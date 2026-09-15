¿Sabe usted que la huella de los incendios en Ourense se sigue haciendo notar?

¿Sabe usted que transcurrido un año de la ola de incendios forestales que asoló la provincia, su huella se sigue haciendo notar? ¿Que en las comarcas más afectadas, la triste imagen de las señales carbonizadas forma ya parte del paisaje local? ¿Que quizás las administraciones tendrían que apoquinar y pintar o reponer estas indicaciones que marcan el camino a nuestras poblaciones? ¿Que todos lo agradeceremos?