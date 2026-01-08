Historia en 4 tiempos | Vistahermosa, la parroquia más joven de Orense

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera de 1976

La primera página. | La Región

Vistahermosa, la parroquia más joven de Orense

Don Manuel Rodríguez Domínguez, párroco de Vistahermosa. | La Región

(2) Desde el día 1 de noviembre pasado está en marcha la nueva parroquia de Vistahermosa, la más reciente de las creadas por el actual Obispo de Orense. Párroco de la nueva feligresía es don Manuel Rodríguez Domínguez, con quien he hablado sobre el particular.

-¿Qué se ha hecho en la nueva parroquia desde el primero de noviembre?

-Acondicionar la iglesia del Seminario Menor, antiguo templo de los Padres Franciscanos, y, a nivel pastoral, visitar a las familias de los feligreses. De momento estoy estudiando la idiosincrasia de la parroquia, para ver qué programa se puede hacer de apostolado.

-¿Se siente usted desorientado, de alguna manera?

-Como ya había estudiado en el Seminario, es para mi una zona conocida, y en cuanto al personal, ya me siento familia con ellos.

-¿Cuántos habitantes tiene la parroquia?

-De momento están adscritos a ella unos tres mil habitantes.

-¿Pocos o muchos?

-Para poder llevar bien la parroquia es un número ideal, ya que permite estar más en contacto con la gente y conocerla mejor.

-¿Crecerá pronto?

-De seguir, como hasta ahora, el ritmo demográfico y proyectos de urbanización que ya están en marcha, es de prever un rápido crecimiento, esperándose que en un plazo de dos años pueda llegar a los cinco o seis mil habitantes.

Entrevista de F. Álvarez Alonso

(1976)

Los hermanos De Vicente ganan el Concurso de Belenes

El belén de los hermanos De Vicente. | La Región

(2) La Asociación de Belenistas Orensanos concede el primer premio de su Concurso de Belenes a los hermanos Jerónimo y Fernando Francisco de Vicente y de Vicente, por su belén sito en su casa de la Avenida de Buenos Aires. El segundo premio fue para María Soledad Pereira Rivas, con domicilio en Rampa de Sas; el tercero, ex-aequo para Josefa Rita Barreal y las hermanas Garrido; el cuarto, para los hermanos Bobillo Fernández; y el quinto, para las hermanas Cid Bragado; concediéndose además premios especiales a los hermanos Gómez Rodríguez, Luis Nieto, hermanos Garza Lamas, Blanca Castro Vázquez, Delfín Nóvoa Rodríguez, Luis Rodríguez López, hermanos González Méndez, hermanos Guibelarde Recuerdo, Isabel Álvarez Fernández, hermanos Menéndez Villalba, hermanos Martínez-Pedrayo Valeiras, hermanos Mazaira Castro, Tomás Álvarez Fernández, hermanos Simón Lorda, hermanos Lorenzo Monjón, hermanos Blanco Álvarez, Manuel Garrido Rodríguez, José Nieves Lafuente, Javier Pérez Rodríguez y Elisa Méndez.

El jurado estuvo constituido por los señores Carlos Rey Losada, Abel José Ferreiro, Eduardo Cañedo, Francisco José Cerviño y Serafín Antonio Fernández, siendo los premios donados por la Caja de Ahorros Provincial de Orense, como en años anteriores.

Fuera de concurso recibieron diplomas especiales los belenes del Regimiento de Infantería Zamora 8, a cargo de la segunda y tercera compañía.

Además la Federación Española de Belenismo, a propuesta de la Asociación Orensana, concedió la placa al mérito belenista a Jerónimo de Vicente, en reconocimiento a su labor en pro del belenismo orensano.

(1976)

“La provincia de Ourense está marginada y eso se ve también en la comarca de Valdeorras”

El alcalde de O Barco Alfredo García Rodríguez. | La Región

(3) El actual alcalde de O Barco, Alfredo García Rodríguez, ya fue concejal de Cultura en 1989, aunque mucho han cambiado las cosas desde entonces, accediendo a la alcaldía con un golpe de mano en el PSOE barquense que le permitió confeccionar su propia lista y lograr su objetivo.

-Su llegada a la Alcaldía se produjo en las pasadas elecciones municipales. ¿Cómo se encontró el Ayuntamiento?

-No hubo grandes sorpresas. Me encontré un Ayuntamiento poco ágil en las relaciones con las instituciones. Mi tarea fundamental ha sido resolver la situación con la Diputación, la Xunta y la Administración Central.

-¿La situación de Valdeorras respecto a las adminstraciones podría extrapolarse a la de la provincia?

-Ese es un tema que está ahí. Los números no mienten. La provincia de Ourense está marginada dentro de Galicia, y eso se ve en Valdeorras. Dentro de Ourense, esta comarca recibe menos apoyo que otras zonas, pero en el fondo es consecuencia del trato que recibe la provincia, tanto a nivel gallego como nacional.

-En la calle se oyen críticas de una desconexión entre la Corporación y los vecinos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

-La gente lo que exige son obras, realidades. Es cierto que muchas obras previstas para este año no se ven, como el sellado del vertedero o el abastecimiento de A Raña, o la compra de una casa para el paso inferior de la vía del tren. Varias obras de calles no pudieron acabarse. Jugó en contra la meteorología. Pero el presupuesto de 2001 va a incidir más en el centro de la villa; las obras se van a empezar a ver. Espero que en el 2001 esta opinión vaya cambiando. No se puede llegar y cambiar todo. Hace falta dinero y éste no aparece de la noche a la mañana.

Entrevista de José Cruz

(2001)

8 de enero de 1926 - Herido por atropello en Esgos

El orensano don Arturo S. Biempica, actual gobernador de Murcia, es obsequiado con ágape íntimo por la dependencia de la casa comercial Felipe Santiago Hermano y Cª, con asistencia de sus hermanos don Alejandro, don José, D. Manuel y el suyo político don Isidro Prieto, que a la vez ostentaba la representación de su hijo, empleado también en la citada casa.

-Salió de Orense con dirección a Trives el joven banquero don Bernardino Rodicio, acompañado de su distinguida esposa María del Carmen R. Veiras.

-Un hombre de 57 años, vecino de Cimadevila (Esgos), resulta herido de pronóstico reservado en Esgos al ser atropellado por un automóvil cuando regresaba de una feria conduciendo unas cabezas de ganado, al intentar el conductor esquivar a las reses. El herido ingresó en el Sanatorio del doctor Pol Piñeiro en Orense, donde se le apreció la fractura de una pierna.

-La Guardia Civil de Cea detiene a un joven de 19 años vecino de La Grela por haber talado un árbol frutal en la finca propiedad de un convecino.

8 de enero de 1951 - Reconocimiento para Otero Pedrayo

La sociedad Peña Trevinca de Montañeros de Galicia nombra socio de honor a don Ramón Otero Pedrayo.

-Con toda felicidad ha dado a luz una hermosa niña la esposa de don José Luis Santos Aguirre Ascarza.

-En Orense contrajeron matrimonio la señorita Paquita Rodríguez Diéguez y el funcionario del Banco Hispano Americano don Arturo Fernández Sequeiros, apadrinados por el hermano de la novia, el oficial del Ejército del Aire don Antonio, y la madre del novio, doña Mercedes.

-Dio a luz con toda felicidad una robusta niña, segunda de su matrimonio, la joven y bella doña Consuelo Taboada, esposa funcionario de Policía de Tráfico don Antonio Valcárcel.

-Japón estudia declarar fuera de la ley al Partido Comunista, al que acusa de “originar perturbaciones entre los trabajadores y estudiantes”.

8 de enero de 1976 - Primera edición del premio de poesía Bar Tucho

8 enero 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Diego Luceña Perille, Paz Quintela Iglesias, Javier Cid Núñez, Celso Parada Folgoso, Ángel López Cuquejo, David Fernández Nanín, Consuelo González Araujo, Francisco Pereira González, Elena Diéguez Otero, David Rodríguez Pérez y Javier Núñez Nespereira.

-El orensano Emiliano Picouto gana el primer premio de la primera edición del Premio de Poesía Bar Tucho, por su poema “Soneto”, según veredicto del jurado formado por el propietario del Bar Tucho, el pintor Jaime Quesada y el médico Santiago Lamas, que también concedieron premios a Félix Vergara Vilariño, M. Catoira, Miguel Barreto Quiroga y Miguel F. Duán, de entre los cerca de cuarenta autores presentados.

-(1) El belén de los hermanos Jerónimo y Fernando de Vicente gana el primer premio de la Asociación de Belenistas Orensanos, que además ha concedido la Placa al Mérito Belenista al propio Jerónimo de Vicente.

-(2) Entrevista a don Manuel Rodríguez Domínguez, párroco de Vistahermosa, la parroquia más joven de Orense.

8 de enero de 2001 - El mejor año de Sarabela Teatro

8 enero 2001 | La Región

La Xunta de Galicia obliga a reubicar los campings de Leiro y Allariz en lugares libres de inundación, con la provincia sufriendo los daños de las lluvias torrenciales caídas estos días.

-La compañía teatral ourensana Sarabela Teatro vivió en el 2000 uno de los mejores años de su trayectoria, cumpliendo además 20 años de vida y sumando nada menos que 25 mil espectadores con sus tres espectáculos del año, “O lapis do carpinteiro”, “Romance de Micomicón y Adhelala” y “Tics”, que representaron en Portugal y en siete comunidades españolas.

-(3) El alcalde de O Barco de Valdeorras, Alfredo García Rodríguez (PSOE), hace balance de su mandato.

-Los ourensanos se lanzan en tromba a los comercios en el primer día de Rebajas, pese a caer en domingo, llegando a producirse empujones, codazos o pisotones en la disputa por las ofertas. Cada español gastará algo más de 12 mil pesetas en las rebajas, lo que supone un incremento de casi el 10 por ciento respecto al pasado año.