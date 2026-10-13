PESQUISAS POLICIALES
Investigan si hubo móviles económicos tras los incendios que afectaron a Ourense
PESQUISAS POLICIALES
La lucha contra los incendios se sostiene sobre varios pilares. El más urgente es el de la extinción, liderado por los servicios de emergencias. Sin embargo, una vez sofocadas las llamas, entra en juego una fase igualmente crucial: la investigación, indispensable para esclarecer el origen del fuego.
Solo desde agosto de 2025, cuando se produjeron en la provincia los peores incendios de la historia, se han iniciado más de 20 investigaciones con un balance de 16 incendios esclarecidos y 11 personas puestas a disposición judicial, dos de ellos aún permanecen en prisión provisional.
Las causas de estos siniestros son múltiples: imprudencias, venganzas vecinales o piromanía. Sin embargo, la detección de ciertos indicios apunta a que tras algunos de estos fuegos podrían ocultarse motivaciones económicas. Esta es la hipótesis que investiga actualmente la Guardia Civil de Ourense mediante unas pesquisas que se desarrollan bajo un gran secretismo. Tal es así que aún no ha trascendido la naturaleza exacta de dichos móviles económicos.
El teniente coronel Rafael Berguillo, jefe de la Guardia Civil en la provincia, señaló aeste lunes durante los actos del Día del Pilar que este escenario supone un “cambio de paradigma”. Por ello, instó al resto de instituciones implicadas en la lucha contra el fuego a colaborar estrechamente con el Instituto Armado. De hecho, la Comandancia de Ourense trabaja en una operación coordinada a nivel internacional de la que, por el momento, no se han desvelado más detalles.
La vigencia de las investigaciones sobre los fuegos de 2025 quedó patente el pasado 28 de julio. Ese día, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Monterrei de 63 años como presunto autor de un incendio en la parroquia de Vilar de Cervos (Vilardevós), si bien por ahora se desconocen los motivos que lo habrían llevado a provocarlo. Según las pesquisas, el origen de este fuego se sitúa el 13 de agosto de 2025. El avance y la virulencia de las llamas obligaron a decretar el confinamiento de dos poblaciones antes de acabar calcinando una superficie total de 1.800 hectáreas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PESQUISAS POLICIALES
Investigan si hubo móviles económicos tras los incendios que afectaron a Ourense
FALTA DE PROFESORES
Hacer prácticas en las autoescuelas de Ourense se demora hasta cuatro meses
Lo último
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 13 de octubre?
BALANCE DE CRIMINALIDAD
Botín de las ciberestafas en Ourense: casi tres millones de euros