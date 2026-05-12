Historia en 4 tiempos | Homenaje a Luis Cid “Carriega” en Zaragoza

Luis Cid “Carriega” recibiendo la insignia de oro y brillantes de la peña Los Magníficos.

LA PRIMERA DE LA REGIÓN DEL 12 MAYO 1976

Reunión de albaceas en Orense para ejecutar el testamento de Otero Pedrayo

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(1) Se reunieron en nuestra ciudad los cinco miembros de la comisión de albaceas nombrados por don Ramón Otero Pedrayo en su testamento, con el fin de proceder a llevar a cabo las disposiciones de la última voluntad del ilustre orensano, recientemente fallecido.

Asistieron a la reunión en el que fue domicilio de don Ramón, en la calle de la Paz, los señores Francisco Fernández del Riego, Domingo García Sabell, Severino Pérez Pérez, Francisco Ogando Vázquez y Máximo Donega, este último en representación de Álvaro Gil Varela, que no se pudo desplazar a Orense y que es el quinto de los albaceas.

La reunión prosiguió por la tarde en el despacho del señor Pérez Pérez, saliendo más tarde con dirección a Trasalba.

Parece que los albaceas tendrán otra reunión la próxima semana, después de la cual harán público un comunicado.

En el testamento de don Ramón, que no dejó hijos, se cede la casa familiar de Trasalba a la Editorial Galaxia; los manuscritos, cartas y documentos, a la Fundación Penzol, y el resto de sus bienes a su sobrina, doña María Luisa Galán Bustamante, que permaneció con él los últimos años de su vida.

(1976)

Homenaje a Luis Cid “Carriega” en Zaragoza

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(2) A nuestro paisano Luis Cid Pérez “Carriega” le ha sido tributado, en Zaragoza, un homenaje por la Peña Los Magníficos, coincidiendo con la fiesta anual de dicha peña.

Con el homenajeado y su esposa asistieron el presidente del Real Zaragoza, don José Ángel Zalba, el presidente de Los Magníficos, don Manuel Ceamanos, y numerosos socios de la peña, así como representantes de los medios informativos zaragozanos.

El señor Ceamanos ofreció el homenaje a Carriega poniendo de relieve la gran dimensión profesional y humana del homenajeado, “que es de esos hombres que por su hombría de bien, por su cordialidad y simpatía, dejan huella profunda por donde quiera que van”. Seguidamente le impuso la insignia de oro y brillantes de la peña, de una placa conmemorativa del acto y de un cenicero con el escudo del Real Zaragoza.

Carriega, visiblemente emocionado, agradeció el homenaje: “Esto no puede sonar a despedida, porque yo no puedo despedirme nunca de Zaragoza. Siempre recordaré a los zaragozanos y al Real Zaragoza. Esté donde esté estaré con el corazón aquí”.

Cerraron el acto el presidente del Zaragoza y el delegado provincial de Educación Física y Deportes.

Todos los oradores fueron muy aplaudidos. Le deseamos a Carriega que siga cosechando éxitos en “todos los frentes” de su vida.

Crónica de Ellacuriaga

(1976)

Una placa de la Federación Gallega de Fútbol para La Región

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(3) Una placa de la Federación Gallega de Fútbol, concedida por la atención que nuestro periódico viene dedicando al fútbol aficionado y juvenil, ha recibido en el día de hoy nuestro diario.

Para efectuar la entrega se desplazó desde La Coruña a Orense el presidente de la Federación, don Alejandro Guillén Madriñán, acompañado del vicesecretario, don Manuel Ferreiro.

En nuestra Casa estuvieron acompañados por el delegado y secretario de la Federación en Orense, señores Añel y De Jesús, siendo recibidos por el administrador general, don Ramón Valencia Sotelo; nuestro antiguo subdirector don Isidoro Guede Fernández, y los redactores-jefes don Alejandro L. Outeiriño y don Alfonso Sánchez Izquierdo, así como por los redactores de servicio.

Don Alejandro Guillén, al hacer entrega de la placa, pronunció unas breves palabras, entonando, en primer lugar, el “mea culpa” por la tardanza en la entrega de la misma, pero con la que se quería reconocer la labor realizada por nuestro periódico en favor del fútbol aficionado y juvenil, labor que esperaba continuase en el futuro. Con unas palabras de gratitud y de promesa de continuar laborando por el deporte modesto, cerró el acto el señor Guede Fernández.

(1976)

12 de mayo de 1926 - Donantes para las fiestas del Corpus

Fue pedida la mano de la bella joven Elena González, para el joven don Ricardo Soto Rodríguez.

-Primeros donantes para la Comisión de Festejos del Corpus en Orense: José Chao, Justiniano R. Bouzo, Café La Unión, Hotel Miño, Hotel Roma, Vicente Nieto, Bar Universal, Bar Orensano, Bar Regio, Café Moderno, Café Victoria, Hotel Barcelonesa, Café Económico, Emilia Fernández, Café Royalty, viuda e hijos de José Román, Andrés Perille, La Marquesina, Relojería Alenza, Garaje Hispano-Americano, Felipe Santiago, Hermano y Compañía, Ajuria y Aranzábal, Bartolomé A. Sobrino, José Aguirre y sobrinos, José María García, Dolores Serrano Peinado, Almacenes Rodríguez, Garaje Constantino Suárez, Ángel Moure, Felipe Castelao, José Soto, Juan Villar, Aniceto Méndez, Paula Vadillo, José María Suárez, José R. Pérez Cid, Jesús Primo, Abelardo Parada, viuda e hijos de Ramón París, Abdías Tapia, Garaje Central, José Rivera, José María González, Ramón González y Patricio Martín Sánchez.

12 de mayo de 1956 - La Bilbaína rinde homenaje a la Orensana

Nacieron en Orense: Javier Rey Noa, Miguel Outeiriño Míguez, Maruja García Fernández, José Tourón Vázquez y Vicenta Suárez Varela.

-El Café-Bar La Bilbaína rindió homenaje a la directiva y jugadores de Unión Deportiva Orensana tras su noveno puesto final en Segunda División, dedicándoles el espectáculo de la noche en el local.

-En Albarellos (Verín) recibió la Primera Comunión la encantadora niña Rosalía Fernández F. Manso.

-En Laroco recibieron la Primera Comunión los niños Pedrito Hervella Fernández y María Jesús Fernández Fernández, hijos respectivamente de los maestros don Ramón y doña Antonia, y del acaudalado industrial de La Portela don Julio y doña Emilia.

-En Orense contrajeron matrimonio la señorita Margarita Alonso-Losada García y don Benito González Fernández, apadrinados por el padre de la novia don Julio Alonso-Losada Pascual y la hermana del novio la bella señorita Consuelo González Fernández.

12 de mayo de 1976 - Fallece el duque de Alba, Jesús Aguirre

El parón urbanístico que pretende el Gobierno canario con la suspensión de licencias urbanísticas durante un año pone en peligro el trabajo de al menos tres mil ourensanos que trabajan en las islas en el sector de la construcción.

-El escritor y humanista George Steiner es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

-El estadio de Accra en Ghana es escenario de una nueva tragedia futbolística, con al menos 130 muertos al producirse una avalancha tras una carga policial después de un partido de la Liga ghanesa.

-El modisto Pierre Cardin compra el castillo que perteneció al marqués de Sade, en el pueblo francés de Lacoste, para celebrar un festival cultural en el que “no faltarán algunas veladas libertinas”.

-El académico, escritor y teólogo Jesús Aguirre, actual duque de Alba, muere en su residencia madrileña del Palacio de Liria a los 67 años. Sacerdote jesuita en la Ciudad Universitaria de Madrid en los años 70, colgó los hábitos para casarse con la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, en 1978 después de un “breve noviazgo”, convirtiéndose en segundo esposo de la entonces viuda duquesa.