Historia en 4 tiempos | Tauroni presenta su colección en la discoteca Vanessa

Dos momentos del desfile de Tauroni en la discoteca Vanessa.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

La primera de 1976

La primera 21 de septiembre de 1976. | La Región

Tauroni presenta su colección en la discoteca Vanessa

Dos momentos del desfile de Tauroni en la discoteca Vanessa. | La Región

La sala de fiestas Discoteca Vanessa acogió el anunciado pase de modelos de peletería organizado por “Tauroni Peletero”, para presentar las últimas tendencias de la moda en pieles para la temporada que se inicia.

Desde comienzos antes del comienzo de la exhibición, la sala se encontraba llena de público a rebosar. Numerosas señoras, y también gente joven, que cada vez es más asidua a este tipo de manifestaciones, ocupaban las mesas.

La colección fue exhibida por las modelos señoritas María, Leticia y Carmen, que con su gran profesionalidad y buen hacer dieron el punto justo al pase. La presentación corrió a cargo de nuestra compañera en las tareas informativas Nora Sola, de Radio Popular, que llevó a cabo una meritoria labor.

Al final tuvo lugar el sorteo de una de las prendas exhibidas, un magnífico abrigo, entre las señoras asistentes.

Digamos a título de curiosidad, que el valor de la colección que pudo verse en Vanessa se sitúa alrededor de los 12 millones de pesetas.

En resumen, una jornada importante para el mundo de la moda en Orense, y un éxito de público, además de una demostración innegable de que, en efecto, Tauroni es un gran peletero.

Crónica de R. (1976)

Cruz Martínez Esteruelas: “La validez del periodo histórico abierto el 18 de julio es incuestionable”

Conferencia de Martínez Esteruelas en el Ateneo. | La Región

El ex ministro y presidente de Unión del Pueblo Español (UPDE) Cruz Martínez Esteruelas pronunció su anunciada conferencia en el Ateneo de Orense, bajo el título “Fines de UPDE y análisis de la situación política actual”.

El conferenciante fue presentado por el abogado orensano don Celso Vázquez Gulías, y estuvieron en la presidencia don José Carlos Rodríguez, delegado local de acción política y participación; don Fernando González Suárez, catedrático; y don José Cholbi Diego, de UPDE.

El ex ministro incidió en “la validez positiva del periodo histórico abierto el 18 de julio de 1936 y la legitimidad del Estado Nacional, dos hechos incuesitonables de cuya aceptación debe partir todo intento razonable de reforma política”.

Para el conferenciante la “demolición sistemática del pasado inmediato desembocaría en el más feroz de los revanchismos, constituyendo a la postre, el camino irreversible hacia dramáticos enfrentamientos”.

“Los españoles de hoy -acabó el ex ministro- y con ellos los hombres de la “Unión del Pueblo Español”, queremos partir hacia la reforma desde realizaciones positivas y con la voluntad de perfeccionamiento”.

(1976)

Julián Encinas Asenjo, nuevo presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre

Reunión de la Hermandad de Donantes de Sangre. | La Región

La Hermandad de Donantes de Sangre de la Seguridad Social celebró la reunión de su junta rectora en la sala de juntas del Ambulatorio, bajo la presidencia del delegado provincial de Trabajo don Juan Martínez Romero.

El objeto principal era la elección de presidente de la entidad, vacante producida por el fallecimiento del que venía desde su creación desempeñándolo, don Anastasio Bartolomé Sobrino.

Recayó la elección por aclamación en don Julián Encinas Asenjo, que hasta ahora era secretario general.

En el transcurso de la reunión también se trataron otros temas de importancia, como la promoción de la captación de hemodonantes, y el nombramiento de una comisión permantente.

Actualmente se cuenta con un censo de 800 miembros, pero debido a las necesidades asistenciales que demandan las técnicas hospitalarias se hace preciso el incremento de éstos, como exigencia de obligada colaboración, para cuyo objeto la junta rectora delegó en el nuevo presidente la elaboración de un plan de acción a desarrollar con un programa que deberá presentar a la próxima reunión.

(1976)

21 de septiembre de 1926 - Reyerta en Corbelle (La Peroja)

El presidente-delegado de la Asamblea local de la Cruz Roja en Orense, don Antonio Saco, envía un telegrama al Gobierno solicitando la amnistía para los artilleros sublevados.

-Una reyerta entre mozos de varios pueblos en una romería celebrada en Corbelle (La Peroja) termina con cuatro jóvenes heridos de gravedad, dos de ellos por arma de fuego, atendidos por el médico don Víctor Bouzo.

-Llegó a Orense procedente del Grove con su distinguida esposa el gobernador civil Sr. Muñoz Delgado.

-La culta y joven profesora señorita María Marcos Alonso toma posesión de la Escuela Nacional de Esmoriz (Chantada).

-Regresó a Orense el joven abogado don Delio Parada.

-Llegó a Orense procedente de San Sebastián el oficial de Telégrafos don José Gallego.

-Llegó a Orense procedente de La Coruña el actuario judicial don Juan Caval, acompañado de su esposa y bella hija Pilar.

21 de septiembre de 1951 - El músico Leopold Stokowski pasa por Orense

Nacieron en Orense: Ángel Barrio Valencia, Serafín López González, Manuel Moure Saco, Mercedes Fernández González, Manuel Vázquez Fernández, Daniel Pato Cid, Augusto Dasilva Sueiro, Breogán Díaz Fuentes, Luis Carbajales Vallejo.

-En Orense contrajeron matrimonio la señorita Isabel Pérez Fernández y el joven empleado de los talleres de La Región don Antonio Figueiredo Cid, apadrinados por don Fausto Figueiredo Cid y doña Elisa Figueiredo de Quintairos.

-Ha dado a luz con toda felicidad un precioso niño, segundo de sus hijos, doña Conchita Bobo, esposa del ingeniero jefe de Termac don Ramón Inaraja. El niño recibirá el nombre de José Ramón.

-El conocido músico Leopold Stokowski, que dio una audición de música sacra en la Catedral de Santiago, pasa por Orense acompañado de nuestro paisano el ilustre pianista Antonio Iglesias, del señor González Peña y de Mrs. Alice Butler. El director de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia estuvo en el Club, donde fue recibido por el secretario don Luis Pérez Colemán y obsequiado con una merienda, y Antonio Iglesias le enseñó lo más destacado de nuestra ciudad, deteniéndose sobre todo en las Burgas.

21 de septiembre de 1976 - Muere el popular “Don Cicuta”

21 SEPTIEMBRE 1976 | La Región

El ex ministro Cruz Martínez Esteruelas, presidente del partido Unión del Pueblo Español (UPDE), pronunció su anunciada conferencia en el Ateneo de Orense.

-(2) La firma Tauroni Peletero presenta sus últimos modelos en pieles en la discoteca Vanessa de Orense.

-(3) La Hermandad de Donantes de Sangre de Orense elige como nuevo presidente a don Julián Encinas Asenjo, hasta ahora secretario general de la entidad.

-El actor Valentín Tornos, popular en toda España por su papel de “Don Cicuta” en el concurso de televisión “Un, dos, tres… responda otra vez”, muere en Madrid a los 75 años.

-Se casaron en Orense: Crisanto Diz Alonso y Ángeles González Castro, Eloy Campos González y Ángeles Dacosta del Pino, Ángel Pascual Pascual y Rosa Castro Beceiredo, Mosé Pérez González y Teresa Gómez Iglesias, Emilio González González y Manuela Alonso Hernández, José Nájera Rodríguez y Concepción Iglesias Domínguez, Ramón Gómez Crespo y María Domínguez Fernández, José Ramos Domínguez y Concepción Álvarez Fernández.

21 de septiembre de 2001 -María Dolores Vázquez, “culpable” de asesinato

21 SEPTIEMBRE 2001 | La Región

El Ourense sigue adelante en la Copa del Rey al vencer al Noja por 4-1 en la prórroga, después de igualar el 1-0 encajado en la ida en el tiempo reglamentario, con goles de Golo (2), Nacho y Nenu para los ourensanos.

-La presidenta de Gescartera Pilar Giménez-Reyna ingresa en prisión por los delitos de estafa y apropiación indebida pocas horas después de comparecer ante la Comisión de Investigación del Congreso, y Pilar Valiente se convierte en la segunda “víctima” del caso al dimitir como presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El caso Gescartera, uno de los mayores escándalos político-financieros en la historia reciente de España, ha dejado a unos dos mil clientes sin 108 millones de euros, “esfumados” en la agencia de valores presidida por Giménez-Reyna, hermana del ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna que ya ha dimitido por este asunto que ha dejado en difícil posición a los ministros Cristóbal Montoro (Hacienda) y Rodrigo Rato (Economía).

-Un jurado popular declara culpable de asesinato por siete votos a favor y dos en contra a María Dolores Vázquez, la única acusada de la muerte de la joven Rocío Wanninkhof, que se enfrenta a una pena de entre 15 y 20 años de prisión.