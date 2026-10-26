Historia en cuatro tiempos | Boda en La Gudiña

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La Primera 26 octubre 1976. | La Región

Boda en La Gudiña

Álvaro Novas Álvarez y María del Carmen Filgueira Quintela. | La Región

En la Iglesia de San Pedro de La Gudiña se ha celebrado la boda de la señorita María del Carmen Filgueira Quintela con don Álvaro Novas Álvarez.

El templo, bellamente engalanado, se hallaba totalmente abarrotado de asistentes al acto que quisieron manifestar así el gran cariño que los convecinos de La Gudiña sienten por los contrayentes y sus respectivas familias, que a pesar de residir desde hace bastantes años en Salamanca, nunca dejaron de acompañarnos en los días señalados de nuestra villa, demostrándonoslo una vez más con el deseo de María del Carmen de casarse en el pueblo que la viera nacer.

Fueron sus padrinos don Manuel Santos Benito y doña Josefina Álvarez.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa los invitados se trasladaron al restaurante “Óscar” donde fueron obsequiados con una espléndida y bien servida comida, organizándose por la tarde un animado baile popular que duró hasta la cena que fue servida en el mismo restaurante.

Nuestra cordial enhorabuena a los nuevos esposos.

(1976)

Fuente y lavadero públicos para Quintela

Varias amas de casa en torno al nuevo lavadero público de Quintela. | La Región

La inauguración de obras municipales en Quintela ha sido continuada por una fiesta popular.

Allí se inauguró la obra de reforma y ampliación de la traída de aguas, mejora que estaba siendo ansiada por el vecindario.

Al mismo tiempo se pudo inaugurar la obra del nuevo lavadero cubierto con planchada de hormigón, cuya parte superior sirve de palco de música, lavadero sito en el parque público del pueblo y en el que se van a realizar obras complementarias de urbanización del suelo, con tierra de sábrego para evitar el lodo, así como reparaciones de los aparatos de juegos infantiles y reforma de alumbrado público.

Las obras ascendieron a un presupuesto aproximado de 600 mil pesetas, y han sido acogidas por las amas de casa con extraordinario interés y entusiasmo.

Los vecinos entregaron al teniente de alcalde señor Gulías, para que a su vez lo entregue al alcalde señor Riestra Paris, una bandeja de plata con la siguiente inscripción: “A don Miguel Riestra Paris, alcalde del Excmo. Ayuntamiento, de los vecinos de Quintela con todo el afecto. Orense, 23 de octubre de 1976”.

Un grupo de gaiteiros animó después un baile popular que se prolongó hasta la noche.

(1976)

Comenzaron las restricciones en la iluminación de escaparates

Cruce de Calvo Sotelo y Capitán Eloy con las luces de los escaparates apagadas. | La Región

En virtud de la aplicación del Real Decreto de limitación en la iluminación de los locales comerciales, escaparates, letreros luminosos y exteriores de edificios privados, a partir de la noche de ayer estas limitaciones comenzaron a cumplirse en nuestra ciudad.

A partir de la hora de cierre de los establecimientos comerciales, fueron apagadas las iluminaciones de escaparates, interiores, fachadas, etc. Solamente quedaron algunas luces interiores mínimas para medidas de seguridad, así como letreros luminosos hasta la hora reglamentaria.

La ley ha sido cumplida.

En algunas calles de la población, la ausencia de la luz de escaparates y luminosos ha sido notada ligeramente. En otras muchas, apenas, sobre todo en las vías céntricas, en donde se circulaba sin apenas advertir el cambio de iluminación, pues el alumbrado público es potente y suficiente.

Tras el comienzo de las restricciones, la calle de Calvo Sotelo presentaba este aspecto después de las ocho de la tarde, según la foto de Reza.

(1976)

26 de octubre de 1926 - Un huracán arrasa Cuba

El juez de Allariz, don Ramón Montero Quiroga, es trasladado a Redondela.

-El juez de Orense, don Amador Molina Díez, es trasladado a Logroño.

-El rector de la Universidad de Santiago, don Luis Blanco Rivero, llega a Orense para cambiar impresiones con los elementos del Colegio Médico de la ciudad sobre la mutualidad médico farmacéutica.

-Marchó a Madrid, después de pasar una temporada con su familia en Celanova, don Justiniano Meleiro.

-De sus posesiones de Barbantes llegó a Orense la bella señorita Gloria Membiela.

-Con su distinguida familia regresó de Lamela, en donde pasó una larga temporada, el coronel retirado don Alberto Taboada.

-Con objeto de asistir a la Asamblea de Inspectores Provinciales de Sanidad marchó a Madrid el doctor señor García Boente.

-Un huracán arrasa gran parte de la isla de Cuba causando graves daños en La Habana y las provincias de Pinar del Río y Matanzas y provocando al menos 600 muertos.

26 de octubre de 1951 - Fracaso laborista en las elecciones británicas

Nacieron en Orense: Ricardo Corral Bóveda, Luis López Losada y Antonio Moure Areán.

-Fue concedido pasaporte a José Nóvoa Fernández.

-El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento don Pedro Ibisate Gorria regresa a Orense procedente de Madrid, donde realizó numerosas gestiones en favor de nuestra provincia ante organismos como los ministerios de Gobernación y Obras Públicas, las direcciones generales de Enseñanza, Obras Sociales o Agricultura, la comisaría general de Abastecimiento, la delegación nacional de Sindicatos o el Frente de Juventudes, entre otros.

-Sale de Orense para su casa de La Portela (La Rúa), donde pasará unos días de descanso, el industrial orensano don Álvaro Álvarez Canelas, acompañado del también industrial de La Rúa don Aurelio R. Lameiro.

-Winston Churchill podría formar gobierno en Gran Bretaña pese a que Conservadores y Laboristas empatan prácticamente a votos en las elecciones, al contar con mayor número de escaños, un golpe para el líder laborista, Clement Attlee, que había convocado estas elecciones sólo 18 meses después de proclamarse primer ministro para aumentar su mayoría en el Parlamento.

26 de octubre de 1976 - Operación policial contra el Grapo

26 de octubre 1976. | La Región

Quintela cuenta desde ayer con nueva fuente y lavadero públicos, inaugurados con una fiesta popular.

-(2) En La Gudiña se casaron la señorita María del Carmen Filgueira Quintela y don Álvaro Novas Álvarez.

-(3) Dan comienzo las restricciones en la iluminación de escaparates en Orense.

-Don Jesús García Quesada toma posesión como secretario técnico de la Delegación Provincial de Abastecimientos y Transportes en Orense.

-En la localidad de El Ferrol ha dado a luz un hermoso niño, cuarto de sus hijos, doña Elvira González Estévez, esposa de nuestro compañero en Ferrol Diario Arturo Lezcano.

-La Policía desarticula el llamado Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo),

una escisión del Partido Comunista de España responsable de la oleada de atentados con bombas contra edificios oficiales y monumentos el pasado 18 de julio y otros ataques terroristas, con la detención de 22 militantes en Galicia, 16 en Barcelona y cinco en Madrid, descubriéndose hasta un total de seis pisos francos en Galicia.

26 de octubre de 2001 - Se casan Andre Agassi y Steffi Graf

26 octubre de 2001. | La Región

El Pazo Paco Paz vive una “fiesta” con la celebración del partido amistoso de fútbol sala entre las selecciones de España y Portugal, un encuentro “intenso” en el que los campeones de Europa y del Mundo se impusieron por 3-2 con goles de Javi Rodríguez, Daniel y Paulo Roberto logrando la victoria número cien del seleccionador nacional Javier Lozano.

-Estados Unidos pide a Israel que se retire “de inmediato” de los territorios palestinos que ocupó hace unos días, pero el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Simón Peres, asegura que la retirada no llegará hasta que el líder palestino, Yaser Arafat, “cumpla sus promesas” de combatir el terrorismo.

-El Barcelona se clasifica para la siguiente ronda de la Liga de Campeones con un sufrido triunfo a domicilio sobre el Olympique de Lyon por 2-3 con goles de Kluivert, Rivaldo y Gerard.

-Los tenistas André Agassi y Steffi Graf, dos de las mejores raquetas del mundo, contraen matrimonio en Las Vegas.