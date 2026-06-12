Historia en 4 tiempos | El Velle gana la Copa Diputación

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

Accesos peligrosos al puente de La Burga.

Accesos peligrosos al puente de La Burga.

(2) Foto superior: siguiendo esta dirección se llega al puente de la Burga, punto desde el que se observa el estrechamiento de la calzada, de más de metro y medio.

Foto del centro: un detalle de la acera que estrecha la calzada del puente. Una acera hundida, sin señalizar el peligro, sobre la que remontan las ruedas de numerosos vehículos y en cuyo punto ya ha sido atropellada y muerta una persona.

Foto inferior: entrada al puente de la Burga desde la avenida de Zamora, junto a las Josefinas. Nuevo estrechamiento de calzada, también en varias ocasiones remontada por las ruedas de los vehículos.

Un estrechamiento de calzada sin señalización alguna en ambos lados; sin que se ponga de manifiesto el peligro de la maniobra que habrá de realizar el conductor. Ni el Ayuntamiento ni Obras Públicas se han preocupado de esto.

Foto superior: hay que señalizar este estrechamiento y, cuando menos, colocar en el borde de la acera una valla metálica protectora como las que hay colocadas en otros puntos de la ciudad, y que sirven para poco. Aquí, sí, protegería a las personas.

Foto inferior: también aquí falta la señalización. Debería existir otra valla señalizadora y protectora, puesto que, de noche, estos puntos resultan peligrosísimos.

Crónica de Urbano

(1976)

Un automóvil se empotra contra la sucursal de la Caja de Ahorros en el Posío

El coche empotrado contra la sucursal.

(1) A consecuencia de un choque de automóviles, uno de ellos se empotró contra la puerta de entrada de la sucursal urbana de la Caja de Ahorros del Jardín del Posío.

El accidente tuvo lugar a las diez y veinte de la noche, y los protagonistas fueron Juan Zorelle Castro, natural de Barbadanes-Valenzana, y José Martínez Nóvoa, vecino de la avenida de Santiago.

El primero bajaba de la calle de Lugo y fue a chocar contra el Seat 600 que por la calle de General Franco se dirigía al centro de la ciudad. A consecuencia del encontronazo el vehículo salió despedido hacia la acera y chocó contra la cristalera de la Caja. Su conductor, al parecer inválido, resultó herido de gravedad y fue trasladado a la Residencia Sanitaria con un traumatismo craneal. El Seat 600 llevaba en los asientos posteriores seis garrafas de licor y los desperfectos pueden observarse en la fotografía de Reza. Los funcionarios de la Caja llegaron a la sucursal a los pocos minutos del accidente, al ser avisados por la señora de la limpieza que trabajaba allí en ese momento. Don Víctor Quijada aseguró a La Región que por la noche quedarían en la oficina un par de vigilantes, además del sereno, y al día siguiente abrirán a la hora habitual, resolviendo el “entuerto” como se considere más oportuno.

Al producirse el accidente se concentraron en el lugar muchos vecinos y personas que pasaban por la calle, con todo tipo de comentarios y versiones sobre lo sucedido.

(1976)

Los Gurriarán “retornan” a Valdeorras

Miembros de la familia Gurriarán, en Valdeorras.

(3) Si los Buendía sólo conocieron cien años de soledad en la mítica Macondo, la primera congregación de “Gurriaranes de la tierra” que tuvo lugar en el monasterio de Xagoaza demostró que, tras cinco siglos, la estirpe más famosa de Valdeorras sigue más viva y unida que nunca.

Doscientas personas, descendientes de Asencio de Gurriarán, que emigró del País Vasco a Valdeorras durante el siglo XVI, participaron en una reunión preparada desde hace tres meses por tres miembros de la familia, procedentes de América, Europa y diferentes puntos de España.

Una buena parte de los asistentes ni tan siquiera se conocían entre sí. Venezuela, Francia, Andalucía, Canarias, Cataluña, Euskadi, Galicia… las procedencias eran de lo más variado.

El investigador Ricardo Gurriarán, uno de los promotores de la iniciativa, explicó que “lo que tratamos es, ante todo, que nos conozcamos, ya que la mitad de los miembros de nuestra familia viven fuera de Galicia. Muchos no conocían tan siquiera la zona de O Barco, ya que son segundas o terceras generaciones de Gurriaranes que emigraron por todo el mundo”.

La masiva respuesta a la convocatoria (no pudieron asistir, por diferentes motivos, más de 40 de los Gurriaranes vivos) hace pensar a los promotores que “esto puede tener continuidad de cara a años venideros”.

Ricardo Gurriarán presentó durante la jornada de convivencia la “Expogurri”, un completo catálogo de fotografías, testimonios, documentación, objetos y recuerdos de la familia desde principios del siglo XVI.

Crónica de Sindo Martínez

(2001)

12 de junio de 1926 - Portugués detenido por “faltas a la moral”

Han sido nombrados los siguientes maestros en la provincia de Orense: Juan Otero Álvarez (Barbantes-Pungín), Antonio Amado Rodríguez (Cimadevila-Junquera de Ambía), Perfecto Fernández Martínez (Santa Ana-Pereiro de Aguiar), Gregorio González Vicente (Recarey-Bande), Ramón Casares Gómez (Sadurnín-Cenlle), Vicente Docampo Biel (Pazos de San Clodio-San Ciprián) y Servando Guerra Savilaus (Torguedo-Piñor de Cea).

-El nuevo presbítero don Aurelio Figueiredo Rodríguez celebra su primera misa como sacerdote en la parroquial de San Facundo de Cea.

-El joven don Felipe Formaso Bouzas termina con gran aprovechamiento la carrera de perito mercantil.

-Un joven de 19 años, limpiabotas y natural de Braga (Portugal), es detenido en la calle de Paz Nóvoa de Orense por “faltas a la moral”. El gobernador civil le impuso una multa de 500 pesetas y, como no le hizo efectiva pasó a la cárcel a sufrir el arresto correspondiente.

12 de junio de 1951 - Muere ahogado un niño en Celanova

Nacieron en Orense: Ángeles Blanco Carvajales, Ángel Piedras Aneiros, Juan Garrido Conde, Gloria Valeiras González, Roberto Carballo Sequeiros y Jesús González Rodríguez.

-Un niño de seis años muere ahogado en Celavente al caer en una fuente pública.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita Milagros Cofán Cortiñas y el joven don Santiago González, representado en la boda por su padre, don Adolfo González, industrial de Alongos, pues el contrayente se encuentra en Buenos Aires. Fueron padrinos don Joaquín Gómez, funcionario del Banco de España, y su esposa doña Rosa Llamas.

-Por don Luis Rodríguez y sus hijos Dolores y José Doniz y esposa, y para su hijo, don Manuel Rodríguez, ha sido pedida a don Julio Villanueva, maestro de obras en Orense, la mano de su encantadora hija Marinita.

-Cinco japoneses acusados de criminales de guerra son ejecutados en Los Negros, en Australia, ejecuciones con las que se da por terminado el proceso australiano contra los crímenes de guerra cometidos durante la pasada II Guerra Mundial.

12 de junio de 1976 - Idi Amin escapa ileso de otro atentado

12 de junio de 1976.

Nacieron en Orense: Patricio Rodríguez Copo, José Taboada Fernández, Manrique Rodríguez Doforno y, Belén Villalva Gerónimo.

-(1) Dos coches chocan a la altura del Jardín del Posío y uno de ellos se empotra contra la entrada de la sucursal de la Caja de Ahorros en la zona, resultando herido grave su conductor. La hora del accidente, pasadas las diez de la noche, evitó lo que pudo haber sido una tragedia.

-(2) Los accesos al Puente de la Burga, en Orense, un peligro para peatones y conductores.

-El presidente de Uganda, Idi Amin, sale ileso de un nuevo atentado, esta vez con granadas de mano arrojadas al paso de su comitiva que mataron al chófer y guardaespaldas del mandatario e hirieron a 66 personas. Desde que Amin se hizo con el poder derribando al presidente, Milton Obote, ha sufrido al menos una docena de atentados, aunque éste es el primero reconocido públicamente por el régimen al producirse a la vista de todo el mundo.

12 de junio de 2001 - El Velle gana la Copa Diputación

12 de junio de 2001.

El Ourense dice definitivamente adiós al ascenso a Segunda al caer derrotado ante el Ceuta por 2-1 en el cuarto partido de la liguilla, en la que ha sumado tres derrotas y una sola victoria.

-(3) La familia Gurriarán, la “estirpe” más famosa de Valdeorras, reúne a más de doscientas personas procedentes de América, Europa y España en el monasterio de Xagoaza.

-El Velle gana su cuarta Copa Diputación al vencer en la final al Ourense B por 3-2 después de una prórroga y en medio de una gran polémica arbitral, con hasta tres expulsados en el filial rojillo y una gran tangana final que afearon la que tenía que haber sido fiesta del fútbol modesto ourensano.

-La cantante Madonna inicia su gira mundial “The Drowned World Tour” en el Palau Sant Jordi de Barceloan ante 18 mil espectadores.

-El tenista brasileño Gustavo Kuerten gana su tercer título de Roland Garros al vencer en la final al español Alex Corretja.