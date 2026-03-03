Historia en 4 tiempos | “Txapote”, el principal asesino de ETA

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Orense consume cinco mil kilos de pescado diariamente

Don Alfonso Rodríguez Fernández, presidente del Sindicato provincial de Pesca.

(2) Hablamos del pescado, del que Orense es una plaza de gran consumo, con don Alfonso Rodríguez Fernández, presidente del Sindicato provincial de Pesca.

-¿Se puede decir que Orense está bien surtida en este artículo?

-Del todo. Lo que se dice bien del todo, tan bien como puede estarlo cualquier mercado de capital de provincia pesquera, incluso mejor surtidos que algunos de aquellos. Esto se demuestra sólo cono ver los restaurantes que exhiben en sus escaparates merluzas, rodaballos, lubinas o lenguados como no hacen los de esos puertos.

-¿Qué puertos nos abastecen?

-Los mejores de Galicia, tales como Marín y Portonovo en pescados menudos -sardina, bacaladilla, jurel, chicharrillo, xouba...-; Vigo y La Coruña para pescados de mayor tamaño -merluza, lubina, lenguado, mero, besugo, robaliza, rodaballo...- y para marisco El Grove, La Coruña, Cambados, Bueu y Marín. También trabajamos un “puerto” muy respetable, que es Madrid, desde donde reexpiden a provincias el gambón, la buena gamba y las angulas, especialmente.

-¿Cuánto pescado consumimos los orensanos al día?

-Depende de las épocas. Hoy por hoy, la mitad de lo que se puede consumir en verano. Pongamos, en este momento, 5.000 kilos, entre pescado y marisco.

-¿Qué tal va el consumo de congelado?

-En los mercados de Orense, no siendo pulpo, calamares y “potas”, tiene poca aceptación.

-Aquí se prefiere lo fresco.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Paso al Carnaval

El “Pollito”, gran triunfador en el Carnaval.

Disfraces en Orense.

(1) Ayer fue martes de Carnaval. Lució un día gratísimo y por la tarde, con gran parte del comercio cerrado, las calles de Orense se vieron muy concurridas, especialmente las del centro, en donde “el Paseo” fue un hervidero de gente para contemplar el desfile de las numerosas marscaritas que se presentaron. También en los barrios hubo sus carnavales populares. Bailes en las Sociedades. Y al mediodía, nuevos menús gastronómicos a prueba de resistencia.

Desde el sábado hasta ayer la sierra de Queixa ha sido escenario de los llamados carnavales en la nieve, que han tenido un éxito sin precedentes en la corta historia de esta fiesta de disfraces.

Hubo números con mucho humor, como el de “Los Ratones”, el de “Los Médicos”, el del policía montado del Canadá pero en borriquillo, la “Gheisa”, o “Los Camelllos” que hicieron el más difícil todavía esquiando a dos, porque las patas del rumiantes hacen indispensable dos esquiadores por camello.

El lunes también hubo carnaval infantil, con muchos niños y niñas disfrazados. Se premiaba, sobre todo, la originalidad, y ésta estuvo de parte del “Pollito”, primer premio allí y en la discoteca “Dominique” o en “El Corte Inglés” de Vigo.

(1976)

Manuel Marín inaugura las “Jornadas económicas” del Liceo

José Carlos Martínez Pedrayo y Manuel Marín ante el público del Liceo.

(3) Manuel Marín, exvicepresidente de la Comisión Europea y actualmente diputado socialista, inaugura la primera edición de las “Jornadas Económicas” del Liceo de Ourense disertando sobre los retos de futuro de la Unión Europea, especialmente sobre su ampliación, presentado por el presidente del Liceo José Carlos Martínez Pedrayo.

Declarado “europeísta convencido y confeso”, Marín es una de las personas responsables de la entrada de España en la Comunidad Europea.

Invitado por el Liceo, acudió para hablar de un tema que califica de “apasionante”, la construcción europea, cuyo principal reto ahora es la ampliación a 27 países y cómo conjugarla con los intereses locales.

Marín también habló sobre la crisis de las “vacas locas”, y reconoció la necesidad de revisar la política agraria común.

En la conferencia del Liceo estuvieron presentes numerosos miembros del Partido Socialista en Ourense, como Pablo López Vidal o Antonio Otero. Al acto asistieron también el copresidente de Caixanova Manuel Bermúdez o el presidente de Cruz Roja Manuel González.

El presidente del Liceo, José Carlos Martínez Pedrayo, explicó que las “Jornadas económicas” tendrán continuidad con otras dos conferencias que pronunciarán a lo largo de este mes de marzo el director general de Caixanova Julio Fernández Gayoso y el economista Miguel Muñiz.

(2001)

3 de marzo de 1926 - Auto Industrial se muda en Orense

El orensano don José Pemán salió en viaje comercial para Asturias.

-En Orense ha sido pedida la mano de la bella señorita Inés Freijanes para el joven oficial de Regulares don Eloy Álvarez. Hizo la petición el tío del novio, don Ángel Martín Mouriño, capitán-cajero con destino en la Zona de Reclutamiento de Orense.

-El cementerio de Orense acoge el entierro de doña Remedios Cachalvite Nespereira, viuda del teniente coronel señor Hermida, una imponente manifestación de duelo que contó con representaciones de todas las clases sociales de la ciudad y fue presidido por los señores gobernador civil y militar, el teniente coronel jefe de Cazadores de Mérida, el abogado don Narciso Rivas Martínes y los canónigos señores Carrascal y Sánchez.

-La empresa Auto Industrial informa que su servicio de automóviles a Carballino, conocida como La Popular, traslada su administración en Orense al número 44 de la calle del Progreso, tienda de Ultramarinos de don José Antonio Varela, frente al Banco de España.

3 de marzo de 1951 - Truman se toma unas vacaciones

El director del Instituto Nacional de Previsión en Ribadavia, don Antonio Pan, obsequia a sus amistades y todo el personal de la oficina con motivo de la celebración del 43 aniversario de la fundación de la entidad.

-El Orfeón Unión Orensana se presenta ante las autoridades provinciales y locales con un magnífico recital que incluyó la interpretación de pasodobles, composiciones, concierto de la rondalla e interpretación de la obra “El regreso a la Patria”, bajo las direcciones del maestro Vide y don Jesús Pérez, director de la rondalla. El gobernador civil, don Vicente Muñoz Calero, cerró el acto con un elocuente discurso.

-Andrés Martino Trueba toma posesión como nuevo presidente de Uruguay.

-El presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, sale con destino a Florida para pasar tres semanas de vacaciones alejado de la Casa Blanca acompañado de 16 miembros de su séquito y 29 periodistas y fotógrafos, un “descanso” que el dirigente se toma en plena crisis internacional con la guerra de Corea y las hostilidades con la Unión Soviética en plena ebullición.

3 de marzo de 1976 - El paro de los camioneros genera problemas en Orense

3 de marzo de 1976.

Nacieron en Orense: Milagros de Machín López, Marta Quevedo Mira, Montserrat Prieto Carneiro, Martín López Lindoso y Noemí Martínez Irles.

-(1) El martes de Carnaval se celebró en Orense con bastante animación, destacando los llamados carnavales en la nieve en Cabeza de Manzaneda.

-(2) Don Alfonso Rodríguez Fernández, presidente del Sindicato provincial de Pesca, nos habla sobre el consumo de pescado en Orense.

-El paro de los camioneros se recrudece en Orense y ya comienza a haber problemas de abastecimiento y distribución, resultando afectadas las plazas de abastos, las industrias del Polígono de San Ciprián, los repartidores de butano, Uteco o Campsa.

-El gobernador civil de Orense, don Joaquín Llobell Muedra, informa de la posible visita de los reyes de España a nuestra provincia antes del próximo verano, exhortando a los miembros natos de la Permanente, los delegados de los distintos ministerios y los jefes de servicio a iniciar los preparativos y concretar los lugares que don Juan Carlos y doña Sofía visitarán durante su estancia en Orense.

3 de marzo de 2001 - “Txapote”, el principal asesino de ETA

3 de marzo de 2001.

(1) Manuel Marín, excomisario europeo y actual portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, inaugura la primera edición de las “Jornadas Económicas” que organiza el Liceo de Ourense con una conferencia sobre “El futuro de la Unión Europea después de Niza”, presentado por el presidente del Liceo, José Carlos Martínez Pedrayo.

-El pivot estadounidense Voise Winters supera la prueba y ficha en principio por un mes por el Club Ourense Baloncesto, ampliable hasta final de temporada en función de su rendimiento.

-Las autoridades confirman que Francisco Javier García Gaztelu “Txapote”, número uno del aparato militar de ETA detenido hace unos días en la localidad francesa de Anglet, es el autor material de los disparos que acabaron con la vida del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, y aseguran que se trata del “líder más importante de la banda terrorista detenido en mucho tiempo”, implicado también como autor material en los asesinatos del socialista Fernando Múgica y de los populares Gregorio Ordóñez y Manuel Zamarreño.