Historia en 4 tiempos | Una tormenta siembra el caos en Ourense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

El Polvorín continúa aislado

(2) Foto superior.- Durante toda la semana se ha venido realizando la obra de pavimentación de la calle de Puente Codesal. Ahora acaba de echársele un riego asfáltico. No se sabe todavía cuándo finalizará una obra que bien pudo haberse llevado a cabo en dos fases para permitir la circulación de vehículos.

Foto inferior.- Una de las laderas del río Barbaña, próxima al barrio de El Polvorín, barrio en el que no han entrado los camiones de la recogida de basuras, y, con los “containers” rebosantes y despidiendo un hedor insportable, la gente vació las basuras en la margen del río Barbaña, cuando hace poco habían prometido no arrojar un solo cubo de basura allí en donde el río había sido dragado y limpiado.

El trastorno causado al barrio con esta obra ha sido considerable y censurado muy desfavorablemente por el vecindario.

Crónica de Urbano

(1976)

Asfaltado de la calle Puente Codesal.

Ladera del Barbaña repleta de basura.

Presentación del Sporting Celanova

Plantilla del Sporting Celanova.

Cesáreo Moreiras presenta a Luis Soria a los jugadores.

(1) El campo municipal de Celanova acogió la presentación del Sporting. Lo que se suponía vino a suceder: los aficionados acudieron en gran número hasta el recinto de juego, deseosos de ver las primeras evoluciones de los chavales. Hubo muchos aplausos en el momento de saltar al terreno de juego los protagonistas, como del mismo modo se reprodujeron estas muestras de afecto cuando tras ellos entraron al rectángulo el presidente Cesáreo Moreiras y el nuevo entrenador Luis Soria. Se formó un pequeño grupo, y el presidente presentó a cada uno de los jugadores aficionados y juveniles al nuevo técnico.

A continuación, Cesáreo Moreiras elogió la figura de “este gran entrenador que es Luis Soria. No voy aquí a desmerecer sus cualidades, porque todos las conocemos sobradamente. Tanto en el orden deportivo, como fuera del campo de juego”.

Luis Soria le contestó y prometió trabajo de todos, empezando por él mismo, dando las gracias a la afición, a la directiva “que se ha interesado por mis servicios”, y recordando con cariño “tantas temporadas que estuve en la Agrupación Deportiva Couto y Atlético Orense”.

Y ya, en medio de la natural curiosidad de los aficionados, Luis Soria desarrolló el primer entrenamiento.

Suerte, amigos.

Crónica de Fernández Sobrino

(1976)

Una tormenta siembra el caos en Ourense

Uno de los árboles rotos por el viento.

(3) El centro urbano de Ourense sufrió ayer los efectos de una espectacular tormenta que hizo descargar una tromba de agua y granizo, acompañada de fuerte viento, con efectos devastadores. Tejados levantados, cristales rotos, zonas bajas inundadas, farolas del alumbrado público dañadas, etc., a lo largo de toda la ciudad han sido la tónica dominante. Todo comenzó poco después de las cinco de la tarde durante veinte minutos de intensa granizada que sumieron a la ciudad en el caos, ya que en varios puntos el viento derribó árboles sobre la calzada afectando a la circulación rodada.

Los servicios de bomberos se vieron desbordados, obligados a repartirse entre las múltiples emergencias y el incendio declarado en el edificio deshabitado de la Banca Romero, en la Plaza de San Marcial, causado por un rayo.

La Policía Local también tuvo la centralita colapsada, con más de trescientas llamadas registradas y todos sus efectivos desplegados para paliar la situación. En las calles más empinadas, el agua arrastró toda clase de objetos. Numerosos particulares sufrieron daños de consideración en sus viviendas, debido a que la tormenta averió electrodomésticos.

En la Facultad de Derecho se desplomó parte del techo, en tanto que sendos rayos provocaron incendios en Castadón y Santa Mariña. Curiosamente, a unos cientos de metros no cayó ni una sola gota de agua.

Algunos de los árboles caídos -Parque de San Lázaro, Ramón Cabanillas, Peña Trevinca o Ramón Puga- provocaron daños en vehículos aparcados en las inmediaciones.

(2001)

31 de julio de 1926 - Atropello en la calle de los Hornos

Llegó a Orense procedente de La Coruña el catedrático del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza del Cardenal Cisneros de Madrid don Eloy Luis André.

-Llegaron a Orense procedentes de Baños de Molgas, en cuyo balneario pasaron una corta temporada, la señora marquesa de la Atalaya Bermeja y las bellas señoritas Pepita Salgado y María Romero Seara.

-Un repartidor de pan de la Cooperativa Cívico Militar atropella con su carro en la calle de los Hornos en Orense a una mujer de 72 años, que resultó herida de pronóstico reservado.

-Los guardias de Seguridad detienen a tres mozos de las empresas de automóviles Deportivo, Industrial y Castromil por reclutar viajeros en la Estación del Ferrocarril desobedeciendo a los guardias al requerirles que se retirasen.

-El joven teniente de Ingenieros don Ramón L. Mancisidor y Solano, recién salido de la Academia con el número uno, es nombrado ingeniero de la Eléctrica de Orense.

-De paso para Junquera de Ambía, a donde va a pasar la temporada de verano, estuvo en Orense el alto funcionario del Ministerio de Hacienda D. José Mármol Fernández.

31 de julio de 1951 - El suizo Hugo Koblet gana el Tour de Francia

Nacieron en Orense: Marina Ferreira Cerreda, Elena Saco Gómez, Miguel Pérez Martínez, Manuel López Iglesias, Arturo Rodríguez Lorenzo, Manuel Rodríguez González, Celia Gómez Suárez, Paz Álvarez Sequeiros y José Lorenzana Varela.

-En Orense recibió la Primera Comunión la encantadora niña Eva Quintián Rodríguez, hija de don César y doña Ida.

-Por doña Rosa Santaeufemia, viuda de Riol, y su hijo político don Miguel Rodríguez, teniente de Intendencia, y para su hijo don Julián Riol Santaeufemia, profesor mercantil y del comercio de Orense, ha sido pedida en Oimbra-Verín, a los señores de López (D. José), la mano de su bella hija Conchita.

-El Centro Gallego de Buenos Aires inaugura una exposición de pintura gallega con obras de, entre otros, Prego de Oliver, Maside, Laxeiro, Díaz Pardo o Julia Minguillón.

-Don Pedro Laín Entralgo es nombrado nuevo rector magnífico de la Universidad de Madrid.

-El ciclista suizo Hugo Koblet gana el Tour de Francia, acompañado en el podio por los franceses Geminiani y Lazarides, con el español Bernardo Ruiz, ganador de dos etapas, noveno de la general final.

31 de julio de 1976 - Amnistía para los presos políticos y de opinión

31 de julio de 1976.

(1) El Sporting Celanova realiza la presentación ante su afición con la gran novedad del técnico Luis Soria.

-(2) Los vecinos de El Polvorín siguen sufriendo las molestias de las obras en la calle de Puente Codesal.

-Nacieron en Orense: José Gómez Masid, David González Pereira, Luis Sotelo Estévez, Juan Vázquez Nóvoa, Martín Rodríguez Rodríguez, Rosa Augusto Nieves, Salomé Ballesteros da Gloria, Rosa Bouzas López y Beatriz Babarro González.

-El orensano José Antonio Rodríguez Estévez “Peitos” gana el Rallye de La Coruña a los mandos de un Seat-1.800.

-El Consejo de Ministros reunido en La Coruña, bajo la presidencia del rey don Juan Carlos, acuerda conceder la amnistía para los condenados por delitos políticos y de opinión, una medida “excepcional” que el Gobierno confía en que “contribuirá a la concordia ciudadana indispensable para proseguir la anunciada reforma política” y que puede beneficiar a un total de 500 presos en España.

31 de julio de 2001 - El nadador Ian Thorpe hace historia

31 de julio de 2001.

(3) Una tormenta de granizo y viento siembra el caos en la ciudad de Ourense en apenas veinte minutos, con tejados destrozados, ventanas rotas, árboles caídos y zonas bajas inundadas.

-El nadador australiano Ian Thorpe, de solo 18 años, hace historia al lograr seis medallas de oro en los Mundiales de Natación de Fukuoka (Japón), batiendo además tres récords del mundo.

-Los nadadores del Pabellón Ourense suman otras ocho medallas, hasta un total de quince, en los Campeonatos Gallegos de Natación celebrados en Ourense: oro para Cecilia Martínez (100 metros libres) y el relevo masculino junior 4x100 estilos; plata para Ángel Ferrera (100 mariposa), Daniel Toro (100 libres junior) y Pedro Vilas (200 braza junior), y oro por equipos en junior y plata por equipos en absoluta.

-La selección española de waterpolo se proclama campeona del Mundo por segunda vez consecutiva al vencer en la final a Yugoslavia por 4-2.

-Ralf Schumacher gana el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, con abandono de su hermano Michael después de un espectacular accidente en la salida en el que se vieron implicados tres coches.