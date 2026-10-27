Historia en cuatro tiempos | La Estación de Manzaneda, ante la inminente temporada

Nieve por encima de los 1.200 metros en los accesos a Manzaneda.

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 27 de octubre 1976 | La Región

La Estación de Manzaneda, ante la inminente temporada

Nieve por encima de los 1.200 metros en los accesos a Manzaneda. | La Región

(2) Concluida la temporada de verano, la Estación Polivalente de Manzaneda se dispone a recibir las primeras nieves y con ellas a la cada día más abundante masa de aficionados al deporte blanco y a la montaña. Las obras realizadas durante el verano y parte del otoño han ido coronándose, y así está ya rematada la carretera que une las áreas de servicios inferiores y superior, toda ella de aglomerado asfáltico.

En el área de servicios donde se encuentra enclavado el edificio de los apartamentos Fontefría se ha procedido a cimentar una gran explanada sobre la que se echó una capa final de riego asfáltico, con lo que ahora hay disponible un amplio espacio para aparcamientos y zonas de aprendizaje de esquí.

La carretera que parte del empalme de Covas hasta la zona inferior también ha recibido un reparcheado y una capa de riego asfáltico, de tal manera que los accesos están en perfectas condiciones de utilización.

La Escuela de Esquí anuncia ya tres cursillos para Navidades, Año Nuevo y Semana Santa, y prepara otros cursillos para estudiantes que serán anunciados en breve.

La primera nevada ya ha caído hace unos días, un aviso a los aficionados al esquí para desempolvar sus equipos.

Crónica de Gonzalo Belay (1976)

Celso Montero finaliza sus estudios de periodismo

Imagenes de los asistentes a la comida. | La Región

(1) Con motivo de haber finalizado sus estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información, nuestro compañero Celso Montero ofreció ayer un almuerzo a sus compañeros de trabajo, redactores y empleados de talleres de La Región, en un céntrico restaurante.

A los postres pronunció unas sencillas palabras de ofrecimiento, aludiendo a su doble vocación, a ninguna de las cuales renunciaba, y haciendo profesión de interés por continuar estudiando con mayor avidez para mejor servir el compromiso adquirido con una sociedad y una humanidad que tanto necesitan de vocaciones sinceras.

Hablaron también don Isidoro Guede, expresidente de la Asociación de la Prensa; el presidente, señor López Outeiriño; el redactor jefe de La Región, señor Sánchez Izquierdo, y el secretario de la Asociación, señor Alvardo.

Todos ellos hicieron votos por un digno porvenir y por los mayores éxitos de Celso Montero en su profesión periodística.

(1976)

Foro La Región: el último salmón

Juan López de Uralde y Pablo Rodríguez Oitabén, en el Foro La Región. | La Región

(3) Antes del inicio, me conmueve caminar al lado de López Uralde. Qué hombre combativo: desde los 80 estuvo en todas las batallas de Greenpeace en defensa de esta planeta en ruinas. Me dijo: “Ayer mismo visité la costa gallega, llegaban maderas clandestinas del Amazonas, sabes, aquí ya no os quedan maderas nobles. Y, cierto, hay un puñado de empresarios ourensanos que te puedo nombrar y que están metidos en este negocio tan oscuro y clandestino”.

Aún hay restos de grietas humeantes en la panza de esta provincia en llamas este verano. Malditos sean los ojos de cera y las manos pálidas de los que prendieron fuego a los sagrados bosques.

Me cuenta Juan: los políticos empujan a los investigadores a crear nuevas especies transgénicas: ahora mismo quieren llegar a Europa de salmones de más de ocho metros de longitud. Tengo un flash. El último salmón y la última trucha del Miño se suicidaron golpeando su cabeza contra las presas de acero que les impiden llegar río arriba en su viaje iniciático.

La última camada de lobos se refugia en Flor de Rey, allí, al lado de la ermita donde las hormigas van a morir, hacen el amor bajo la luna llena y “raiota”.

(Presentó el Foro Pablo Oitabén, un hombre de la estirpe de los que resisten. Lleva una boa atada a la cintura: cuando la tierra se tiende, se convierte en un campo. Como una gran madre mamífera, soporta que juguemos encima de ella, amamantándonos...)

Crónica de J. Noguerol (2001)

27 de octubre de 1926 - Los fascistas italianos, de celebración

Saludamos en Orense al secretario del Ayuntamiento de Cualedro, don Carlos González Estévez.

-Los fascistas italianos liderados por Benito Mussolini ultiman los preparativos para conmemorar el cuarto aniversario de su marcha sobre Roma, reuniendo a 35 mil jóvenes en el Coliseo y unificando todas las formaciones fascistas en las llamadas Camisas Negras, para evitar los “incidentes lamentables” causados en ocasiones por las formaciones fascistas irregulares.

-La Fábrica Nacional de Moneda comienza la fabricación de una nueva pieza de 50 céntimos con aleación legal de plata, con el busto del rey Alfonso XIII y el escudo de España en sus caras.

-El comandante Ramón Franco, uno de los héroes del Plus Ultra que este mismo año completó el vuelo entre España y América, planea dar la vuelta al mundo.

27 de octubre de 1951 - Winston Churchill, de nuevo primer ministro

Nacieron en Orense: Antonio y Carmen Gil Gamallo, Alfredo Paz Doniz y Fernando Hernández Rodríguez.

-Se casaron: José Rodríguez Carcacia y Julia Pereira Barreira, Antonio Soutullo Pérez e Isabel Prada González.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Fernández Rodríguez, Adoración Alonso Castro, Carmen Tesouro Formoso, Celso Moreiras Losada, Luis Meiriño Lorenzo, Olga Rodríguez Campo, Araceli Rey Rodríguez, Ofelia Nóvoa Rodríguez y Adoración Alonso Castro e hijo menor.

-La Delegación de Apuestas de Orense reparte un total de 41.100 pesetas en premios, 27.916 para el único acertante de una quiniela de 14 resultados en nuestra ciudad.

-Un avión comercial yugoslavo que cubría un vuelo entre Belgrado y Skopje se estrella en Macedonia, falleciendo las doce personas que iban a bordo.

-El rey Jorge VI encarga la formación de nuevo Gobierno al conservador Winston Churchill, que vuelve así a ser primer ministro de Gran Bretaña tras imponerse en unas apretadas elecciones al laborista Clement Attlee.

27 de octubre de 1976 - Discurso vibrante de Tierno Galván en el Ateneo de Madrid

27 de octubre de 1976 | La Región

Nacieron en Orense: Olivia Blanco González y Susana Alonso Puentes.

-El músico orensano Antonio Iglesias, actual subcomisario Técnico de Música, es nombrado director de los cursos internacionales de interpretación “Música en Compostela”.

-(1) Celso Montero celebra su título de Periodismo con sus compañeros de La Región en un céntrico restaurante.

-(2) La Estación Invernal de Manzaneda afronta preparada la nueva temporada.

-El cantante argentino Luis Aguilé, muy popular en España, contrae matrimonio en Francia con Ana Rodríguez Munera.

-El Ateneo de Madrid, pendiente del reconocimiento oficial de su autonomía o de su pase a un ministerio, vive uno de los actos más comprometidos de su nueva etapa con el discurso inaugural del curso 76-77 a cargo del profesor Enrique Tierno Galván, presidente del Partido Socialista Popular, que enfervorizó al público presente con un “apasionado” discurso moral en el que reclamó abiertamente que “los españoles se integren en el socialismo que nos lleve a la cabeza de los pueblos y pueda salvar a la especie de la amenaza del neocapitalismo”, después de “cuarenta años de dictadura y corrupción de los que sale ahora el pueblo español”.

27 de octubre de 2001 - Microsoft lanza Windows XP

27 de octubre de 2001. | La Región

Un camión destruye de madrugada el monolito de piedra que A Merca dedicó al edil de Ermua asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, dándose a la fuga después del accidente que rompió el grupo escultórico y destrozó la placa de bronce en la que se podía leer “Calle de Miguel Ángel Blanco”.

-Ayer nació en Ourense Manuel Silva Carbajales, hijo de José María y Begoña.

-El PP acapara el 70 por ciento del voto emigrante en las elecciones autonómicas en Ourense, pero se queda a 712 sufragios de conseguir el noveno diputado por nuestra provincia, conservando el PSdeG sus 3 escaños.

-El carballiñés Aurelio Miras Portugal, hasta ahora director general de Turismo, es nombrado secretario xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, pese a que su nombre sonaba para ocupar una de las consellerías en el nuevo Gobierno de Manuel Fraga.

-(3) Juan López de Uralde, director ejecutivo de Greenpeace España, protagoniza el Foro La Región con una charla sobre la organización ecologista, presentado por el presidente de la asociación cultural-ecológica Ridimoas, Pablo Rodríguez Oitabén.

-Microsoft lanza en todo el mundo su último programa operativo, Windows XP, que se comercializa al precio de 216 euros en su versión doméstica y 324 euros en la profesional.