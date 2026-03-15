Historia en 4 tiempos | Tres generaciones de valdeorreses en París

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Primera página de 1976.

Correos vende al día 40.000 pesetas en sellos

El director de la Universidad Laboral Rufino Segura durante su conferencia.

(2) El director de la Universidad Laboral de Orense, don Rufino Segura Arnandis, ofreció una conferencia en el Liceo sobre “Promoción Social en Galicia”, destacando que “la aceleración del cambio social en Galicia se está realizando como en ninguna otra época de su historia”.

El conferenciante abordó los propósitos de una promoción social, basados en los principios de monseñor Echarri, partiendo del estudio previo de una situación concreta en Galicia, reflejada en diversas citas de importantes autores.

De manera particular se refirió a la función de las universidades laborales y su encaje en esta promoción, glosando la labor que llevarán, de manera especial, la de La Coruña, orientada a la formación marinera; la de Orense, hacia la automoción y la electricidad, en aras de una problemática migratoria; y la futura de Vigo, para promoción de la mujer.

Su conferencia finalizó con una glosa de un poema de García Bodaño, cuya pregunta contesta con unos versos de Curros Enríquez.

Fue largamente aplaudido.

Hizo la presentación el director del Instituto Masculino, Sr. Criado Martín, que hizo una semblanza de Rufino Segura, de su dedicación a la enseñanza y a la juventud y de la importancia del tema de la promoción social a la luz y experiencia de un educador.

(1976)

Tres generaciones de valdeorreses en París

Emigrantes orensanos en un bar de París.

(1) Traemos hoy a nuestras páginas una estampa del “otro” Orense, a cuyo sacrificio nuestra provincia debe casi todo, aunque bien poco se le reconozca.

El Orense de la dura emigración, formado por decenas de miles de hombres y mujeres -¿Quién sabe su número exacto?- dispersos por toda Europa y que pese a la distancia, o quizás a causa de ella, mantienen vivo y acendrado su orensanismo y sus relaciones con la patria chica.

En París, la colonia orensana es numerosísima y abundan los emigrantes residentes allá hace muchos años y que llevado a sus familias. Recientemente, con motivo de una visita a la capital francesa del subdirector general de la Caja de Ahorros, don Ramón Alonso García, dentro de los frecuentes contactos que la entidad provincial sostiene con nuestros trabajadores en el extranjero, en un bar frecuentado por españoles se han reunido tres generaciones de valdeorreses, madre, hija y nieta, que aparecen en la fotografía junto a otros familiares y convecinos.

(1976)

Adiós al cine Río de Ribadavia

Fachada del antiguo cine Río.

(3) Las 500 butacas en las que se divirtieron varias generaciones de ribadavienses ya no están en el cine Río. Tras su cierre, en el pasado mes de diciembre, los propietarios del local donde estaba la antigua sala cinematográfica anunciaron que cambiaría de actividad.

El pasado lunes, la comisión de Gobierno de Ribadavia aprobó el proyecto mediante el que una empresa convertirá el antiguo cine en un moderno local comercial. Eso sí, respetando todas las normas del Plan Especial de Rehabilitación Interior, cuyos técnicos examinaron el proyecto para darle el visto bueno en su reunión de la comisión de seguimiento. La licencia concedida es de remodelación del edificio, como obra arquitectónica. En principio no se tocará la fachada del inmueble, pero los interiores también están recogidos en la normativa, como aumentos de volumen y materiales autorizados.

Una vez que finalicen las obras, los propietarios deberán solicitar una licencia de actividad comercial para poder poner en marcha el local.

Según indicaron fuentes municipales, aún se desconoce a qué será destinado, pero se prevé que para alguna importante actividad comercial, tanto por su tamaño como por su situación, al lado del Castillo.

(2001)

15 de marzo de 1926 - El general Francisco Franco, en Orense

En el tren expreso llegó a Orense procedente de Madrid el valeroso militar, ex jefe del Tercio, don Francisco Franco, recibido en la estación por su madre, doña Pilar Bahamonde; su esposa, doña Carmen Polo, y los señores de Franco Jaráiz, en cuya mansión se hospedarán, así como una representación del Ayuntamiento de Orense formada por los señores Rodicio y Rodríguez, aparte de numeroso público que quiso recibir a tan bravo militar, “prestigio del ejército español”.

-El joven y virtuoso presbítero don Manuel Nieves celebra su primera misa como sacerdote en la parroquia de Santa Eufemia del Centro en Orense.

-Han regresado a sus posesiones de Riobó don Florentino Temes con su distinguida familia.

-Se realizan los siguientes nombramientos en la Justicia municipal: Álvaro Rodríguez Suárez (juez de Ginzo de Limia), Emilio Álvarez Gómez (juez suplente de Pereiro de Aguiar), Francisco Salgado Romero (fiscal de Laza), Julio Pérez García (juez de Carballino) y Benjamín Coello Incógnito (juez suplente de Puebla de Trives).

-Circulan rumores en Alemania sobre una posible reunión de generales celebrada en Berlín en la que se habría tratado el restablecimiento de la antigua monarquía en el país, en donde Hindenburg ejerce como presidente desde el pasado año 1925.

15 de marzo de 1951 - Colegio de las Carmelitas en La Rúa

Han sido concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Orense, Tomás Alonso Aparicio, Francisco Álvarez Fernández, Nicolás Barja González, Manuel Conde Fidalgo, Celso González Enríquez, Vicente Muñoz Calero, José Olaizola Sarria, José Pachón Vargas, Jorge Rey Rey, Julio Rivera Grande y Luis Vigo González; Pereiro, Emilio Fernández Soto; La Peroja, Castor Novelle Rodríguez; Porquera, Ernesto Andrade Rodríguez y José Eiro Rodríguez; Rairiz de Veiga, Martín Ferreiro Martínez; Ribadavia, Julio Lira Domínguez y Antonio Paz Castro; San Amaro, Francisco Castro Pérez, José Lovelle Alén y Julio Portabales Prado; San Ciprián, Enrique Álvarez Zon y Antonio Vázquez Vázquez; Taboadela, Adolfo Cid Fernández; Villamartín, Manuel Álvarez Calvo.

-Se coloca en La Rúa la primera piedra del futuro Colegio de las Carmelitas Terciartias de San José, orden establecida en Cataluña y que establece aquí su primera Casa de Enseñanza en Galicia. El cura de Fontey, don José Cepedano Prada, dirigió el acto colocando bajo la piedra varias monedas actuales y un ejemplar de periódicos del día.

15 de marzo de 1976 - El árbitro orensano Gómez Barril “la lía” en Sarria

15 de marzo de 1976.

(1) Tres generaciones de valdeorreses en París.

-(2) El director de la Universidad Laboral de Orense don Rufino Segura Arnandis ofrece una conferencia en el Liceo sobre “Promoción Social en Galicia”.

-El árbitro orensano Gómez Barril provoca un gran escándalo en el Campo de las Insuas de Sarria (Lugo) al suspender el encuentro de Regional Preferente Sarriana-Compostela después de una primera parte en la que el colegiado mostró varias tarjetas blancas a jugadores locales y expulsó a uno de ellos, retirándose junto a su equipo arbitral entre la bronca del público y protegido por la fuerza pública, aunque no hubo ningún intento de agresión. En el descanso Gómez Barril manifestó a los delegados de ambos equipos que se veía “obligado” a suspender el encuentro porque no se encontraba “con facultades” y se consideraba además “insuficientemente protegido” por la fuerza pública, una suspensión cuyo anuncio por megafonía provocó entonces sí un fenomenal escándalo e hizo que gran parte del público cercara la caseta del trío arbitral “para pedir explicaciones”, caseta de la que el trío tardó más de dos horas en salir.

-“Beni” Fernández, asistido por “Lalo” Reverter, destaca en el Rally de Portugal a los mandos de un BMW, siempre entre los primeros hasta que se vio obligado a abandonar a mitad de la prueba.

15 de marzo de 2001 - Última “mili” obligatoria en Ourense

15 de marzo de 2001.

La última “mili” obligatoria en Ourense, después de 150 años de servicio obligatorio, “recluta” tan solo a 72 de los 506 jóvenes que entraron en el sorteo, al optar la mayoría por solicitar prórrogas de estudios o acogerse a la exención de la objeción de conciencia.

-(3) El cine Río de Ribadavia cierra sus puertas y sus propietarios reciben luz verde para convertir el inmueble en un local comercial.

-El ourensano Alberto Núñez Feijóo, director general de Correos, presenta junto al ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, el nuevo Plan Estratégico de Correos para los próximos años, que prevé multiplicar su beneficio por diez e invertir en Galicia un total de 5.000 millones de pesetas.

-El Deportivo logra un nuevo hito en su historia al clasificarse para cuartos de final de la Liga de Campeones, al conseguir el empate que necesitaba (1-1) ante el Milan en San Siro con goles de Djalminha de penalti para los coruñeses y de Shevchenko para los italianos, que con este resultado quedan eliminados.