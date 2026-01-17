El mantenimiento del viaducto de la autopista Dozón-Ourense sobre la A-52 obliga a cortar el tráfico a partir del lunes

Las obras de mantenimiento del viaducto de la autovía Dozón-Ourense, la AG-53, sobre la A-52 hará necesario un corte total del tráfico en la calzada a partir del próximo lunes, día 19 de enero, en el marco de los trabajos de renovación y mejora de los apoyos del tablero sobre las pilas del viaducto, los cuales requerirán el izado del tablero.

Se trata de la segunda fase de la intervención y durante esta actuación, cuya duración se estima entre 2 y 4 días laborables, será necesario, además del corte total del tráfico, la habilitación del correspondiente desvío, que está previsto para el lunes 19 de enero.

Ambas fases tendrán que repetirse para cada uno de los 5 apoyos del viaducto, por lo que se espera que las obras acaben a lo largo de la próxima primavera. Según la planificación de los trabajos, durante todo el periodo de ejecución de los trabajos se mantendrá cortado el carril de la AG-53 entre el kilómetro 86,5 y la conexión de la AG-53 con la A-52 y la OU-402, y se prevé que cada dos semanas se producirá un corte de calzada de 3 a 4 días de duración cada uno, para lo que se habilitarán los correspondientes desvíos.

En el tiempo que durre la intervención, tanto en la AG-52 como en la AG-54 y en el enlace de Maside, se dispondrá de la señalización oportuna para orientar a los conductores de la vía a través del itinerario alternativo indicado.

Recorridos alternativos

Desde Santiago (AG-53): https://maps.app.goo.gl/VgW97jrwn7BVchy79

Desde O Carballiño (AG-54): https://maps.app.goo.gl/sRLgSyR293GwNe8x6