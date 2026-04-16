Libertad para las aves en Xinzo y Sandiás: Agricultura levanta totalmente el confinamiento de aves

Se levanta en cinco municipios de la comarca de A Limia el confinamiento de aves de corral que permanecía vigente por la influenza aviar, tras la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de flexibilizar completamente las medidas en todo el territorio español desde este jueves, 16 de abril. Por lo tanto, las aves de corral de Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos y Xinzo de Limia ya podrán estar en libertad. La medida llega después de una evaluación favorable del riesgo epidemiológico en las últimas semanas.

La flexibilización completa afecta a los humedales y a los municipios considerados de mayor riesgo, donde aún se mantenían las restricciones pese a la relajación parcial aplicada desde el pasado 1 de abril.

La decisión se formaliza mediante una orden ministerial publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y supone el levantamiento de la obligación de mantener confinadas a las aves en las explotaciones, así como la prohibición de concentraciones de aves de corral, medidas preventivas establecidas en la Orden APA/1288/2025, de 11 de noviembre.

Según el departamento que dirige Luis Planas, la eficacia de estas actuaciones se refleja en que desde su entrada en vigor solo se han registrado dos granjas afectadas en la provincia de Lleida, en diciembre de 2025 y enero de 2026, pese al elevado número de casos detectados en aves silvestres en los últimos meses.

Aunque se levanta el confinamiento, el Ministerio recomienda mantener y reforzar las medidas de bioseguridad en todas las explotaciones avícolas, evitando el contacto con aves silvestres e intensificando la vigilancia tanto en granjas como en fauna salvaje. También insta a comunicar de inmediato cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales.

España mantiene desde febrero el estatus de país libre de influenza aviar otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), por lo que no existen restricciones actuales al comercio de aves y sus productos a nivel nacional e intracomunitario.

El Ministerio recuerda, además, que el virus no se transmite al ser humano a través de la carne de ave bien cocinada, los huevos o los productos derivados, aunque recomienda evitar el contacto innecesario con aves que presenten síntomas o aparezcan muertas en el campo.