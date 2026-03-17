Historia en 4 tiempos | El Teatro Principal vive su primer estreno nacional

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

Enlace matrimonial en Riós

Margarita González Salgado y Digno Gago Losada.

(2) En la capilla de Nuestra Señora de la Salud, de Las Ventas da Barreira, se celebró el enlace matrimonioal del joven Digno Gago Losada y la encantadora Margarita González Salgado, ambos de conocidas familias de Navallo y Ventas da Barreira, respectivamente. Bendijo la sagrada unión el reverendo párroco de Riós, don Alfredo Suárez, quien a la homilía pronunció una emotiva plática. Fueron padrinos el hermano del novio, don José Gago Losada, y su esposa doña Ana Diéguez.

Ostentó la representación judicial don Juan Carballido, funcionario del juzgado de Instrucción de Verín, y firmaron el acta matrimonial, don Cesáreo Gago, padre del novio; don Castro Villarino Gago, industrial de Navallo; don Eladio Martínez, don Manuel González Benito, industrial y padre de la cónyuge; don Antonio y don Rafael González, industriales de Verín; don Telesforo Salgado y don Francisco Veiga, industrial y funcionario de Administración Local en Riós, respectivamente; y los hermanos de la novia, Luis, Antonio y Telesforo González Salgado.

Terminada la ceremonia, los numerosos invitados se trasladaron a un amplio salón donde se sirvió una suculenta comida amenizada por la orquesta “Reina”, organizándose a continuación un animado baile que prosiguió hasta altas horas de la madrugada sin que decayera en ningún momento el singular ambiente de alegría que caracterizó esta jubilosa fiesta.

Felicidades a esta simpática pareja.

(1976)

Homenaje de los funcionarios

El alcalde de Orense agradece el homenaje a los funcionarios.

(1) Un bastón de mando, con empuñadura de oro, escudo de la ciudad en esmaltes, construido en carey, le ha sido ofrecido al alcalde de Orense, don Miguel Riestra París, por los funcionarios del Ayuntamiento.

El acto, a la una y media en el salón de sesiones, constituyó una sorpresa para el señor Riestra, pues ha sido llevado a cabo y organizado con absoluto sigilo. Es el obsequio de los funcionarios con motivo de su elección como alcalde, y que en el día preciso no se pudo llevar a cabo por cuanto la joya no pudo ser terminada.

El estuche lleva la siguiente dedicatoria: “Al Ilmo. Sr. don Miguel Riestra París, alcalde de Orense, de los funcionarios municipales. Febrero de 1976”.

Un centenar de funcionarios y empleados municipales representantes de todos los cuerpos y categorías se reunieron en el salón de sesiones. El más veterano, Alejandro Veiras, leyó unas cuartillas en las que dijo que para él era un honor brindar este enfervorizado homenaje de los funcionarios, él que había llevado actuando al lado de más de cincuenta alcaldes. Este homenaje, dijo, “nace del claro agradecimiento de todos los de esta casa, hogar común de todos los orensanos, reflejando la unánime dedicación de la totalidad de los funcionarios municipales”.

Una prolongada ovación acogió las últimas palabras de Veiras, que se acrecentó cuando hizo entrega del bastón de mando, momento en el que elseñor Riestra París no pudo reprimir su emoción.

El alcalde contestó con entrecortadas palabras dando las gracias por este inesperado e inmerecido obsequio, y se ofreció “como amigo, como persona, como compañero para cuantos deseen tener con él alguna relación, ya sea oficial o particular”. Al dar un abrazo al secretario de la Corporación, don Francisco Míguez Alonso, testimonió el abrazo agradecido y emocionado a todos y cada uno de los funcionarios del Ayuntamiento.

(1976)

El Teatro Principal vive su primer estreno nacional

Público en la entrada del Teatro Principal.

(3) Alfombra roja, focos atrayendo la atención sobre el edificio, conversaciones de vestíbulo alrededor de la categoría del acto y un sinfín de autoridades reunidas. Camerinos cubiertos de flores, pruebas de voz y ajetreo de nervios entre el maquillaje y el vestuario. Así se presentaban las dos caras de la moneda, que “echó” la suerte para el estreno nacional de la obra “Dulce pájaro de juventud”, en el Teatro Principal de Ourense.

Tanto los afortunados asistentes como el propio teatro -que presentó la misma apariencia que en actos como la inauguración del Festival de Cine Independiente- lucieron su mejor aspecto para la representación. No en vano se trataba del primer estreno nacional que se ha desarrollado en la ciudad.

Mientras el crítico de ABC daba vueltas contemplando el escenario de la función, el productor Juanjo Seoane se llenaba de coraje ante los últimos minutos. “No puedes saber si gustará al público. Es una obra de contenido fuerte, no tiene una carga ligera”, comentaba. Y lo más importante, “es la primera vez que expones el trabajo de mucho tiempo al público”.

Entre los asistentes, pocas caras desconocidas. Desde los balcones principales que ocuparon el presidente de la Diputación, José Luis Baltar, y el co-presidente de Caixanova, Manuel Bermúdez, hasta prácticamente toda la plana de la Corporación Municipal, junto a varios delegados y alcaldes provinciales, así como una amplia representación de la vida cultural y social ourensana.

(2001)

17 de marzo de 1926 - Violento incendio de un pajar en Villamartín

El ministro de Hacienda, don José Calvo Sotelo, de visita en La Coruña, es agasajado por los representantes de Orense con un banquete homenaje celebrado en el restaurant del kiosko Alfonso, artísticamente adornado para la ocasión, con asistencia de unos doscientos comensales. La delegación orensana estuvo encabezada por el presidente de la Diputación, señor Casar; el gobernador civil , señor Muñoz Delgado, y el alcalde de Orense, señor Bobillo. No se pronunciaron discursos, solamente el poeta Javier Prado (Lameiro) leyó unos ingeniosos versos dedicados al acto, siendo muy celebrados.

-Un violento incendio destruye un pajar en Villamartín propiedad de Luis Núñez, con pérdidas que se elevan a unas 1.500 pesetas aunque el pajar estaba asegurado. Los inauditos esfuerzos del vecindario impidieron que las llamas se propagaran a la Casa Consistorial, pudiendo ser sofocadas después de dos horas de duros trabajos.

-La Policía de Orense detiene en la calle del Progreso a Manuel da Costa Ferreira, natural de Portugal, “por haber cometido faltas contra la moral”.

17 de marzo de 1951 - Irán nacionaliza su petróleo

El celador de Telégrafos Peregrino García Sánchez denuncia el robo de 20 postes viejos desmontados en Barbantes, dos de los cuales fueron recuperados en el río Barbantiño desconociéndose por el momento el destino del resto.

-La Sala Atenea de Orense acoge una exposición de óleos de Tomás Bóveda, la quinta muestra de este artista orensano en nuestra ciudad entre retratos y cuadros de composición.

-Con toda felicidad ha dado a luz un niño, cuarto de sus hijos, la esposa del jefe de la Sección de Usos y Consumos de Hacienda, don Fausto Plasencia.

-Con toda felicidad ha dado a luz una preciosa niña doña Matilde Iglesias Blanco, esposa del doctor don José Luis Vázquez Álvarez.

-El presidente de la Diputación, don Arturo Pérez Serantes, llega a Orense procedente de Madrid después de haber asistido a la última sesión de Cortes.

-Irán ordena la nacionalización de su industria petrolera, que representa el 24 por ciento de la producción mundial.

17 de marzo de 1976 - Harold Wilson presenta su dimisión

17 de marzo de 1976.

Nacieron en Orense: David Almuiña Fernández, María Fernandes de Barros, Roberto Antúnez Yáñez, Natalia Ansia González y Alejandra González Eiján.

-El ministro de Obras Públicas Antonio Valdés González Roldán recibe en su despacho oficial a los presidentes de las diputaciones gallegas, entre ellos el de Orense David Ferrer Garrido, para hablar sobre el estado de las obras de Accesos a Galicia, actualmente paralizadas.

-(1) Los funcionarios municipales rinden homenaje al alcalde de Orense, don Miguel Riestra París, entregándole como obsequio y en señal de gratitud un bastón de mando.

-(2) En Ventas da Barreira (Riós) se casaron el joven Digno Gago Losada y la encantadora señorita Margarita González Salgado.

-Harold Wilson dimite “por sorpresa” como primer ministro británico y jefe del Partido Laborista, cargos en los que llevaba 13 y 8 años (alternos) respectivamente, y la dirigente conservadora Margaret Thatcher pide la convocatoria de elecciones generales.

17 de marzo de 2001 - Adolfo Domínguez rechaza la OPA de Cortefiel

17 de marzo de 2001.

(3) El Teatro Principal de Ourense vive una noche histórica con su primer estreno teatral a nivel nacional, el de la obra “Dulce pájaro de juventud” protagonizada por Analía Gadé y Pep Munné, un evento que no se produjo ni en los mejores tiempos del Teatro Losada en nuestra ciudad y que congregó a la vida política y cultural ourensana.

-Adolfo Domínguez rechaza “frontalmente” la venta de acciones de la empresa a Cortefiel y busca apoyos para neutralizar la OPA, con empleados y franquicias mostrándose dispuestos para adquirir acciones, aunque por el momento los grandes accionistas como las Cajas gallegas o Puig aún no se han pronunciado claramente.

-El Celta de Vigo vence al Barcelona por 3-2 en la vuelta de cuartos de final de la Copa de la UEFA, pero queda eliminado debido al valor doble de los goles en campo contrario ya que el Barcelona se impuso por 2-1 en la ida. Rivaldo marcó los dos goles del Barcelona, y Catanha, Gustavo López y Mostovoi, éste último ya en el descuento, marcaron para el Celta, que se quedó muy cerca de hacer historia.