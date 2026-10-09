Historia en 4 tiempos | Veinte mil vehículos en la ciudad de Orense

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La portada de La Región del 9 de octubre del 1976. | La Región

Veinte mil vehículos en la ciudad de Orense

El problema del tráfico y el aparcamiento en Orense se ha convertido en crónico, resumido por el jefe de la Policía Municipal don Adolfo Villar: “Es que no cabemos en la ciudad”.

Un problema que se agrava al conocer el último dato de empadronamiento de vehículos de motor, que ahora se hace como si fuese un censo de vecinos: 19.520 vehículos que pagan el Impuesto Municipal de Circulación. Si añadimos las altas normales desde primeros de este año, habremos sobrepasado los veinte mil con facilidad.

Los vehículos colapsan las calles de Orense. | La Región

De este total, unos 1.125 corresponden a motocicletas y ciclos, y unos 1.350 son camiones, ómnibus y vehículos de servicio público. Haciendo cuentas, con un promedio de cinco metros para el aparcamiento de cada vehículo, se necesitarían cien kilómetros de calle, a una banda, para su estacionamiento en línea. No sabemos si la ciudad tiene cien kilómetros de calle aptos para el estacionamiento, y sí es cierto que bastantes se guardan en garajes y cocheras. Pero tampoco sabemos cuántos vehículos llegan diariamente a la ciudad desde el resto de la provincia o de fuera. Pero un dato es cierto: “somos” veinte mil y las calles orensanas no llegan para alojar a tanto vehículo.

Otro dato curioso: en 1930 Orense tenía 21 mil habitantes, por lo que ahora, en 1976 y con 80 mil habitantes, tenemos tantos vehículos como entonces habitantes. En 1930 no habría más de un millar de vehículos, todavía se podía a jugar a la pelota en las calles orensanas y el paso de un vehículo nuevo por la calle del Progreso era un acontecimiento.

De continuar la progresión, en 1980 tendremos 35 mil vehículos, casi el doble de los actuales, y harían falta 175 kilómetros de calle para aparcar. Mejor no ir más allá.

Dos exprofesores del Colegio Universitario de Orense, en huelga de hambre

Dos ex profesores del Colegio Universitario de Orense a los que no se les ha renovado su contrato este curso se declaran en huelga de hambre, encerrándose en el despacho que ocupaba uno de ellos. Los dos profesores, aislados del exterior por decisión de las autoridades académicas, hicieron pública una nota en la que señalan que el director del Colegio, señor Castedo, envió a dos bedeles para que les hiciesen salir del edificio, pero no depusieron su actitud. Pese a este aislamiento impuesto, los profesores reconocen en la misma nota que han recibido visitas de numerosos compañeros interesándose por su situación.

Los dos profesores en huelga de hambre. | La Región

El encierro y huelga de hambre de estos profesores ha encontrado una amplia resonancia en el mundo de la enseñanza y en otros ámbitos de la vida local. Así, han firmado cartas de apoyo los socios del Cine-Club Padre Feijóo, los trabajadores de la Caja de Ahorros Provincial, el Colegio de Doctores y Licenciados o un grupo de profesores del propio Colegio Universitario, estos últimos rechazando la actuación del equipo directivo del centro y protestando por el bloqueo impuesto en el edificio, al que los bedeles no permiten el acceso.

A estas cartas de apoyo hay que añadir los comunicados de la Asamblea de Representantes del Profesorado de EGB, un grupo de asistentes sociales o la U.T.T. del Sindicato de Actividades Sanitarias, que también piden la inmediata reincorporación de los profesores despedidos.

Homenaje multitudinario al Sanmiguel y a Julio Martínez

Políticos, empresarios, hosteleros, pero sobre todo muchos amigos: 1.500. Bien engalanados para la ocasión, se dieron cita en Expourense para acompañar a Julio Martínez, el fundador del Sanmiguel, en una comida en la que se conmemoraron los 50 años de vida del restaurante.

Homenaje al Sanmiguel en Expourense. | La Región

Uno de los trabajadores entrega un obsequio a Julio Martínez. | La Región

El fundador del prestigioso establecimiento fue recibido entre aplausos que los asistentes le dedicaron en homenaje a toda una vida dedicada a la hostelería. Además, actuó en su honor la Real Banda de Gaitas de la Diputación. Muy emocionado, Julio Martínez recibió numerosos regalos de empresas, amigos e instituciones. Así lo hicieron Aurelio Miras Portugal, director xeral de Turismo, en nombre de la Xunta; José Luis Baltar, presidente de la Diputación, y Manuel Cabezas, alcalde de Ourense.

Embutidos, pimientos, mejillones, callos o ternera conformaron el menú, elaborado por diez cocineras llegadas de distintos puntos de Galicia y servido por los alumnos que estudian Hostelería en las escuelas gallegas.

Julio Martínez tuvo palabras de agradecimiento para todos los que escogieron el restaurante “para sus comidas, bodas, bautizos y comuniones”, con un recuerdo especial para su familia, para los cocineros de toda España que le acompañaron ayer y para los asistentes: “Sois vosotros los que os merecéis este homenaje por ser fieles clientes”.

9 de octubre de 1926 | Alumnas orensanas brillantes

Con gran brillantez terminaron los estudios del Bachillerato las siguientes alumnas del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Orense: Filomena García Sola, Bina Rodríguez Rodríguez y Sara Fernández Rodríguez.

-La joven orensana señorita Esther García Couceiro regresa a nuestra ciudad después de su triunfo en el Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid con brillantes calificaciones, recibiendo muchas felicitaciones su padre, el sobrestante de Obras Públicas don Manuel García Porto.

-Llegó a Orense el culto profesor de la Normal de Zamora y diputado por aquella provincia don Fausto Martínez Castillejo.

-El joven don Marcelino R. de Dios salió para Santiago para continuar sus estudios en la Facultad de Medicina.

-Marchó a Madrid con su distinguida y bella esposa el culto catedrático de Acústica y Óptica de la Universidad Central don Manuel Martínez Risco.

-Llegó a Orense procedente de Maceda el abogado don Ramón Villarino de Sáa, acompañado de su distinguida esposa.

9 de octubre de 1951 | Por una Alemania “unida y en Europa”

Nacieron en Orense: Claudio Álvarez Pérez, Teresa y Luisa Vázquez López, Jesús Bermejo Docampo y Concepción Pereira Fernández.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Luis Rodríguez Vázquez, Abelardo Álvarez González y esposa Carmela González Prieto, Digna Sánchez Sieiro e hijos menores, Avelino Crespo Fernández, Antonio Salgado González y Luis González Lorenzo.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella y distinguida señorita Maruja Leal Dopazo, maestra nacional, y el culto profesor de la Escuela de Comercio de Vigo don Manuel Domínguez Álvarez. Fueron padrinos la madre de la novia doña Aurelia Dopazo y el hermano del novio don Antonio Domínguez Álvarez.

-El canciller de Alemania Federal, Adenauer, pronuncia un discurso en el Gran Salón de Exposiciones de Berlín en el que reclamó “la unidad de Alemania y su incorporación a una Europa integrada”.

9 de octubre de 1976 | Nuevo instituto de BUP y COU en Carballiño

Nacieron en Orense: María del Carmen González, Secundino Basalo Fernández, Susana Senra Pérez, Raquel Iglesias Gómez y Rebeca Vázquez Paradela.

-Se casaron: Celso Rodríguez Fernández y Ángeles Fernández Sotelo, Cándido Janeiro Portela y Purificación Fidalgo Ojea, Manuel Rodríguez Novoa y Teresa Falcón Fernández, Ángel Rodríguez Ferreiro y Olga Blanco Iglesias, Julio Moure Parada y Ramona Calviño Gallego, Antonio Gómez Gutiérrez y María González Martínez, Castor Prieto Alonso e Inés González Rodríguez.

-Abre sus puertas el nuevo Instituto de Bachillerato de Carballiño para alumnos de BUP y COU impulsado por el señor Perea.

-(1) La ciudad de Orense alcanza los veinte mil vehículos empadronados, una cifra que no cabe aparcados en las calles de la ciudad, donde harían falta cien kilómetros de calles para disponer de plazas suficientes.

-(2) Dos exprofesores del Colegio Universitario de Orense a los que no se les ha renovado el contrato este curso se declaran en huelga de hambre y se encierran en el que fue despacho de uno de ellos, en el centro educativo, recibiendo numerosas muestras de apoyo y solidaridad.

9 de octubre del 2001 | Nuevos nombramientos eclesiásticos

l obispo de Ourense, Carlos Osoro, realiza varios nombramientos, entre ellos el de su nuevo secretario particular, Julio Grande Seara; el nuevo delegado para el clero, José Gallego Borrajo, o los nuevos párrocos: Lisardo Fernández Nieves (Calvos de Bande), Manuel Rodríguez Álvarez (Vilar das Tres), José García Ribero (Escornabois), Antonio Fernández Blanco (A Gudiña) o José González Alonso (Verea).

-El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra protagoniza un mitin electoral del PSOE en Ribadavia derrochando ironía y crítica contra Manuel Fraga, al que se refirió como “el del cartel desde los tiempos del franquismo”.

-El Ourense vuelve a las andadas y cae en el Couto ante el Barakaldo por 0-1 con gol de Seoane en propia puerta

-(3) El restaurante Sanmiguel celebra su 50 aniversario con un emotivo homenaje a su fundador, Julio Martínez, que reunió a 1.500 personas en Expourense.

-El ciclista francés Richard Virenque gana la clásica París-Tours culminando una escapada de casi 250 kilómetros.