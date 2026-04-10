Mapa | Busca las gasolineras más baratas en Ourense en abril

Antes de emprender cualquier viaje por carretera desde Ourense, conviene planificar bien el repostaje de gasolina o diésel. En el contexto actual del mes de abril, con un mercado de carburantes especialmente volátil, el ahorro se ha vuelto más difícil de percibir: la subida de los precios de la gasolina y el diésel ha llegado a “comerse” en gran medida el efecto de la reducción del IVA, que ha pasado del 21% al 10% como medida anticrisis.

Este ajuste fiscal, que en principio debía traducirse en un alivio claro para el bolsillo de los conductores, apenas se está notando en la práctica debido al encarecimiento previo y posterior de los carburantes. Aun así, comparar precios sigue siendo fundamental, ya que las diferencias entre estaciones de servicio pueden ser significativas incluso en este nuevo escenario.

Buscador de gasolineras baratas en Ourense

En este contexto, el comparador de gasolineras más baratas en Ourense se convierte en una herramienta clave para optimizar el gasto en carburante. Puedes buscar los puntos de repostaje más baratos en el siguiente mapa.