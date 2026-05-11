Historia en 4 tiempos | Sin valla protectora

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

La primera 11 de mayo 1976. | La Región

Sin valla protectora

Valla Protectora en Curros Enriquez. | La Región

Parece que la inspección municipal de obras vuelve a dormirse, porque de otro modo no explica que en la construcción de este edificio, en calle céntrica, de notable circulación, no se haya exigido la presencia de la valla protectora que vuele sobre la acera, para proteger a los viandantes de la posible y fácil caída de elementos de la construcción.

Así, en el casco mismo de la ciudad, calle de Curros Enríquez, ocurren estas cosas.

Pero quienes deban de procurar que las ordenanzas municipales se cumplan, deber de estar tomando a risa esta responsabilidad. Ellos, duchos en la materia, saben que no les caerá ni la piedra, ni el caldero, ni el hormigón en la cabeza.

¿Cómo se explica, de otro modo, esta negilgencia?

(1976)

Pasan los gitanos

Una familia de gitanos pasando junto a la fuente de Concepción Arenal. | La Región

La mañana de ayer, llena de sol y de animación, registró una vez más la curiosa, anacrónica estampa del paso de los gitanos por las calles orensanas, en su bohemia y trashumancia hacia algún otro punto provisional de residencia.

Los carritos, modernizados ya con ruedas de goma, transportan los cachivaches domésticos, la casa que será construida y que va como prefabricada de hojalatas, cartones y uralitas, sobre estos ahora pequeños carromatos que continúan siendo propulsados a pulmón de caballería, pues lo cierto de la carestía del petróleo llega también a estas gentes.

Los jóvenes de la familia, él delante; la moza detrás conduciendo la segunda caballería de la reata, con el chaval, el perro y algún que otro churumbel entre los trastos, llevan por las calles de la civilización, de los ómnibus, de los mil quinientos, de la plaza de Don Bosco con la fuente de doña Concepción, su pequeña ciudad bohemia a la búsqueda de una nueva y provisional residencia.

Como si el mundo, la vida, la historia, la era atómica, la filosofía de Kierkegaard y los problemas sociopolíticos de la socialdemocracia les tuviera muy sin cuidado.

Ellos son así, los gitanos, a su modo felices, a su modo incomprendidos, a su modo envidiados por los que creemos tenerlo todo y por eso ellos nos llaman “payos”, que a lo mejor, en su semántica, quiere decir “infeliz”.

(1976)

Alfredo Conde: “Ser ilustrado neste país é un deporte de alto risco

Alfredo Conde coa súa última novela. | La Región

Unha novela, non unha biografía. “Azul Cobalto. Historia posible do marqués de Sargadelos” é, ademáis da última publicación do escritor ourensán Alfredo Conde, un tributo á figura de Antonio Raimundo Ibáñez e á todo o século XVIII, “do que somos fillos”.

Conde, que presentou a súa novela na galería Sargadelos da cidade, confesa que acabou “reinvindicando ó marqués porque acabei simpatizando con él”, e que Galicia ten “unha débeda histórica coa súa persoa”.

No seu proceso creativo e de recopilación de documentos sobre a vida de Raimundo Ibáñez fixo o seu maior descubrimento co século XVIII, “que en España se estuid moi pouco pero que constitúe o século do que depende todo o que somos hoxe”. “Ser ilustrado neste país é un deporte de alto risco”, engade.

Satisfeito coa gran aceptación a nivel de ventas de “Azul Cobalto”, o escritor alaricano está sorprendido polo feito de que moitas persoas vexan na obra unha biografía do marqués. “Personaxes ou situacións figurados sono tomados por reales polos lectores, o que é un bo sinal”, afirma.

Raimundo Ibáñez foi o impulsor da mítica fábrica de Sargadelos, unha entidade que máis alá do meramente productivo constitúe un referente cultural da Comunidade Galega.

Crónica de E. Rodríguez (1976)

11 de mayo de 1926 - Cintas para los ciclistas en Orense

Regresaron a Orense de su viaje de novios don Alfredo Chamochín y su bella esposa.

-Para don Antonio Casar, hijo del presidente de la Diputación, don Celso, ha sido pedida la mano de la bella señorita Elena Fernández Rego.

-Saludamos en Orense al juez municipal de Coles, don Emilio Temes.

-Las carreras ciclistas que van a celebrarse estos días en Orense reciben numerosas y artísticas cintas de bellísimas señoritas orensanas, entre ellas las señoritas Carmen Padilla, Amelia y Filo Mosquera, Maruja Morenza, Conchita Valcarce, M. Mancisidor, Florinda Ulloa, Maruja Quiroga, María Luisa Gobartt, Sandoval, Maruja y Amelia Falcón, Pilar Rodríguez, Elina Carballo, Purita García o Joaquina Fernández.

-El joven de Orense don Emilio López Chamochín obtiene el título de bachiller.

-Están en Orense pasando una temporada con su familia los señores de Fitera, don Alberto Quiroga, descendiente de las casas de Lemos, Lagos del Fierro y Chaperón de la Barca.

11 de mayo de 1951 - Francia reconoce 28 mil muertos en Indochina

Nacieron en Orense: Cruz Regal Vázquez, Miguel Iglesias Iglesias, José Pardo Sas, Ángeles Saeta Fernández y Ramón Fernández Fernández.

-Ha dado a luz un niño, quinto de sus hijos, doña Dolores Romero, esposa de don Luis Pérez.

-En Orense recibió la Primera Comunión el niño Víctor Varela Carid, hijo del abogado don Amadeo Varela Rodríguez y doña Consuelo Carid Vázquez.

-En Ribadavia fue bautizado un niño, segundo hijo del apoderado de Establecimientos Lago y Lago en la villa don Julio Touza Domínguez y esposa, Purificación Rodríguez. El niño recibió los nombres de Julián Emilio, y fue apadrinado por don Víctor Lorenzo y su esposa, doña Carmen Bóveda.

-Se inicia la expedición del Documento Nacional de Identidad en Orense, obligatorio para todas las personas de entre 19 y 25 años y voluntario para el resto.

-Francia reconoce un total de 28 mil muertos en los combates contra las fuerzas rebeldes comunistas en Indochina, una cifra que incluye a 9.925 franceses, 9.000 indochinos, 1.593 miembros de la Legión Extranjera y 4.762 estadounidenses que lucharon junto a los franceses.

11 de mayo de 1976 - Nueva etapa para la Casa de la Juventud

Nacieron en Orense: Patricia González Pérez, Javier González Nóvoa, Ana Carid Peña y José Prol Vázquez.

-Éxito de los tiradores orensanos en los Campeonatos Gallegos de tiro disputados en Pontevedra, con Karol Fernández de Menor, campeona en carabina match, y Enrique de León Castro, subcampeón en pistola libre.

-Un grupo de jóvenes convoca a la prensa para informar del comienzo de una “nueva etapa” en la Casa de la Juventud de Orense, cuyo edificio de cuatro plantas situado en la calle Capitán Cortés se encuentra vacío desde que la OJE se trasladó a la Casa del Movimiento, pese a contar con un director nombrado hace un mes (don Francisco Cambeses). Los jóvenes invitan a todos a las instalaciones, donde ya trabajan los “boy scouts”, el grupo teatral Histrión-70 o el grupo juvenil del Ateneo, y anuncian la celebración de una Semana cultural y un concierto del cantautor aragonés Labordeta para el próximo mes de junio.

-(1) Pasan los gitanos por Orense.

-(2) Una obra sin valla protectora en la calle Curros Enríquez, en pleno centro de Orense.

11 de mayo de 2001 - El casco histórico de Ourense, sin coches

El control del acceso de vehículos al casco histórico de Ourense comenzó con la colocación de los primeros pivotes en la calle San Francisco, limitando el paso a vehículos autorizados (residentes, urgencias y carga y descarga), una medida que ha sido acogida con dudas por los vecinos tanto por su funcionamiento efectivo como por su posible repercusión en los negocios.

-El ourensano Alberto Núñez Feijóo, director general de Correos, logra la “paz laboral” en la entidad al firmar un acuerdo con los seis sindicatos mayoritarios de la empresa pública por el que se regula la política de personal para los próximos cuatro años.

-(3) El escritor alaricano Alfredo Conde presenta su nueva novela, “Azul cobalto”, en la Galería Sargadelos de Ourense.

-El Kinder Bolonia gana la Euroliga de baloncesto al vencer en el quinto partido del playoff final al Tau Vitoria por 82-74, una final en la que los vitorianos llevaron al límite al gran favorito que cuenta en sus filas con figuras como Ginobili, Rigaudeau o Jaric.