Máis de 1.400 proxectos en Ourense foron asesorados pola Rede de Polos
EMPRENDEMENTO
Máis da metade están impulsados por mulleres en sectores como os servizos, a hostalaría e o comercio
A Rede de polos de emprendemento e apoio ao emprego da Xunta continúa a consolidarse como unha ferramenta clave de apoio ás persoas emprendedoras na provincia de Ourense. Os catro polos activos no Barco de Valdeorras, Baños de Molgas, O Carballiño e Verín xa prestaron asesoramento a máis de 1.400 proxectos, dos que se derivou ademais a creación de máis de 150 novas empresas.
A través destes espazos, as persoas que teñen unha idea de negocio ou que buscan consolidar unha actividade xa en funcionamento poden acceder de maneira gratuíta a un acompañamento adaptado ás súas necesidades. Desde o inicio da actividade dos Polos ourensáns, o persoal técnico realizou máis de 5.300 titorías, tanto presenciais como telemáticas.
A análise dos proxectos atendidos permite observar tamén a importante participación das mulleres no ecosistema emprendedor da provincia: máis da metade das iniciativas asesoradas están impulsadas por talento feminino. En canto ás actividades económicas, os servizos representan o 23% dos proxectos, seguidos pola hostalaría cun 16% e o comercio cun 13%.
Entre os servizos prestados nos Polos atópase igualmente o apoio aos procesos de remuda empresarial, que representan o 6% das iniciativas asesoradas. Esta liña pretende facilitar a continuidade de negocios que xa están asentados no territorio, conectando ás persoas que queren transmitir ou alugar unha empresa con aquelas que buscan asumir a súa actividade.
Deste xeito, a Rede contribúe a conservar proxectos empresariais viables, actividade económica e emprego no territorio, ao tempo que ofrece ás persoas emprendedoras unha alternativa fronte aos maiores riscos que pode supoñer iniciar un negocio completamente novo. A estas medidas súmase o Bono remuda, unha das cinco liñas incluídas na orde unificada de axudas para autónomos da Xunta, cuxo prazo de solicitude permanece aberto ata o 30 de setembro e conta cun orzamento de 1,5 millóns de euros.
A capacidade de dinamización dos Polos ourensáns reflíctese tamén nas máis de 840 actividades desenvolvidas desde a súa posta en funcionamento. Reunións con entidades locais, accións de formación e eventos completan o labor de asesoramento e contribúen a fortalecer as redes de colaboración no territorio.
Impulso ao emprendemento
A Rede de polos forma parte da aposta estratéxica do Goberno galego por apoiar iniciativas que contribúan á innovación e á vertebración do territorio, fixando poboación no rural e poñendo a disposición das persoas emprendedoras todas as ferramentas necesarias para impulsar as oportunidades de negocio e aproveitar os recursos dispoñibles. Nese sentido, é unha das ferramentas clave da futura Estratexia de emprendemento ligado ao territorio, a través da que se seguirá potenciando o seu labor para identificar oportunidades locais e sectores tractores de cada zona.
Posta en marcha en xuño de 2022, actualmente a Rede conta con 15 oficinas activas espalladas por todo o territorio: tres na provincia da Coruña (Ferrol, Coristanco e Melide), cinco na provincia de Lugo (Friol, Mondoñedo, Sarria, A Fonsagrada e Monforte de Lemos), catro na provincia de Ourense (O Carballiño, Baños de Molgas, O Barco de Valdeorras e Verín) e tres na provincia de Pontevedra (Silleda, O Porriño e Vilanova de Arousa).
Desde o inicio, no conxunto de Galicia xa se atenderon máis de 7.100 experiencias de emprendemento, entre as que predomina o sector servizos, seguido do comercio e da hostalaría. Ademais, no total das catro provincias, lévanse realizado máis de 22.300 titorías e máis de 2.800 actividades.
Muimenta Viva, un exemplo de innovación rural
A Xunta ten en marcha en Ourense o programa Muimenta Viva, unha iniciativa impulsada pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración e o Concello de Carballeda de Avia que busca activar os novos equipamentos comunitarios da aldea e avanzar cara a un modelo público innovador de emprendemento e dinamización territorial no rural galego.
O proxecto permitirá aproveitar espazos como a praza da Festa, a cociña comunitaria, a vivenda pública e o novo centro social para xerar novas actividades que reforcen a vida comunitaria e atraian oportunidades ao territorio, favorecendo a creación de redes de colaboración entre os diferentes axentes locais.
Ademais, a iniciativa conta cunha persoa que está a realizar unha estadía de seis meses en Muimenta para coordinar as actividades previstas, fortalecer a relación coa comunidade e contribuír á dinamización da aldea. De feito, está a desenvolver un amplo programa de actividades, encontros participativos e residencias temporais de carácter creativo e profesional.
Con isto, a idea é que cada vez máis persoas vexan o rural como un lugar onde vivir, traballar e desenvolver os seus proxectos, tendo en conta os novos contextos de mobilidade laboral e demostrando as oportunidades que ten o rural galego.
Muimenta Viva exemplifica o modelo de desenvolvemento rural polo que aposta a Xunta, baseado na colaboración, a innovación e a creación de oportunidades vinculadas ao territorio, unha iniciativa enmarcada na Estratexia de emprendemento ligado ao territorio que o Goberno galego está a ultimar xunto cos distintos axentes do ecosistema emprendedor.
De feito, a Rede Ultreia, que xa conta con arredor de 150 entidades adheridas, é unha ferramenta clave para compartir recursos, xerar sinerxías e reforzar o apoio ao emprendemento en toda Galicia.
Esta iniciativa dá continuidade a outras experiencias pioneiras como Fixar, promovida xunto coa Asociación Cultural Sende e integrada polos espazos de Sende (en Lobeira), Anceu Coliving (en Ponte Caldelas) e iSlow (en Laxe), que conta cunha nova edición en marcha para continuar atraendo nómades dixitais ao rural galego.
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