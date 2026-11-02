Historia en cuatro tiempos | Celebración de Todos los Santos y Fieles Difuntos

Celebración de Todos los Santos en el cementerio de San Francisco.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 2 de noviembre 1976. | La Región

Celebración de Todos los Santos y Fieles Difuntos

Celebración de Todos los Santos en el cementerio de San Francisco. | La Región

Se ha celebrado ayer la festividad de Todos los Santos, fecha en la que las gentes acuden, aprovechando la festividad del día, a los cementerios para honrar a los muertos.

La festividad de los Fieles Difuntos es hoy, propiamente, pero como es día laboral, no existe la facilidad de hacer honor a los muertos con sus visitas al cementerio.

Ayer, Todos los Santos, tuvimos un día cerrado en agua, que deslució, y mucho, la tradicional ofrenda floral que se realiza en el cementerio de la ciudad, el de San Francisco.

También era fecha tradicionalmente apta para los magostos. En este aspecto tampoco el tiempo colaboró y por ello los grupos de jóvenes que se acordaron de los magostos hubieron de contentarse con celebrarlos en privado.

Algunos orensanos se fueron a Chaves, en donde se celebran las tradicionales fiestas de Todos los Santos, pero en mucha menor proporción que en años anteriores.

Al lado de las flores muchos, demasiados paraguas ayer, en San Francisco, como puede observarse en la foto de Reza.

(1976)

Un total de 313 alumnos inician el curso en el Colegio Universitario de Orense

Sala de lectura de la Biblioteca del Colegio Universitario de Orense. | La Región

Un total de 313 alumnos matriculados iniciaron el curso 1976-77 en el Colegio Universitario de Orense, con un claustro de 37 profesores, un nuevo curso para el centro impulsado por un convenio entre la Diputación provincial, el Ayuntamiento de Orense, la Caja de Ahorros y la Universidad Autónoma de Santiago, que inició su actividad en 1973 en un edificio propiedad de la Caja en la calle de General Franco, muy próximo al Jardín de Posío.

El Colegio imparte tres cursos que corresponden al grado de diplomatura para las Facultades de Geografía e Historia, Filosofía y Ciencias de la Educación, Ciencias (Químicas y Biológicas) y Farmacia.

El 78 por ciento de los alumnos pertenecen a familias de la capital, el 19 de familias de la provincia y el 3 por ciento de fuera de ella.

El claustro de profesores cuenta actualmente con 37 enseñantes, cuatro más que el pasado curso, con nueve profesores nuevos respecto al curso anterior.

El presupuesto para el presente curso no ha sido ultimado todavía, pero se prevé un gasto promedio por alumno de 55.000 pesetas, sensiblemente inferior al de la media nacional, lastrado además desde el pasado curso por el fin de la aportación de la Caja de Ahorros provincial, cuyo ausencia ha tenido que ser cubierta por Diputación y Ayuntamiento.

Crónica de Alvarado (1976)

Representantes de la Caja de Ahorros viajan a París para mantener contacto con clientes de la entidad

De izquierda a derecha, Alfonso Nogueira, Laureano Alonso, Miguel Rodríguez, Luis Sobrado, Miguel Rodríguez y Antonio Boluda. | La Región

Un grupo de funcionarios de la Caja de Ahorros Provincial se ha trasladado a París donde permanecerán varias semanas, manteniendo contactos con clientes de la entidad en aquella capital y otras poblaciones francesas.

En la foto, momentos antes de la partida, de izquierda a derecha, Alfonso Nogueira (Central), Laureano Alonso (de la oficina de A Rúa), Miguel Rodríguez (El Puente), Luis Sobrado (Jefe de Pasivo de la Caja), Miguel Rodríguez (San Juan de Río) y Antonio Boluda (Irijo).

(1976)

2 de noviembre de 1926 - Un joven de 15 años atentó contra Mussolini

En la iglesia de la Carballeira fue bautizado un niño hijo de don Antonio Rodríguez que recibió el nombre de Ruperto Rafael.

-Llegó a Orense procedente de Salamanca el funcionario de Hacienda don Enrique Añel.

-Por el capitán de Infantería don Manuel Toimil y para el joven don Francisco Domínguez ha sido pedida la mano de la bella señorita Amalia Gutiérrez, hija del propietario de la peluquería La Nueva Luz don Ramón Gutiérrez.

-En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita María Calviño y el joven don Leopoldo Sarmiento, apadrinados por los hermanos de la novia, don Julio y doña Pura Calviño.

-El autor del intento de atentado contra Benito Mussolini en Bolonia, del cual el Duce salió ileso, ha resultado ser el joven de 15 años Anteo Zamponi, hijo de una “honrada familia” de Bolonia que disparó sin éxito con un revólver contra Mussolini y luego fue muerto linchado por la multitud.

2 de noviembre de 1951 - Nuevo campeón de España de ciclismo

En Orense contrajeron matrimonio la bella y distinguida señorita Carmen Tabarés González y el conocido industrial de esta plaza don Manuel Lorenzo Ripamonti, apadrinados por don Manuel Tabarés Álvarez y doña Dolores González de Tabarés, padres de la desposada.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Odilo Domínguez Gil, Manuela Conde Rodríguez, Joaquina Conde Rodríguez, José Fernández Vázquez, Dámaso Fernández Nóvoa, Alfonso Blanco Banga, José Rodríguez Carrera, Jaime Rodríguez Veiga, José González Domínguez, Higinio Vaz Pérez, Eduardo Míguez Vázquez, Antonio Montero Álvarez, José Mosquera Alonso, José Manín Touza, Benito Outomuro Vázquez, Ovidio Porto Fernández, Alberto Álvarez Valdés, Julio Álvarez Morado, José Álvarez Fernández, Manuel Arias Fuentes, José Boca Baca, José Basalo Andrés, Manuel Blanco Franco, José Sanz Salgado y Victorino López Fernández y esposa y dos menores.

-Bernardo Ruiz se proclama campeón de España de ciclismo de fondo en carretera.

2 de noviembre de 1976 - Premios para el minibasket orensano

2 de noviembre de 1976. | La Región

-El Comité provincial de Orense es distinguido con la Placa de Oro del Minibasket, un reconocimiento al equipo dirigido por Taboada y su labor a favor del minibasket en nuestra provincia.

-(1) El Colegio Universitario de Orense inicia el nuevo curso con 313 alumnos matriculados y un claustro de 37 profesores.

-(2) Orense celebró ayer la tradicional celebración de Todos los Santos y hoy la de Fieles Difuntos, deslucidos en la ciudad por la lluvia lo mismo que los magostos.

-(3) Un grupo de funcionarios de la Caja de Ahorros Provincial de Orense viaja a la ciudad de París para contactar con clientes de la entidad.

-El republicano Gerald Ford y el demócrata Jimmy Carter se disputan hoy la presidencia de Estados Unidos sin un pronóstico claro.

2 de noviembre de 2001 - Matrimonio gallego herido “por error”

2 de noviembre de 2001. | La Región

El Concello de Ourense es el primero de las siete ciudades gallegas en aprobar su presupuesto para el año 2002, un total de 63,2 millones de euros.

-Algo más de trescientos desempleados ourensanos aspiran a ingresar en la Policía Nacional, un diez por ciento de ellos mujeres, al ser admitidas en la Comisaría de Ourense las instancias presentadas que suponen un cuarenta por ciento menos que hace ocho años.

-Los vecinos de la calle Sáenz Díez cuyas viviendas dan hacia el nuevo centro comercial “Ponte Vella” se quejan del ruido que emiten los compresores del aire acondicionado de las instalaciones, que según ellos funcionan durante las 24 horas del día causando un ruido “especialmente molesto” sobre todo por las noches.

-Un matrimonio de origen gallego sin ninguna afiliación política resulta herido “por error” en un atentado proetarra en Andoain (Guipúzcoa), sufriendo quemaduras leves al estallar un artefacto casero en la puerta de su casa que al parecer iba dirigido contra un edil socialista vecino de la pareja, un ataque que se produce tras la operación policial contra Gestoras Pro Amnistía, uno de los brazos de la banda terrorista ETA.