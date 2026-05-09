Historia en 4 tiempos | El “xogo da chave” puede desaparecer

Los sucesos más importantes acontecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

La primera 1976

La primera 9 de mayo 1976. | La Región

El “xogo da chave” puede desaparecer

Don Manuel Justo Justo, jugador de chave. | La Región

¿Va a menos el orensanísimo xogo da chave? Algunos creen que mientras haya bares o tabernas con un trozo de tierra libre delante el juego seguirá vigente. Hablo sobre el particular con don Manuel Justo Justo.

-La chave solemos ponerla aquí abajo, para que no moleste a nadie -me dice, indicando hacia la izquierda de la casa-.

-¿Hace mucho tiempo que la tiene?

-Pues tanto como el bar, o sea dos años y pico.

Y en seguida aclara que ya antes la había tenido en Alemania.

-¿Cómo que en Alemania? -pregunto yo, incrédulo-.

-Sí señor, en Stanhail, a 20 kilómetros de Francfort, donde yo tenía el Club Español. Allí jugaban los españoles, sobre todo si eran gallegos.

-¿Es para usted un juego o un deporte?

-En principio yo la considero un mero pasatiempo, como todo el mundo, sobre todo para pasar el rato la juventud, pero si hubiera competiciones o torneos podría convertirse en un deporte muy interesante.

-Unos dicen que a chave va a menos, otros dicen que no, ¿qué opina usted?

-La verdad, hoy no hay tanta afición como hace dos años, y creo que antes aún había mucha más. La juventud no tiene tanta ilusión como antes y le presta mucha más atención a los bares o a la tele. Antes los chicos venían después del trabajo y echaban una partida de chave, ahora, en cambio, vienen, se sientan y juegan a las cartas o toman unos vasos, pero la chave ni tan siquiera miran para ella. La practican más los que pasan de los 40, aunque también hay jóvenes a los que se les da muy bien.

Entrevista de F. Álvarez Alonso (1976)

Cines en Orense

Fachada del cine Losada. | La Región

El más antiguo de los cines en Orense era el Principal, reformado hace unos cuantos años y cerrado, parece que definitivamente, el pasado. En él se exhibió allá por el año 1927 la primera película sonora proyectada en nuestra ciudad, “Río Rita”.

El Losada, que hasta hace varios años se denominó pomposamente “cine sonoro”, fue inaugurado el día de Nochebuena de 1928 con la película muda “Resurrección”. “Luces de Buenos Aires”, de Carlos Gardel, fue la primera sonora que en él se exhibió. Y, tiempo después, “Quo Vadis”, el primer intento de cine estereofónico. Durante mucho tiempo las películas se anunciaban en la Plaza Mayor. Fue en este cine donde, después de la guerra, nació la moda de anunciar las películas en grandes carteles colocados en la fachada. En nuestra infancia, todos los domingos había funciones infantiles, con la chiquillería cantando al unísono cuando parecía que los “bandidos” iban a vencer al “artista”: “Has de ir a chirona, que queiras que sí, que queiras que no”.

El Xesteira, Coliseo Xesteira se denominaba, fue inaugurado en los primeros días de 1941 con la película italo-española “Marido provisional”. El local llamó poderosamente la atención por lo espacioso, elegante y moderno, en su época uno de los mejores de España. Su juego de luces fue una novedad en Orense. En este cine se proyectó la primera película en color natural, “Las cuatro plumas”, pues todo lo anterior no era más que coloreado, y la primera en cinemascope, “El príncipe Valiente”.

El Mary se inauguró a mediados de febrero de 1946 con la película norteamericana “Policía Montada del Canadá”. En el hall había un gran cuadro de Prego, que pintó también las tres puertas de la sala.

El Avenida, inaugurado a mediados de septiembre de 1948 con la película italiana “Aguila Negra”. A ambos lados hay dos paneles del dibujante pontevedrés Agustín Portela.

¡Qué cerca y qué lejos nos parece ya! Lo que hoy es actualidad mañana ya es historia. Pequeña historia, es cierto, pero sin la cual quedaría incompleta la que alguien escribirá algún día de nuestro querido y entrañable Orense.

Crónica de Anselmo López Morais (1976)

Colocar la pasarela del quinto puente requirió el uso de cuatro grúas

Tres ourensanos observan la colocación de la pasarela. | La Región

Cuatro grúas y una gran precisión requirió ayer la colocación del primer tramo de la pasarela peatonal del quinto puente, que es también el más largo.

Estaba prevista para el viernes pasado, pero los trabajadores del taller de Langreo que la construyó no pudieron acabar a tiempo con la soldadura. Y cuando ya prácticamente se había descartado su colocación antes de hoy, se adelantó a ayer.

Las aparatosas y complejas maniobras fueron seguidas por muchos orensanos que pasaban por allí o incluso por otros, como el alcalde Manuel Cabezas, avisados expresamente.

(2001)

9 de mayo de 1926 - Londres, paralizado por la huelga de mineros

Han sido nombrados los siguientes ecónomos en la provincia de Orense: Severino Ozores Diéguez (Barbantes), Manuel Álvarez Portela (Gudín), Eduardo Villarino Castro (Fuentefría), Camilo Paredes Menor (Rábeda), Eduardo Rodríguez Riveiro (Abeledos), Herminio Cid Sampedro (Parada de la Sierra), Sergio Caramés del Río (Parada del Sil), Manuel Ramos Ramos (Sás de Penelas), José García Devesa (Villar de Ciervos), Miguel Alemparte Álvarez (Moyalde), Juan Freiría Feijóo (Villaseca), Antonio Bouzán Portela (Quintela de Leirado), Arturo Nóvoa Martínez (Veiga) y Manuel Rodríguez Nieves (Tronceda).

-Don Francisco Fernández Anadén, profesor del Física del Instituto de Orense, es ascendido al sueldo de 5.000 pesetas anuales.

-La huelga de mineros que ha paralizado Gran Bretaña amenaza especialmente a la ciudad de Londres, donde se registran choques sangrientos entre policía y huelguistas, que han intentado incendiar la sede del periódico The Times; cerrando sus puertas la mayoría de teatros, bares y cafés de la ciudad, con saqueos en comercios y pánico creciente en las calles.

9 de mayo de 1951 - Títulos de familia numerosa

En Orense fueron concedidos pasaportes a: Luis González Dopazo y esposa María Conde Iglesias, Visitación González Pardo, Ofelia Gabriel Gabriel, Orosia Fernández Prieto, Eduardo Rodríguez Álvarez, José Rodríguez Garrido, Digna Rodríguez Otero, Manuel Rodríguez Garrido y Manuel Pascual López.

-Fueron concedidos los siguientes títulos de Familia Numerosa: Beariz: Telesforo Diz Diz y José Otero Otero; Carballino: Andrés de Capua Ribalta, Francisco Pérez Villarino y José A. Presas Bravo; Junquera de Ambía: Joaquín Conde Dapena y Delfín Dopazo Siota; Laroco: Eladio Prada Arroyo y Manuel Veloso Vidal; La Merca: Manuel Currás Rodríguez, Sergio Fortes Trelle, Jesús Sampayo González y Purificación Vázquez Nieto; La Mezquita: Evaristo Fernández Rodríguez, Severino Piornedo Mancebo y Joaquín Sánchez Estévez; Orense: José Abeijón Veloso, Darío Álvarez Rogel, Segismundo Bobillo Medina, Rafael Cadaya Méndez, Adolfo Caride Vázquez, Álvaro Cid Cid, José Cid Cid, Juventino Crespo Martínez, Indalecio Cudeiro González, Manuel Díaz Redondas y Florencio Domínguez Manteca.

9 de mayo de 1976 - Don Carlos Hugo entra en España “por sorpresa”

9 de mayo de 1976. | La Región

Los cines de Orense, según Anselmo López Morais.

-(2) Don Manuel Justo Justo nos habla sobre el “xogo da chave”, una tradición en riesgo de desaparecer en Orense que él defiende en su bar de la carretera de Reza.

-El líder carlista don Carlos Hugo de Borbón-Parma entra por sorpresa en España con la intención de acudir a la tradicional reunión de Montejurra donde los carlistas rinden homenaje a los requetés muertos en la Guerra Civil, aunque no se sabe si las autoridades intervendrán para evitar que se prolongue su presencia en nuestro país tal y como hicieron hace un par de meses, cuando don Carlos Hugo pretendió entrar “legalmente”.

-La cifra de muertos provocados por el terremoto en la región del Friuli en Italia se eleva a los 669, y se teme que puedan superar el millar, mientras se eleva el riesgo de epidemias en la zona afectada.

-El Anderlecht gana la Recopa de Europa de fútbol al vencer en la final al West Ham United inglés por 4-2 con goles de Rensenbrink (2) y Van del Elst (2) para los campeones.

9 de mayo de 2001 - Roland Biggs regresa al Reino Unido arruinado

9 de mayo de 2001. | La Región

Cuatro potentes grúas colocan el primer tramo de la pasarela peatonal sobre el quinto puente en Ourense.

-El delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, inaugura junto al subdelegado ourensano, Rosendo Luis Fernández, y el comisario jefe, José García, la Semana Cultural de la Policía en el Edificio Simeón, mostrando la historia y la labor que realiza el Cuerpo Policial.

-El COB ficha al ala-pivot Marques Bragg, el octavo extranjero en lo que va de temporada, como refuerzo para las dos últimas jornadas de la Liga ACB, en las que el objetivo es evitar el descenso.

-El Valencia se clasifica por segundo año consecutivo para la final de la Liga de Campeones, tras vencer al Leeds por 3-0 (0-0 en la ida) con goles de Juan Sánchez (2) y Mendieta, por lo que tendrá una segunda oportunidad de alcanzar el título después de su derrota en la final de la temporada pasada ante el Real Madrid.

-Roland Biggs, el “cerebro” del célebre robo al tren de Glasgow, ingresa en una cárcel del Reino Unido después de 35 años como prófugo, al volver desde Brasil a sus 71 años enfermo y sin dinero y con una condena pendiente de 30 años, pendiente de una “exclusiva” con un diario sensacionalista.