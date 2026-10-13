Investigan si hubo móviles económicos tras los incendios que afectaron a Ourense

La lucha contra los incendios se sostiene sobre varios pilares. El más urgente es el de la extinción, liderado por los servicios de emergencias. Sin embargo, una vez sofocadas las llamas, entra en juego una fase igualmente crucial: la investigación, indispensable para esclarecer el origen del fuego.

Solo desde agosto de 2025, cuando se produjeron en la provincia los peores incendios de la historia, se han iniciado más de 20 investigaciones con un balance de 16 incendios esclarecidos y 11 personas puestas a disposición judicial, dos de ellos aún permanecen en prisión provisional.

Las causas de estos siniestros son múltiples: imprudencias, venganzas vecinales o piromanía. Sin embargo, la detección de ciertos indicios apunta a que tras algunos de estos fuegos podrían ocultarse motivaciones económicas. Esta es la hipótesis que investiga actualmente la Guardia Civil de Ourense mediante unas pesquisas que se desarrollan bajo un gran secretismo. Tal es así que aún no ha trascendido la naturaleza exacta de dichos móviles económicos.

Cambio de paradigma

El teniente coronel Rafael Berguillo, jefe de la Guardia Civil en la provincia, señaló aeste lunes durante los actos del Día del Pilar que este escenario supone un “cambio de paradigma”. Por ello, instó al resto de instituciones implicadas en la lucha contra el fuego a colaborar estrechamente con el Instituto Armado. De hecho, la Comandancia de Ourense trabaja en una operación coordinada a nivel internacional de la que, por el momento, no se han desvelado más detalles.

El vecino de Monterrei siendo detenido | Guardia Civil

La vigencia de las investigaciones sobre los fuegos de 2025 quedó patente el pasado 28 de julio. Ese día, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Monterrei de 63 años como presunto autor de un incendio en la parroquia de Vilar de Cervos (Vilardevós), si bien por ahora se desconocen los motivos que lo habrían llevado a provocarlo. Según las pesquisas, el origen de este fuego se sitúa el 13 de agosto de 2025. El avance y la virulencia de las llamas obligaron a decretar el confinamiento de dos poblaciones antes de acabar calcinando una superficie total de 1.800 hectáreas.