nos dice que no, ya que se piensa dividir en paseos transversales, en la parte superior y en la inferior, de manera que se permita al público caminar por ellos, colocándose abundantes bancos con el fin de aprovechar hasta el máximo las magníficas condiciones que ofrece aquella zona como lugar de descanso y de recreo, especialmente durante las tardes del estío.

Las obras ya dieron comienzo hace algún tiempo, y fruto de lo hecho hasta ahora es el jardincillo que corre a lo largo del muro que bordea la bajada desde el Puente Viejo hasta la capilla de los Remedios. El jardín está en marcha. A ver cómo nos lo dejan.

Crónica de F. Álvarez Alonso (1976)

“Beny” Fernández gana la II Subida a Cabeza de Manzaneda

Clasificación de la II Subida a Cabeza de Manzaneda. | La Región

La subida a la estación invernal de Cabeza de Manzaneda se disputó ayer dentro de los previsto y con arreglo al horario. Tiempo frío en la cota superior y nebuloso, sin llegar a ser una niebla cerrada pero sí con una visibilidad de 100 metros solamente, que se aumentaba al descender a cotas inferiores; visibilidad total en más de la mitad de la prueba. La carrera se desarrolló sobre un trazado de 4.500 metros, entre la altitud de 1.430 y la 1.778, por una sinuosa carretera. Desde luego se superó con creces la masiva concurrencia de la primera edición. La gente subía en oleadas desde las diez de la mañana, una hora antes de los entrenamientos, para ocupar posiciones.

“Beny” Fernández, con un BMW 2.002-TI, fue el gran dominador de la prueba, trazando bien y superando las dificultades entrando en los últimos tramos muy limpio, aunque no batió el récord que Estanislao Reverter estableció en la primera edición. Pío Alonso hace segundo con su “FU” de serie, y le sigue el ferrolano Ramón Sueiras. “Tucho” Reverter, que se clasifica noveno, anduvo más de lo que se podía pensar con el “Mini”. El campeón gallego “Ventura”, que abrió la carrera, sufrió un trompo a poco del final que provocó su retirada.

Por escuderías ganó la de Orense, y el premio a la desgracia fue para “Ventura”, que recogería uno de sus hijos.

Los trofeos fueron entregados en presencia de directivos de la Estación Invernal y de la organización de la Escudería Orense, que fueron dando los premios en metálico y los trofeos donados por las autoridades, representaciones, entidades, bancos, federaciones y estación.

Crónica de Juan Luis (1976)

Horas: Posío

Este no es “Posío, Arte y Letras”. A éste le tengo reservado otro lugar, para mañana o pasado, si Dios quiere, o quien sabe para cuando, porque las cosas son así, pero alguna vez será.

Se trata del Posío del que el aludido trae su nombre.

A veces, me sobra una hora por las tardes. Es lo único que me sobra en este mundo… Es decir, pero bueno, “morra o conto”.

Ayer me tocaba que me sobrase, y me sobró. Y como -milagro extraordinario- no llovía, me fui al “Jardín”, y di varias vueltas, yendo por un paseo y volviendo por otro, y así recorrí los tres pisos: el piso de los pájaros, el piso de “las tres edades de la vida”, a saber, de los niños, los novios y los viejos -lo cual nos indica que al Posío se va a empezar la vida y a acabarla- y el piso de la fuente y de los árboles, que algunos ilusos llaman “el bosque”.

Pero estaba todo tan desnudo, tan aterido, tan desolado, que solo las palmeras -”tu también, insigne palma, eres aquí forastera”- que debieran estar muertas de un invierno como éste, daban sensación de poderosa vitalidad. Me recordaron una visión, que cuando la vi, me pareció insólita, de los tigres en la nieve. También éstas deben ser palmeras de la nieve, palmeras del polo. Me dieron la esperanza de encontrar abetos en el Congo.

No vi más que dos pájaros en la pajarera. Los demás están, sin duda, con la gripe, ya no reciben. Vi dos o tres círculos de niños y una tertulia de viejos. Todos tenían su bastón y estaban haciendo con él rayas en el suelo ¿proyectos de casas? Acaso. Hablaban en voz baja. Los niños no gritaban. Los pájaros no piaban. Estaba todo muy triste.

Crónica de Vicente Risco (1951)

23 de febrero de 1926 - Fatal accidente de carro en Trives

Don Darío Álvarez González es nombrado secretario del Ayuntamiento de Villarino de Conso.

-El Ayuntamiento de Orense concede terreno en los paseos laterales de la Alameda para la instalación de casetas durante las próximas fiestas de Corpus.

-Se prohíbe la entrada en el Matadero municipal a los menores de 16 años, conforme al parecer de la Comisión de Abastos.

-Un hombre de 30 años, vecino de Sobrado, muere al resultar aplastado por el carro de bueyes que él mismo conducía en la carretera de Orense a Ponferrada a la altura de Trives. El infortunado se dirigía a La Rúa con el carro cargado de patatas cuando el vehículo tropezó con una gran piedra y volcó con fatal resultado.

-Estuvo en Orense por motivos de su profesión el renombrado doctor don Enrique Marescot, de Pontevedra, acompañado de su hermano don Patricio.

-El torero Manuel Báez “Litri” muere a causa de una cogida cuando toreaba en la Plaza de Málaga.

23 de febrero de 1951 - Homenaje a José Calvo Sotelo

Los siguientes alumnos del Centro de Enseñanza Bóveda de Orense terminan su carrera de Profesorado en los exámenes celebrados en la Escuela Superior de Comercio de La Coruña: Josefa González Fernández, Gumersinda González Fernández, Ángeles Mosquera Ibarra, Luis Fernández Ferreiro, Manuel López Rodríguez, Nicolás Muñoz Quintairos, Francisco Araújo Fernández, Manuel Valente Docasar, Francisco Dorado Ramos, Serafín Fernández Blanco, Jesús Fernández González, Francisco Sarmiento Gómez, José González Noguerol, José González Garza, Ramón Nieto Casas, Antonio Vázquez Redonet y Arístides Rodríguez Fernández.

-(3) El triste paseo de Vicente Risco por el Posío.

-Un céntrico establecimiento de Orense, en la calle de Calvo Sotelo, expone estos días al público una artística placa en la que figura grabado el acuerdo de las Diputaciones gallegas de Orense, La Coruña y Lugo de nombrar hijo adoptivo de sus respectivas provincias al protomártir de España don José Calvo Sotelo, placa que está dedicada a la viuda del ilustre hombre público duquesa de Calvo Sotelo.

23 de febrero de 1976 - David Ferrer Garrido, procurador en Cortes

23 de febrero 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Patricia Bouza San Ginés, Beatriz Seara Seara, Elia Robleda Crespo, Raquel Castro Nóvoa, Óscar Vázquez Figueiras, Abdón Tato Fernández, Beatriz Nespereira Rodríguez, Miguel Gallego Abad, Ignacio Rodríguez Conde, Manuel Ares Míguez y Esther Rojo Martínez.

-El presidente de la Diputación provincial don David Ferrer Garrido es elegido procurador en Cortes por los municipios de la provincia de Orense, en sesión extraordinaria de la Corporación, con trece votos a favor y dos en blanco.

-(1) “Beny” Fernández, de la Escudería Orense, gana la II Subida a Cabeza de Manzaneda a los mandos de un BMW 2.002-TI, con más de dos mil aficionados siguiendo la prueba pese al frío y la niebla reinantes.

-(2) Un nuevo talud ajardinado separará el Campo de Los Remedios del nuevo tramo de Accesos a Galicia, unos trescientos metros entre el Puente Viejo y la desembocadura del Barbaña.

-Los hermanos don Celso y don Valeriano Barreiros anuncian un donativo anual de un millón de pesetas para el Colegio Universitario de Orense, sobre cuyos problemas se entrevistaron con el presidente de la Diputación, don David Ferrer Garrido.

23 de febrero de 2001 - Un año de funcionamiento del Edificio Simeón

23 de febrero de 2001 | La Región

El Edificio Simeón cumple un año de funcionamiento después de su rehabilitación por parte de la Diputación y ya acumula un total de 97 actividades culturales, entre exposiciones, conferencias, congresos, jornadas, simposios, cursos formativos, presentaciones literarias o entregas de premios, como recoge su Memoria del año 2000, recordando su objetivo de ser “un centro cultural polivalente y punto de encuentro de todos los ourensanos” según su director Francisco González.

-El lehendakari, Juan José Ibarretxe, cede finalmente a las presiones en plena ofensiva de la banda terrorista ETA y adelanta las elecciones en el País Vasco al próximo día 13 de mayo, pidiendo a los partidos políticos “que se comporten de forma civilizada en la campaña y no como animales”.

-Robert Phillip Hanssen, un agente de alto rango del FBI de 56 años, padre de seis hijos y a punto de jubilarse, es detenido en su casa de Vienna (Virginia) por vender durante quince años secretos estadounidenses sobre operaciones y asuntos de seguridad primero a la Unión Soviética y luego a Rusia, a cambio de algo más de cien millones de pesetas y diamantes.