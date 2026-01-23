Interrumpida parcialmente la circulación ferroviaria en el tramo Ourense - Monforte de Lemos

Trenes de cercanías parados en las vías de la estación de tren en una foto de archivo.

La circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Canabal y Os Peares, en el tramo Ourense–Monforte de Lemos, a causa de una falta de tensión en la catenaria. La incidencia ha obligado a suspender el tráfico ferroviario en este punto de la red, mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible.

Según han informado fuentes ferroviarias, se ha activado un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados, que están siendo trasladados en autobuses entre las estaciones implicadas.

El ferrocarril, bajo el foco tras los últimos accidentes

Esta nueva incidencia se produce en un contexto de especial atención sobre la seguridad ferroviaria, tras los recientes accidentes registrados en Adamuz (Córdoba) y en Cataluña, que han vuelto a situar el estado de las infraestructuras y los sistemas de seguridad en el punto de mira.

Por el momento no se ha concretado una hora para la reanudación del tráfico entre Canabal y Os Peares, y se recomienda a los usuarios consultar el estado de sus trenes antes de viajar.