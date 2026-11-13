El IPC se modera al 5,1% en Ourense, pero sigue por encima de la media española

La actualización del IPC en 2026 modifica la composición y el peso de los productos en la cesta de la compra.

Los precios en la provincia de Ourense aumentaron un 5,1% interanual en octubre, según los datos del INE. El IPC se redujo medio punto respecto a septiembre, cuando alcanzó el 5,6%, aunque continúa dos décimas por encima de la media española.

La moderación supone un alivio en el ritmo de encarecimiento, pero no significa que los precios hayan bajado: en octubre fueron un 5,1% superiores a los del mismo mes de 2025. Entonces, la inflación ourensana se situaba en el 2,8%, por lo que la tasa actual supera en 2,3 puntos la registrada un año antes.

Ourense baja más que Galicia

El descenso de la inflación fue más intenso en Ourense que en el conjunto gallego. Galicia pasó del 5,5% de septiembre al 5,3% de octubre, una reducción de dos décimas frente al medio punto de la provincia. Con esta evolución, Ourense quedó dos décimas por debajo de la tasa autonómica, después de haberla superado ligeramente el mes anterior.

Por provincias, Pontevedra registró la mayor inflación de Galicia, con un 5,5%, seguida de A Coruña, con un 5,3%. Ourense ocupó la tercera posición, mientras que Lugo presentó el menor incremento interanual, un 4,9%.

Pese al retroceso de octubre, el dato ourensano permanece por encima de los niveles de comienzos de año. La provincia arrancó enero con una tasa del 2,6%, llegó al 4,2% en marzo y, tras moderarse hasta el 3,3% en junio, volvió a acelerar durante el verano hasta alcanzar el 5,6% de septiembre.

España mantiene la inflación en el 4,9%

En el conjunto de España, el IPC interanual se mantuvo en el 4,9% en octubre, la misma tasa que en septiembre. La estabilidad del indicador nacional contrasta con la moderación de Ourense y Galicia, aunque ambas continúan por encima de la media: dos décimas en el caso ourensano y cuatro en el gallego.

La evolución española también refleja una inflación más elevada que al inicio de 2026. Tras registrar un 2,3% en enero y febrero, la tasa alcanzó el 3,6% en julio y el 4,3% en agosto, antes de situarse en el 4,9% durante los dos últimos meses. Además, supera en 1,8 puntos el 3,1% registrado en octubre de 2025.

El gráfico

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