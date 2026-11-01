Historia en cuatro tiempos | Natación, gimnasia y taekwondo en el pabellón

Los principales acontecimientos ocurridos tal día como hoy en Ourense, con la hemeroteca del periódico La Región.

Primera página de 1976

La primera 1 de noviembre 1976. | La Región

Natación, gimnasia y taekwondo en el pabellón

Gimnasia rítmica; abajo, taekwondo en el Pabellón. | La Región

Como ya es costumbre, con el comienzo del mes se inician nuevos cursillos inscripciones de enseñanza y perfeccionamiento para niños y personas mayores en la piscina climatizada del Pabellón. Estos cursos se celebrarán todos los días con la única excepción de sábados, domingos y festivos. Además hoy mismo va a tener lugar una toma de tiempo de todos los nadadores del Club Natación Pabellón para que sus entrenadores comprueben su forma actual de cara a la temporada de invierno, con campeonatos muy importantes como los gallegos y nacionales en este periodo.

El día 14 de noviembre el Club Gimnasia Pabellón tiene programadas unas competiciones de mini-tramp para seleccionar al equipo que represente a Orense en los “III Campeonatos de España” de cama elástica, sincronismo, doble mini-tramp y tumbling que tendrán lugar en diciembre en Sevilla. Asimismo comenzarán nuevos cursos de gimnasia rítmica a cargo de la profesora María Jesús Vázquez, de cama elástica, mini-tramp y gimnasia educativa masculina a cargo del profesor Sergio González y de gimnasia educativa femenina a cargo de la profesora María Luisa Acevedo.

Mientras tanto sigue aumentando cada día el número de practicantes de taekwondo en Orense, el kárate coreano cuyas prácticas en el Pabellón dirige el maestro coreano Lee Dong Kiu, cinturón negro quinto Dan, para mayores y niños.

(1976)

Fuertes sufre un accidente de coche camino del estadio

El jugador del Orense, Fuertes. | La Región

Cuando se dirigía hacia el estadio para jugar el encuentro contra el Naval, el jugador Fuertes, en su coche, acompañado de su compañero Antonio, al llegar junto a la Estación-Empalme, un vehículo que, al parecer circulaba en dirección contraria, fue a chocar contra el del jugador orensano, resultando éste herido y siendo trasladado a la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social “Nuestra Señora del Cristal”, a donde llegó obnubilado.

En el centro sanitario le fue apreciado traumatismo cráneoencefálico, con conmoción cerebral, hematoma en la región orbitaria izquierda, así como cortes y rasguños en diferentes partes del cuerpo, siendo calificado su estado de pronóstico reservado.

Fuertes permanecerá varios días en observación.

Deseamos al pundonoroso jugador orensano un pronto y total restablecimiento.

(1976)

“I Motocross de Otoño” en Orense

Uno de los participantes en el “I Motocross de Otoño”. | La Región

De nuevo han sido los “mecenas orensanos de las dos ruedas”, los Hermanos Abad, los que han patrocinado una prueba de motociclismo.

Nueve participantes junior tomaron la salida en dos mangas, y como se preveía José Fernández “Nikis” se hizo con el primer puesto sin ningún problema, a los mandos de una “Montesa”. Nuestro piloto local José Espejo Murcia (“Bultaco”) protagonizó una gran remontada para terminar cuarto, y el coruñés Ricardo Vidal Durán sufrió una aparatosa caída siendo trasladado por la Cruz Roja al Hospital Provincial.

En la categoría senior solo seis corredores se presentaron en la salida, con triunfo final para el pontevedrés José Sánchez Bua con “Montesa” por delante de Julio Rodríguez Haz (“Montesa”).

Respondió bien el público calculándose que habría sobre unas 500 personas en el circuito.

Otra vez los Canabal-Boys han actudo con eficacia. Al final entrega de premios en el mismo escenario de la prueba.

Todo salió de maravilla, y es que según los pilotos Orense es donde mejor se organizan las carreras motociclistas, si ellos lo dicen por algo será.

Crónica de Julián Bueno Murga (1976)

1 de noviembre de 1926 - Mussolini escapa ileso de un atentado

Orense celebra con toda solemnidad la fiesta de la Realeza de Cristo, con misa solemne en la Catedral, Procesión Pontificial y Acto nacional de consagración a Cristo Rey, actos presididos por el obispo de Orense junto a las principales autoridades orensanas.

-El salón-teatro de los Salesianos en Orense acogió una velada teatral con destacadas intervenciones de los jóvenes señores Moreno, Valencia, Iglesias o Soto bajo la dirección de los señores Morais y Madriñán.

-Benito Mussolini escapa ileso a un nuevo intento de atentado en Bolonia, al ser tiroteado por un individuo cuando se dirigía en coche hacia la estación aclamado por una multitud. El único disparo de revólver rozó el uniforme del Duce sin causar daño personal, tras lo cual la muchedumbre linchó al autor del atentado. Mussolini continuó luego su viaje y cumplió escrupulosamente con el programa oficial de su visita, aclamado de forma “delirante” por el público.

-El Registro civil de Zurich deniega la petición de un consejero nacional que quería poner el nombre de Lenin a su hijo, al estimar que “un padre no tiene derecho de afirmar así sus opiniones políticas y de causar a su hijo un perjuicio eventual”.

1 de noviembre de 1951 - Corea del Norte en manos soviéticas

Nacieron en Orense: Cándido Espino Manzaneda, Pilar Gómez Vázquez, Miguel Abadín Enríquez, José Rodríguez Varela, Oscar Fernández Rivas.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: José Pérez Martínez, Delfín Pérez Martínez, José Fernández González, Aníbal Franco Gándara, Emilio Doval Senra y esposa e hijo menor, Julio Gómez Canal, Antonio Gómez Vergara, Manuel Pena Álvarez, José Martínez Lamelas, Clara Álvarez Fernández, Luis González González, Campoamor González Abadín, Ángela Gómez Álvarez, Concepción Estévez Mojón y menores, Genara Diéguez Iglesias, Dolores Enríquez Atrio y menores, Paz Docampo Gallina.

-El presidente de Argentina Juan Domingo Perón cesa temporalmente de su cargo tras pedir seis meses de permiso, transfiriendo sus poderes al presidente del Senado.

-El primer informe completo de las Naciones Unidas sobre Corea del Norte asegura que los “verdaderos” dirigentes del país son de origen soviético o instruidos por Moscú, destacando especialmente al primer ministro Kim Il Sung, “un joven oficial del ejército soviético que ha adoptado el nombre de un famoso patriota coreano”.

1 de noviembre de 1976 - Monseñor Rouco Varela, nuevo obispo de Santiago

1 de noviembre de 1976. | La Región

El Orense vence con apuros al colista Naval por 2-1 con goles de Escudero y Pachín.

-Monseñor Antonio María Rouco Varela es consagrado obispo de Santiago de Compostela en una ceremonia en la que se empleó el idioma gallego.

-(1) El jugador del Orense Fuertes resulta herido en accidente de tráfico cuando se dirigía hacia el Estadio del Couto para disputar el partido frente al Naval.

-(2) El Pabellón de Deportes de Ourense ofrece nuevos cursos y competiciones de natación, gimnasia y taekwondo.

-(3) José Sánchez Bua (“Montesa”) en senior y José Fernández “Nikis” (“Montesa”) en junior ganan el “I Motocross de Otoño” celebrado en Orense.

-Luis María Ansón, presidente de la agencia EFE y secretario del Gabinete de Prensa de don Juan de Borbón, asegura en una entrevista al periódico La Voz de España que “padre e hijo se entienden a la perfección y se quieren entrañablemente”, en referencia a don Juan y el rey don Juan Carlos, y augura que ambos “resolverán la cuestión dinástica cuando los consideren conveniente para los intereses de España”.

1 de noviembre de 2001 - Los talleres textiles en Ourense, en peligro

1 de noviembre de 2001. | La Región

El artista Manuel Vázquez Ribada, muy conocido en los ambientes culturales ourensanos, ingresa en la prisión de Pereiro por su presunta implicación en el robo y agresión a un niño de 10 años en el Parque de San Lázaro, al que supuestamente amenazó con una navaja y le robó el reloj que llevaba para después darle varias patadas. El pintor, con antecedentes por incendiar una finca, negó todas las acusaciones, mientras sus amigos se mostraron sorprendidos ya que “es una persona que nunca lleva navaja”.

-Un total de doce talleres o cooperativas textiles de la provincia de Ourense se ven abocados al cierre al quedarse sin encargos de Adolfo Domínguez, sospechando que la firma ourensana trasladará parte de su producción a países con mano de obra y costes más bajos. Los talleres afectados, situados en la Limia, Verín, Celanova y Carballiño, daban trabajo a doscientas personas, una situación que se puede extender en breve a las cerca de 130 empresas de este tipo que hay en la provincia con cerca de 1.500 trabajadores y que en su mayoría dependen de firmas como Zara, Argimiro Rodríguez o Roberto Verino.