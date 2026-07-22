Historia en 4 tiempos | Visita oficial de José María Aznar a Ourense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

Primera página del 22 de julio de 1976.

Histrión-70, a Portugal

Cartel de Xaime Quesada para el grupo Histrión-70.

(2) Iste é o cartel que Xaime Quesada fixo pro grupo de teatro ourensán Histrión-70. Iste grupo participará no Festival de Teatro de Setúbal, os días 28 e 29 de xulio, e o día 30 no Teatro da Trinidade de Lisboa pra colonia galega i española da capital portuguesa.

Parece ser co Ministerio de Comunicación Social de Portugal está moi interesado en que o grupo faga unha campaña teatral polos pobos i aldeas do Alentexo e o Norte do país dentro do programa de descentralización da cultura levado a cabo por iste Ministerio.

As obras que Histrión levará a Portugal son “S.O.S. do estrelecer” e “Antígona”, as dúas en galego.

Sin duda as representacios de Histrión en Portugal contribuirán dun feito importante á comunicación entre dúas culturas tan próximas como son a galega e a do norte de Portugal.

(1976)

La gente dice que tiene miedo

Un voladizo peligroso en la avenida de Buenos Aires.

(1) En la ciudad pasan las cosas más extrañas. Si no fuera porque en muchos casos entrañan peligro, sería para mondarse de risa.

Vean el ejemplo.

Este voladizo ha sido hecho como protección de la obra llevada a cabo en esta casa de la avenida de Buenos Aires hace ya largo tiempo. ¿Qué pasó con la obra? Extraña cosa. ¿Qué pasa con la valla?

Ahí la tienen ustedes.

La gente dice que tiene miedo al pasar por aquí. Dice, con razón, que la valla, este armatoste de madera, amenaza ruina y que llega a tener uno de los soportes en tan falsa posición, que nadie se imagina el porqué continúa en pie.

¿Que se cae la valla y mata a alguien? Todo es cuestión de litigios. El muerto, bien muerto quedará.

Ni propietario de la casa, ni Ayuntamiento, parecen tener el mínimo interés por la seguridad viaria.

Además, ¿qué ordenanza municipal autoriza a tener una obra paralizada así sin plazo fijo?

Crónica de Urbano

(1976)

Visita oficial de José María Aznar a Ourense

José María Aznar, saludando a los vecinos en Celanova.

(3) El presidente del Gobierno, José María Aznar, cumplió con el programa de su primera visita oficial a Ourense, primero en Celanova, donde extendió su visita al verse sorprendido por la monumentalidad de su iglesia y la belleza de la capilla de San Miguel; luego en Vilanova dos Infantes, donde inauguró la plaza recientemente restaurada y visitó el centro comarcal Terra de Celanova, y en medio un paseo en catamarán por el Sil, cerrando el programa en el monasterio de San Clodio en Leiro donde cenó con el presidente de la Xunta, Manuel Fraga.

Perros, mil y un agentes de seguridad, policías de paisano… Todo estaba previsto para que no hubiese incidentes que lamentar en una visita fugaz de una sola tarde.

Aznar estuvo acompañado por el presidente de la Xunta, Manuel Fraga; el secretario general del PP gallego, Xesús Palmou; el presidente de la Diputación provincial de Ourense, José Luis Baltar; el subdelegado del Gobierno, Rosendo Fernández, y otras autoridades.

El interés que despertó la primera visita de Aznar a nuestra provincia movilizó a numerosos medios de comunicación, con el presidente saludando a gran cantidad de vecinos que se acercaron a la comitiva.

(2001)

22 de julio de 1926 - La generosidad de Millán Astray

Han sido nombradas las siguientes maestras en la provincia de Orense: Celeste Vega Nóvoa (Atrio), Carmen G. Cavido y Conde (Gironda), Angela Paradela Núñez (Reádegos), Julia Quintas Cid (Roma).

-Una joven de 18 años y un hombre de 38 son detenidos en la calle del Progreso de Orense por “faltar a la moral, ingresando ambos en la cárcel al no hacer efectiva la multa de 500 pesetas impuesta por el gobernador civil.

-Llega a Orense con objeto de posesionarse de su destino el nuevo jefe de Estadística y reputado doctor don Federico Pérez Olea.

-Salieron para Baños de Molgas el abogado don Eladio López y señora, el cultísimo colaborador de La Región don Salvador Padilla con su familia y la distinguida esposa del señor Laforet.

-El militar Millán Astray cede su brazo artificial, adquirido en su momento por suscripción popular en La Coruña, para que sea utilizado por un legionario hospitalizado en Ceuta, un rasgo que está recibiendo todo tipo de elogios.

22 de julio de 1951 - Nueva entrega de pasaportes en Orense

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Camilo Castro Bernárdez, José Mateo Ferreiro, Isaac Touriño Valiñas, Etelvino Valeiras Corral, Emilio Vázquez Fernández, Constantino Suárez Cid, Avelino Pérez Vázquez, José González Galiño, José Fernández Barrosa, Félix González González, Secundino González Pereira, Emiliano Herrero Calleja, José Infiesta Meana, Carmen Salgado Dosouto, Manuel Malingre Vázquez, Antonio Martiñá Iglesias, Valentín Gómez Chao, Francisco Vázquez Vázquez, María Rivera Campo, Ramón Rodríguez Limeses, Amalia Barandela Quintana, Francisco Diéguez Guerra, Deolinda Míguez González, Antonio Calviño Gil, Manuel Rodríguez López y esposa Concepción Vázquez Marnotes, Ceferino Rodríguez González, José Pérez Pérez y esposa Manuela González Vázquez e hijo menor, José Iglesias Garrido, Ramón Iglesias Iglesias, Hipólito Losada Atrio, Rufino Martínez Blanco, Emilio Chao Rodríguez, Aurelio Outomuro Outomuro, Domingo Salgado Bembibre, Manuel Garrido Iglesias, Manuel Garrido Lorenzo y Higinio González González.

22 de julio de 1976 - Primeras fotos de Marte

22 de julio de 1976.

Nacieron en Orense: Jorge Caride Coello, Silvia Iglesias Álvarez, María Lorenzo Lorenzo, Emilio González Álvarez y Miguel Fernández Vázquez.

-Los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, llegarán a Orense el próximo día 27, tras confirmarse el programa de su visita a Galicia, incluyendo en su itinerario Orense, Ribadavia, Carballiño, el Polígono de San Ciprián, la Laguna de Antela y Allariz.

-(1) Paseando “con miedo” por la avenida de Buenos Aires.

-(2) El grupo teatral orensano Histrión-70, a Portugal.

-La sonda Viking 1 envía las primeras fotos de Marte, entre ellas la primera en color que muestra una superficie rojiza y un cielo ligeramente azul, “parecido” a un desierto terrestre, confirmando las hipótesis de que el “planeta rojo” pudo haber albergado vida en algún momento.

-El embajador británico en Irlanda, Christopher Wart Biggs, es asesinado en Dublín al estallar una bomba al paso de su coche oficial, falleciendo también una funcionaria y resultando heridos los otros dos ocupantes del vehículo.

22 de julio de 2001 - Un “agujero” de 13.000 millones de pesetas

22 de julio de 2001.

La joven de 18 años María Teresa González Yáñez es elegida reina de las Fiestas de A Ponte, con las jóvenes Alba Rodríguez (17 años) y Ángela Salgado (16 años) como damas de honor.

-(3) El presidente del Gobierno, José María Aznar, realiza su primera visita oficial a Ourense, con paradas en Celanova, Vilanova dos Infantes y el monasterio de San Clodio y paseo en el catamarán por el río Sil.

-Más de mil doscientos emigrantes acuden a los Encontros con Galegos no Exterior, organizados por Caixanova en el Santuario de Los Milagros.

-El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, presenta su dimisión irrevocable “por razones familiares” al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la “desaparición” de 13.000 millones de pesetas (78 millones de euros) en la sociedad de inversiones Gescartera que preside su hermana, Pilar Giménez-Reyna, con cientos de inversores reclamando la devolución de su dinero.

-Una nueva erupción del volcán Etna en la isla de Sicilia provoca el desalojo de miles de vecinos, mientras las autoridades de la zona piden el uso de explosivos para desviar el curso de la lava y evitar que llegue a las zonas habitadas.