Ourense vuelve a estar bajo alerta por las intensas lluvias. Después de los avisos por precipitaciones de este miércoles, la previsión amplía el riesgo de lluvias fuertes a las cuatro zonas meteorológicas de la provincia a partir de la noche de este viernes. El nuevo episodio comienza a las 22,00 horas de este viernes y se prolonga durante toda la jornada del sábado, con acumulaciones que pueden ser especialmente elevadas en el sur.

Los avisos contemplan precipitaciones de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora en distintos puntos de la provincia. Los umbrales de acumulación en 12 horas varían según la zona, con previsiones de entre 40 y 60 litros por metro cuadrado. La situación más destacada se espera en A Baixa Limia, donde pueden alcanzarse los 80 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas.

Cuatro zonas de Ourense, bajo aviso por lluvia

El episodio afecta a las áreas meteorológicas de Miño de Ourense, noroeste, sur y montaña, por lo que el aviso alcanza al conjunto del territorio provincial. No obstante, las cantidades previstas no son iguales en todas las comarcas: las acumulaciones más importantes se concentran en el sur y, especialmente, en A Baixa Limia.

La nueva alerta llega después de que este miércoles ya se activasen avisos por precipitaciones en zonas de Ourense. En el noroeste provincial, por ejemplo, se contemplaban acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La previsión apunta ahora a otro episodio de lluvia intensa, con una extensión territorial mayor.

Un frente activo atraviesa Galicia durante el sábado

MeteoGalicia prevé que un frente activo atraviese Galicia durante la jornada del sábado, dejando precipitaciones generalizadas y viento fuerte del suroeste. La influencia de las bajas presiones mantiene así la inestabilidad durante el fin de semana y favorece la continuidad de las lluvias.

Las cantidades acumuladas pueden aumentar a medida que avance el episodio, especialmente en las zonas donde las precipitaciones sean más persistentes. Por ello, se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, evitar atravesar zonas inundadas y prestar atención a la evolución de los avisos meteorológicos.