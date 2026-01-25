Historia en 4 tiempos | Xavier Turull y García Morante, violín y piano en el Liceo

Xavier Turull y Manuel García Morante reciben la ovación del público del Liceo.

Xavier Turull y García Morante, violín y piano en el Liceo

Acabamos de oír un bello concierto en el Salón Noble del Liceo organizado por la Sociedad Filarmónica Orensana y dentro del ciclo “Intérpretes españoles en España”, de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural del ministerio de Educación y Ciencia (Comisaría Nacional de Música). El violinista Xavier Turull acompañado al piano por Manuel García Morante.

Tales son los datos de obligado comienzo. Para poder decir en seguida que hemos tenido la oportunidad de escuchar esta actuación en la que se nos mostró la calidad auténtica de un violín, magníficamente subrayado por un piano, que forman una unidad bien lograda para un resultado excelente.

Xavier Turull tiene un alto grado de convicción: buen sonido, perfecta afinación, con un arco que le permite todas las expresiones. García Morante, sirviendo con esa humildad característica del buen acompañante, pero dejando bien claro su valía como instrumentista.

Interpretaron obras de Vivaldi, Montsalvatge y César Frank, finalizando con una “Danza Argentina” de Ginastera.

El público aplaudió con calor y largamente, llenando el salón del Liceo.

Crónica de Isidoro Guede (1976)

Cinco mil cedazos en tres años

A veces se encuentra uno con personajes del todo inéditos. Este es el caso del cedacero, es decir, el hombre que se dedica a confeccionar y vender cedazos. Se llama José Bóo Pérez y en la tarjeta que me entrega reza: “Mercancías, cedazos y moldes de repostería”.

-¿Dónde se consumen más cedazos, hoy día? -le preguto.

-En Asturias, porque es donde hay más maíz para la harina.

-Pero usted no es asturiano ¿o sí?

-Yo soy gallego, de Calvelle, Ayuntamiento del Pereiro, solo que llevo desde el año 46 fuera de Orense, primero en Lugo y luego en Asturias. Allí empecé a trabajar en una fábrica de ladrillos refractarios y luego me puse por mi cuenta a hacer moldes de repostería.

-¿En dónde aprendió a hacer los cedazos?

-Aquí, en el año 41, ya tenía un taller en la Reina Victoria, pero no me iba bien y me largué. Volví ahora, porque se me da que aunque el material va más caro, se venden mejor, porque hay más evolución del dinero.

-¿Son muchos los del oficio en Orense?

-Que yo sepa, solo tres, que trabajan para venderlos en las ferias.

-¿Precios?

-Desde 70 pesetas, los de 15 centímetros, hasta 500 los de 40, de latón.

-¿Cuántos cedazos habrá hecho usted?

-En los tres años que llevo con ellos, unos cinco mil.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Cartas al director: Blanco Amor non traballa polo cine galego

Señor Director:

Tras cinco meses de loitar pola posibilidá de facer “A esmorga” en cine -concretamente un largo-metraxe-; ficou xa tronzado tal proiato ao negarse o señor Eduardo Blanco Amor ao vender os seus direitos coma autor da novela.

Duraron mais dun mes as xestios co señor Blanco Amor. Primeiro apuxo coma ostáculo a eisistencia dun cotrato con productores madrileños pra facela película en Castelán e con xente importante asegún íl dixo.

O señor Blanco Amor no me quixo recibir en máis dunha vez. Dempois de todo o traballo que levei pra falar cuil, funme a Madrid pra saber coma estaban as xestios cos devanditos produtores os cales desistiron do proieto. Establecín novas conversas con señor Blanco Amor e chegamos a un acordo verbal. Eu voltei pra Ourense e logo uns días dempois ven Blanco Amor a firmar o contrato. Négase a facelo argumentando que il soio quere vender os seus direitos en galego. A cantidá que pediu polo galego foron trescentas mil pesetas… Eu dixenlle que quería os direitos íntegros: pra galego, castelán, inglés, italiano, etc., etc. Il di que non, ao tempo que alega o telos xa vendidos a Editorial Júcar en castelán (cousa moi rara por outra banda).

O señor Eduardo escomenza a cair nunha chea de contradiciós, non se da espricado ou non quere e líscase. Rematou dicindo que ia a consultar a cousa con Júcar… Foisa por aí adiante uns días. Volta. Chameino polo teléfono e díxome que xa ficaba todo pechado: non me quería vender os direitos. A película tíñase pensado facer en galego; actores galegos; e producida por galegos: film galego en tódolos sensos.

Eí se deixan cinco meses longos de traballos e ilusios polo chao; e todo porque o señor Blanco Amor négase a colaborar cohas persoas que dalgún xeito (ben ou mal) están traballando polo cine galego.

Carta de Eloy Lozano Coello (1976)

25 de enero de 1926 - El Plus Ultra despega rumbo a Buenos Aires

Para el médico tisiólogo don Arturo Parada Barros fue pedida en Madrid la mano de la angelical señorita Ascensión Pedrosa, hija de los marqueses de Villaverde de Limia.

-El orensano don Luis Vázquez Monjardín fallece en Uzer (Francia) después de breve enfermedad. Se había marchado de Orense muy joven rumbo a París, y allí se había convertido en un próspero hombre de negocios y se había casado con la dama francesa doña María Gineste, con la que tenía un hijo. Su fallecimiento en plena juventud ha causado honda impresión en Orense, donde reciben sinceros pésames el farmacéutico don Carlos Valencia y el médico don Julio García, hermanos políticos del fallecido.

-El hidroavión Plus Ultra despega de Palos de la Frontera (Huelva) rumbo a Buenos Aires para intentar completar el que sería el primer vuelo entre España y Sudamérica, con cuatro tripulantes a bordo al mando del comandante Ramón Franco.

25 de enero de 1951 - Nueva directiva del Liceo Recreo Orensano

El Liceo Recreo Orensano elige nueva junta directiva, formada por los señores: Constantino Añel González (presidente), Manuel G. Quintela, Eduardo Encinas Diéguez, Daniel Romero Álvarez, José Díaz Fernández, Olegario Muñiz Guerra, Manuel de las Cuevas Fernández, Nicolás Martínez Álvarez y Alfonso Vázquez Martínez.

-Con toda felicidad ha dado a luz un precioso y robusto niño doña Dolores Cebreiros Lorenzo, esposa de don Antonio Suárez Méndez.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Francisco Blanco Camiña, Eleuterio Blanco Yebra y esposa María Blanco González, Rosa Cabido Siota, Consuelo Gil Pérez, Gumersindo Domínguez Álvarez, Nicanor Domínguez Álvarez y Obdulia Doniz Gómez con hija menor.

-La Unión Soviética realiza una campaña radiofónica incitando a los 50 mil kurdos que viven en Irán a que se rebelen y derriben al Gobierno de Teherán y a la monarquía del Sha, dirigiéndose también a los kurdos asentados en Siria y Turquía para que “se unan a la causa”.

25 de enero de 1976 - Primer vuelo del avión supersónico Concorde

-España firma un tratado de amistad y cooperación con Estados Unidos que pone fin a años de desencuentro entre ambos países, rubricado en el Palacio de Santa Cruz por el ministro de Asuntos Exteriores español, José María de Areilza, y el secretario de Estado estadounidense, Henry Kissinger.

-El avión supersónico Concorde construido por Francia y Gran Bretaña realiza con éxito su primer vuelo comercial entre Londres y Bahrein, superando la barrera del sonido cuando volaba sobre el mar Adriático y cubriendo el trayecto en dos horas y 23 minutos menos que los aviones subsónicos.

25 de enero de 2001 - Javier Bardem se queda sin Globo de Oro

La Policía Local de Ourense sorprende en plena “faena” a un hombre de 33 años cuando intentaba robar las vidrieras de la antigua capilla del cuartel de San Francisco, subido a una estructura metálica provisto de una cuerda y un arnés y utilizando destornillador, martillo y tenazas para extraer los cristales que iba introduciendo en bolsas de plástico.

-Las películas “Gladiator” y “Casi famosos” ganan los Globos de Oro a mejores películas dramática y comedia o musical, respectivamente, en una gala en la que Javier Bardem, el primer actor español nominado en la historia de los premios por su papel en “Antes que anochezca” que ya le ha dado varios galardones en Estados Unidos, perdió ante el ganador Tom Hanks por “Náufrago”.

-El hispanista e historiador británico Hugh Thomas visita Ourense de forma “privada” y cumple su deseo de conocer las capillas de Santa Comba en Bande y San Miguel en Celanova, las dos joyas artísticas de la provincia, con Antonio Piñeiro como guía.

-España debuta en el Mundial de Balonmano con triunfo sobre Corea del Sur por 26-17, liderado por Duishebaev y Ugalde ambos con 6 goles.