La provincia de Ourense estrena de lleno su etapa más invernal. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes por la tarde los primeros avisos de nivel amarillo por nevadas en la montaña oriental ourensana, una alerta que se mantendrá vigente durante buena parte del miércoles. Las previsiones apuntan a acumulaciones de nieve de hasta diez centímetros en 24 horas a partir de los 1.100 metros de altitud, espesores que podrían ser incluso superiores en las cotas más altas del oriente provincial.

Este episodio de frío y nieve llega acompañado de una nueva jornada lluviosa, marcada por la influencia de las bajas presiones sobre toda Galicia. La entrada de un frente activo durante la pasada madrugada dejará cielos muy nubosos y lluvias generalizadas, que por momentos pueden ser localmente fuertes.

Con el avance del martes, las precipitaciones irán perdiendo continuidad para volverse más intermitentes, sin descartar tormentas, mientras que la cota de nieve descenderá hasta situarse entre los 1.000 y los 1.100 metros por la tarde. En cuanto a los termómetros, las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios y las máximas seguirán descendiendo, dejando un ambiente gélido.

Tregua a partir del jueves

La situación meteorológica apenas dará respiro el miércoles. La provincia continuará bajo una marcada inestabilidad atmosférica debido a la circulación del noroeste, lo que se traducirá en chubascos a lo largo de toda la jornada que podrían venir acompañados de aparato eléctrico.

Las precipitaciones volverán a caer en forma de nieve en las cumbres más altas del este ourensano. Los vientos soplarán flojos de componente oeste-noroeste en el interior y las temperaturas apenas sufrirán variaciones, manteniendo en la ciudad valores que oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 14 de máxima.

La inestabilidad comenzará a amainar a partir del jueves, cuando Galicia quede en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, con la entrada de vientos templados y húmedos del oeste-suroeste.

Para esa jornada se esperan intervalos de nubes y claros, con chubascos débiles, aislados y ocasionales, vientos flojos del oeste en el interior y un ligero ascenso térmico. Esta mejoría se consolidará de cara al viernes y el inicio del fin de semana, aunque se espera un nuevo frente durante la noche del sábado.