Historia en cuatro tiempos | Luis López Salgado saludó a los reyes en París

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

Primera página del 3 de noviembre de 1976.

Un cazador obtiene siete conejos en una tarde

Félix Adán, con los conejos capturados.

(2) Hablamos con un célebre cazador, amante del deporte cinegético, que dispone además de una calidad especial de perros de caza, el “sabueso”. Él es don Félix Adán, de Carballiño, más conocido por “Adán”.

-¿Qué tal de caza esta temporada?

-Bueno, si quiere que le sea sincero, hay de todo. Depende del día y del lugar.

-Nos hemos enterado que hace unos días fue a Cobelas (Xinzo) y lo que “cazó” fue una patata de casi dos kilos, ¿fue cierto?

-Un empleado de Propasi, el señor Lamas, nos hizo entrega de este hermoso ejemplar de patata para que la exhibiera en mi bar. Es una patata de la Laguna de Antela. Se la agradecí mucho porque ejemplar como éste se ven pocos.

-Nada menos que siete “piezas” tiene colgadas en su cinturón hoy. ¿Cómo ha sido esta vez?

-Bueno, quizás sea esta la única ocasión que tenga esta temporada. Hemos ido a un monte limítrofe con nuestra provincia, en Lugo, y tuvimos la suerte de ver mucha caza, yo me cobré estos siete conejos. Hay que sacrificarse mucho, mojarse y cansarse para poder matar algún conejo. Puede haber la suerte de encontrar unos cuantos, pero la maleza es mucha y la puntería tiene que ser “muy fina”.

Gracias Adán, y que aproveche lo que ahora ha traído.

Crónica de Julio Lama

(1976)

Se inaugura el campo de A Costoira, en Moreiras

La directiva y plantilla del Moreiras en la inauguración del campo de A Costoira.

(1) En el pueblo de Moreiras (Toén) se inauguró el campo de fútbol A Costoira. Aunque la tarde estaba desapacible el ambiente estuvo a la altura de las circunstancias ya que el terreno de juego presentaba un buen aspecto y había bastantes aficionados que no querían perderse el encuentro anunciado entre el titular, Moreiras Club de Fútbol, y Sporting Celanova, llegándose al final con 5-0 para los locales con goles de Ayala, Fernando, Álvarez (2) y Pereiro.

Antes de dar comienzo el señor Reza, fotógrafo de nuestro diario, de cuyo pueblo es natural, hizo posar para la historia a la junta directiva con su presidente al frente, don José Luis Freijoso Cortiñas, acompañando a la plantilla que prepara Malet.

Entre los aficionados se encontraban el presidente y secretario de la Federación provincial de Fútbol, señores Paz Sotelo y Rodríguez González, encontrándose así mismo el delegado provincial de arbitros don Odilo Masid.

Al final fueron invitados a una copa de vino español brindándose por los éxitos del Moreiras CF, al que tenemos que apoyar todos.

(1976)

Modestos sí, pero con videoclip

El grupo ourensano Louisiana.

(3) El grupo ourensano Louisiana, formación creada en 1993, graba un videoclip para dar a conocer su música, en vísperas de entrar a grabar en el “Taller de Música” la que será su segunda maqueta.

“Es un vídeo muy sencillo, grabado por nosotros mismos”, comenta el bajista del grupo, Santiago García, grabado en local de ensayo de la banda y en la Casa da Xuventude. “Lo grabamos, en cierto modo, para conservarlo nosotros, porque hoy por hoy es muy difícil abrirse un hueco”, afirman.

No se arriesgan a categorizar la música que hacen, en la convergen la esencia del rock clásico y composiciones con una base más pop, con grupos como Ramones o Rolling Stones como referencias.

El vídeo será emitido próximamente en un programa de una emisora local, al que se unirán otras agrupaciones ourensanas. “Hay muchas dificultades para darse a conocer, excepto en las pequeñas salas que programan conciertos o en actuaciones fuera de la ciudad”, señalan.

Louisiana está formado por Santiago García (bajo), Fernando Gago (Batería) y Rubén Sueiro (guitarra y voz). Aunque no tienen un largo historial sobre el escenario, han actuado en alguna cadena de televisión y han compartido escenario con Siniestro Total en el certamen musical Galicia, cidade única que se desarrolló el pasado año en la villa de Verín.

(2001)

3 de noviembre de 1926 - Orense, marginado de nuevo por el ferrocarril

El arquitecto de la Dirección General de Prisiones don Juan Álvarez Mendoza revisa las obras de reforma que se llevan a cabo en la Prisión Provincial de Orense.

-El alcalde de Orense, don Matías Bobillo, retoma su cargo después de dos meses de licencia, cesando como alcalde accidental el primer teniente de alcalde, don Constantino Añel.

-El Consejo de Ministros aprueba dos tramos del ferrocarril Zamora-Orense-Coruña, el primero entre Zamora y Puebla de Sanabria y el cuarto entre Santiago y La Coruña, dejando fuera los tramos que pasan por la provincia de Orense.

-Nuevas informaciones sobre el joven de 15 años Anteo Zamponi, que intentó asesinar a Benito Mussolini sin éxito para ser luego linchado por la multitud, revelan que fue militante de las Juventudes Fascistas y que su padre perteneció al Círculo de Anarquistas, aunque el joven se dio de baja del fascismo poco antes de cometer el atentado.

-Los maestros españoles se reúnen en Asamblea Nacional y piden un sueldo mínimo de 3.000 pesetas.

3 de noviembre de 1951 - Primera prueba atómica con soldados

En Orense dio a luz con toda felicidad un hermoso niño, tercero de sus hijos, doña Desia Cortés Santiago, esposa de don Enrique Feijóo Feijóo.

-En Dacón fue bautizado un niño hijo de don Julio González García y doña Rosa López de González.

-El general Eisenhower rechaza ser candidato a la presidencia de Estados Unidos, “cortejado” tanto por demócratas como republicanos.

-La Policía francesa abre fuego en Casablanca contra una multitud de “nacionalistas” marroquíes que pretendían boicotear las elecciones a la Asamblea Consultiva, causando al menos seis muertos. La Policía asegura que hizo uso de sus armas después de recibir pedradas que hirieron a varios agentes.

-El Atlético de Madrid vence al Barcelona por 2-0 y se adjudica la quinta edición de la Copa María Eva Duarte de Perón, que enfrenta a los campeones españoles de Liga y Copa.

-Estados Unidos pone en marcha la operación Desert Rock en el desierto de Nevada, las primeras maniobras atómicas en las que participan tropas del Ejército de Tierra con al menos 1.500 soldados situados en lugares estratégicos en torno a una detonación nuclear simulando las posibles “situaciones” de una guerra atómica.

3 de noviembre de 1976 - Luis López Salgado saludó a los reyes en París

3 de noviembre de 1976.

Luis López Salgado, director gerente de La Región Edición Aérea, saludó en París a los reyes de España y al presidente de Francia, Giscard D’Estaing, como invitado a la recepción celebrada en la capital francesa con motivo de la visita de los reyes.

-(1) El pueblo de Moreiras (Toén) inauguró con ambiente de fiesta su nuevo campo de fútbol de A Costoira con un partido entre el Moreiras y el Sporting Celanova que terminó con 5-0 para los locales.

-(2) El conocido cazador de Carballiño Félix Adán, conocido por “Adán”, se cobra hasta siete conejos en una sola tarde.

-Las primeras informaciones sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos hablan de una participación récord y gran igualdad entre Gerald Ford y Jimmy Carter, con ligera ventaja para el segundo en los primeros recuentos.

-La cantante española María Ostiz gana el Festival de la OTI. celebrado en Acapulco (Méjico) con la canción “Canta cigarra”.

-El exministro republicano español Julio Just Gimeno muere a los 82 años en París, donde vivía exiliado desde 1939.

3 de noviembre de 2001 - Fracaso de Trimble en Irlanda del Norte

3 de noviembre de 2001.

La Galería Visol de Ourense inaugura la muestra “Identidadequilibrio”, de Xacobe Meléndrez Fassbender.

-El Ourense cae en el Couto ante el Marino de Luanco por 0-1, superado en todo momento por los actuales líderes de Segunda B.

-El COB sigue con su racha de victorias y se impone al Murcia por 69-74 liderado por Wilson y Bernabé.

-(3) El grupo ourensano Louisiana graba un videoclip para dar a conocer su música.

-David Trimble es traicionado por su propio partido, el Partido Unionista del Ulster, y no logra ser reelegido como primer ministro de Irlanda del Norte, al recibir el voto negativo de dos de sus diputados, una situación que aboca a la suspensión de la autonomía por tercera vez en cuatro meses o a la celebración de nuevas elecciones.

-El Café Latino de Ourense cumple 15 años e inicia su nueva temporada musical con conciertos de jazz destacando entre otros los que ofrecerán Kenny Garnett, Al Di Meola o Carolyn Breuer.