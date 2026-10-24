Historia en cuatro tiempos | Entrevista con don Adolfo Domínguez Estévez en el Polígono

Un momento de la conferencia en la Cámara de Comercio de Orense.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 24 de octubre 1976 | La Región

Entrevista con don Adolfo Domínguez Estévez en el Polígono

Don Adolfo Domínguez Estévez. | La Región

(2) Se ha creado en polígono industrial de San Ciprián de Viñas una Comisión rectora para “el buen desarrollo del mismo”, formada por los señores: José Carlos Romero (Proyectiles Barreiros), Eloy Martínez Soto (Orember), Ramón Calvo (Muebles Calvo), Luis Gómez Andelo (Calzanora), José Luis Trebolle (Industrias Trebolle), Benito Rojo (Cofugasa) y Adolfo Domínguez Estévez (El Faro), con quien hablamos sobre dicha Comisión.

-¿Qué servicios pueden contribuir al desarrollo, y que faltan, en el Polígono?

-Teléfono, bomberos, servicio de recogida de basuras, colector de aguas residuales, apeadero, Guardia Civil, etc. Sobre todo el teléfono, todas las empresas lo tienen, pero en escaso número, por lo que la mayoría necesitan más líneas, y Telefónica pide 165.000 pesetas por cada una, cantidad que consideramos excesiva. Además necesitamos la colaboración del Ayuntamiento de San Ciprián de Viñas para estos servicios, pero no prestan ninguna ni ha venido a ofrecerla.

-¿Va para “arriba” el Polígono, o por el contrario para “abajo”?

-Su trayectoria ascendente es extraordinaria. Si no admitimos más personal fue debido a circunstancias que ya han desaparecido y vamos a admitir más personal. Con esto, dentro de algún tiempo en el Polígono habrá varios miles de puestos de trabajo ocupados.

-¿Hay problemas laborales en el Polígono?

-Que yo sepa, ninguno. Por lo que a mí respecta el personal se porta extraordinariamente bien.

Entrevista de Ellacuriaga (1976)

La seguridad en el trabajo

Un momento de la conferencia en la Cámara de Comercio de Orense. | La Región

(1) La Mutua Gallega de Accidentes de Trabajo sigue con su incansable labor en pro de la prevención de accidentes, y ha traído a la tribuna del salón de actos de la Cámara de Comercio orensana, tan amablemente cedido, al doctor ingeniero industrial Manuel Blázquez, jefe de los Servicios Técnicos de la Asociación para la Prevención de Accidentes (APA), personalidad de alta categoría en el campo de la seguridad en el trabajo, quien desarrolló con gran brillantez el tema “La organización de la seguridad de la empresa moderna”.

Unos sesenta jefes y mandos de empresas orensanas encuadradas en Mutua Gallega siguieron con extraordinario interés y atención el curso de la conferencia en la que el ingeniero señor Blázquez expuso con diafanidad el verdadero concepto de la organización de la seguridad en las empresas y las líneas maestras que deben orientar su planteamiento.

Entre los asistentes figuraban el jefe y varios miembros del Gabinete Técnico Provincial, afecto al Servicio Social de Seguridad e Higiene del Ministerio del Trabajo, así como representantes de la central de la Mutua Gallega y de su delegación en esta provincia.

(1976)

Conferencia de don Cristino Bravo Mateos en el Liceo

Don Cristino Bravo Mateos en el Liceo. | La Región

(3) Con motivo de celebrarse este año el cuarto centenario de la muerte de Tiziano, el famoso pintor veneciano del Renacimiento, y organizada por Liceo Recreo Orensano, ofreció una conferencia sobre la vida y la obra del pintor el Dr. don Cristino Bravo Mateos.

Presentó al orador el presidente del Liceo, don Amando Prada Castrillo, quien agradeció la colaboración del conferenciante a este acontecimiento, y destacó las facetas del Dr. Bravo Mateos, como pintor, escultor y crítico de arte.

Bravo Mateos, profundo conocedor del tema, glosó la importancia de la obra de Tiziano para nosotros, por cuanto lo mejor y más numeroso de su obra se encuentra en el Museo del Prado. Glosó muy rápida y someramente los momentos más importantes de la vida del pintor y lo encuadró entre sus maestros.

Seguidamente, tras relatar rasgos interesantísimos del pintor veneciano, ofreció una larga lista de diapositivas de sus retratos de mujeres y hombres, paisajes y cuadros mitológicos, que fue comentando acertadamente y acabando así una pormenorizada e interesantísima lección sobre el famoso pintor italiano.

Al final el Dr. Bravo Mateos, cuyo conferenciante fue seguida por numeroso público y alumnos de dibujo artístico de la Escuela de Artes y Oficios, escuchó una prolongada ovación.

(1976)

24 de octubre de 1926 - Operado el ex gobernador civil de Orense

El Ayuntamiento de Orense concede autorización a don Higinio Bobillo Varela para colocar una cabecera artística en el Cementerio católico.

-Para el ex alcalde de Puentearéas, don José Garra Garra, que tiene familia en Orense, ha sido pedida la mano de la bellísima señorita María Luisa Viéitez, hija del que fue presidente de la Audiencia de Orense, don José Viéitez Penedo, ya fallecido.

-Saludamos en Orense a don Secundino Prieto, que uno de estos días regresará a la Argentina donde tiene importantes negocios.

-Llegó a Orense procedente de Rivela con sus bellas hijas don Ricardo Alonso Criado.

-Salió para Santiago el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Orense, don Constantino Añel.

-Salió para Baños de Molgas don Florencio Salgado.

-Ha sido operado con gran éxito en Santiago, por el doctor Puente Castro, el ilustre abogado y ex gobernador civil de Orense don Jesús Pazos.

24 de octubre de 1951 - Una agencia de noticias y de “espionaje”

En Orense contrajeron matrimonio la bella señorita Carmen Gómez Pérez y el joven don Ángel Ogando Babarro, apadrinados por el hermano del novio, don Manuel Ogando y doña Carmen Ruiz Aguirre, viuda de Moreno.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Manuel Nóvoa Pérez, Teresa Neira Rodríguez, Eduardo Torrado Cortés y esposa, Ricardo Torquemada Torres, Carlos Iglesias González, José Lugo Martínez, José Domínguez Sandiás, Jesús Fernández Núñez, Manuel Forno Amaro, José Otero Fernández, Celso Núñez Rodríguez, Constantino Barrio Salgado, Lisardo Montero Rodríguez, Ramón Retorta Pousa, Celso Rodríguez Hermida, José Rodríguez Gómez, José Paradelas Crespo, José Boulosa Martínez, Ricardo Alonso Castro, Aurora Castro Ferreiro, Arturo López Suárez y esposa.

-El FBI registra las oficinas de la agencia de noticias soviéticas Tass en Washington y Nueva York, después de que los editores de diarios estadounidenses y miembros del Congreso acusaran a la agencia de ser “más bien un centro de espionaje”.

24 de octubre de 1976 - No se autoriza el congreso del PSOE en Madrid

24 de octubre de 1976. | La Región

Nacieron en Orense: Elías Castro González, Miriam López Fernández, Diego Guede Nóvoa, Miguel Delgado Rodríguez, Rafael Acevedo Vázquez y Javier Álvarez Pérez.

-(1) Conferencia sobre Seguridad en el Trabajo en la Cámara de Comercio de Orense.

-(2) Se crea una comisión rectora en el polígono industrial de San Ciprián de Viñas.

-Un grupo de siete espeleólogos, dirigidos por el profesor del Instituto de O Barco señor Mourín, descubre lo que podría ser un antiguo poblado en la cueva conocida como Fornaxicos, en el pueblo de Entoma (Valdeorras).

-(3) El doctor don Cristino Bravo Mateos da una conferencia en el Liceo sobre el pintor Tiziano con motivo del cuarto centenario de su muerte.

-Sale a la calle el nuevo periódico Diario 16, el primer diario español que tendrá ediciones simultáneas en varias provincias.

-El Gobierno Civil de Madrid rechaza con argumentos “legales y técnicos” la petición del PSOE para celebrar su congreso presentada por Felipe González, que calificó la negativa de “un grave error político” por parte del Gobierno de Adolfo Suárez.

24 de octubre de 2001 - El IRA anuncia su desarme

24 de octubre de 2001. | La Región

Marta Alastrué y José María Troncoso se proclaman campeones en categoría absoluta femenina y masculina, respectivamente, de la Copa Diputación de Tenis que se ha disputado en el Club de Tenis Ramirás.

-La entidad ourensana sin ánimo de lucro Cimo (Centro de Iniciativas para a Mocidade), dirigida por Santiago Rodríguez, es reconocida por el Gobierno Central como “entidad de utilidad pública”, la máxima distinción administrativa a la que puede aspirar una entidad de este tipo. Cimo funciona desde hace 7 años en Ourense, y administra actualmente un total de 17 mil curriculums.

-Las películas “Juana la loca”, de Vicente Aranda; “Lucía y el sexo”, de Julio Medem, y “Sin noticias de Dios”, de Agustín Díaz Yanes, son las elegidas por la Academia del Cine como candidatas a representar a España en los Oscar.

-Estados Unidos reconoce que una de sus bombas sobre Afganistán cayó “por error” sobre un asilo de ancianos en Kabul, causando numerosos muertos.

-El IRA anuncia que inicia el desarme de su arsenal “para salvar el proceso de paz en Irlanda del Norte”, una decisión “sin precedentes” que fue anunciada por el presidente del Sinn Fein, el brazo político del IRA, Gerry Adams.