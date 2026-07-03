Mapa | Busca las gasolineras más baratas en Ourense en julio

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La portada de La Región de este domingo, 5 de julio
SUBIDA DE LOS CARBURANTES
Repostar será algo más caro desde este mes. El Gobierno ha iniciado la retirada progresiva de las bonificaciones fiscales a los carburantes, lo que supone un aumento del precio de la gasolina y el diésel hasta octubre.
Desde el 1 de julio, el IVA vuelve al 21% y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos comenzará a incrementarse de forma gradual. Aun así, durante julio se mantiene una bonificación de 15 céntimos por litro, que se reducirá a 10 céntimos en agosto y a 5 céntimos en septiembre, hasta desaparecer en octubre.
Con estos cambios, el precio medio de la gasolina 95 se sitúa en torno a 1,55 euros por litro, mientras que el gasóleo ronda los 1,56 euros. Ante este escenario, consultar el mapa de las gasolineras más baratas de Ourense puede ayudar a ahorrar en cada repostaje.
En este contexto, el comparador de gasolineras más baratas en Ourense se convierte en una herramienta clave para optimizar el gasto en carburante. Puedes buscar los puntos de repostaje más baratos en el siguiente mapa.
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